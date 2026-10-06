https://ukraina.ru/20261006/oleg-nemenskiy-ukraina-okazalas-v-stol-plokhom-polozhenii-chto-zhelayuschikh-zabrat-vlast-u-zelenskogo-1083625550.html
Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет
Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет - 06.10.2026 Украина.ру
Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет
Если что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе. Или военный переворот, например, со стороны Билецкого* или других военных. Этот вариант возможен, но вряд ли произойдет сейчас. Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих взять власть в такой ситуации нет.
2026-10-06T07:30
2026-10-06T07:30
2026-10-06T07:30
интервью
украина
запад
сша
владимир зеленский
андрей билецкий
алексей гончаренко
набу
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.The Economist пишет о возможном коллапсе столицы Украины "еще до устойчивых холодов" из-за массированных ударов по критической инфраструктуре, включая логистику, склады, центры обработки данных и коммунальные сети.- Олег Борисович, как этот сценарий повлияет на устойчивость режима Зеленского?- В нынешних условиях режим держится не за счёт своей популярности. Рейтинг Зеленского опустился уже ниже уровня, на котором он был перед СВО – тогда он достигал 17-19%, а сейчас – 15-16%. Но явно, что в нынешних условиях народ для какой-либо сильной протестной акции, которая бы угрожала властям, организоваться не сможет.Если что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе. Или военный переворот, например, со стороны Билецкого* или других военных. Этот вариант возможен, но вряд ли произойдет сейчас. Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих взять власть в такой ситуации нет.Пока Западу нужно, чтобы Украина воевала мирные настроения не смогут получить публичного выражения. За такими настроениями трудно представить политического лидера или движения.Хотя такие идеи стал выражать Гончаренко*. Это может означать, что некоторые политические силы стали прощупывать обстановку и общественные настроения. Но у Гончаренко огромный антирейтинг. Возможно, он является хорошим примером, на котором можно ставить такой политический эксперимент. Если в результате таких выступлений его антирейтинг снизится, значит, на таких заявлениях можно хорошо заработать политически в плане общественной поддержки.Но политическая ситуация пока не такова, чтобы запускать новые проекты. Предреволюционная ситуация пока на Украине не сложилась. И в обозримом будущем она не сложится, потому что Запад контролирует эту ситуацию.- Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Можно ли предположить, что за подобными призывами к миру стоит лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко*, который хочет возглавить "партию мира"?- Я бы очень удивился такому сценарию. Гончаренко можно рассматривать как представителя этой политической силы и самого Порошенко. Но его заявление получило очень негативный отклик коллег. Судя по всему, это была личная инициатива Гончаренко.Как раз политической силе Порошенко очень неразумно выступать с такой программой, потому что ее электоральная база находится в основном на Западной Украине. А там такие настроения меньше всего распространены. Чем ближе к фронту, тем значимее запрос на мир.Скорее, с такими лозунгами может выступить тот, кто претендует на другую электоральную базу с расчетом на юго-восточную Украину и, возможно, центральную.- Если говорить о возможности военного переворота правых сил, то кандидатура Билецкого и его соратников может вызвать неприятие у европейских партнеров Киева, так как грозит им репутационными потерями из-за неонацистских высказываний лидера этой группы украинских военных.- Европейцы готовы закрывать глаза на это. Когда им приводят цитаты из статей того же Билецкого, они утверждают, что этот человек переосмыслил свои взгляды.Если военный переворот произойдет, то не из-за решения, принятого в Европе, а из-за внутренних процессов. Европейцам придется с этим мириться. Кстати, им может быть удобен такой сценарий, так как у них не остается уже необходимого количества денег для поддержки Украины. На каком-то этапе возникнет задача скинуть с себя ответственность за Украину, но не допустить, чтобы граждане европейских государств восприняли это как поражение.Если же на Украине случится военный переворот, к власти придет кто-то, с кем нехорошо сотрудничать, избирателям можно будет это преподнести, заявив, что на Украине к власти пришли нацисты и мы не можем ее поддерживать.Я не очень понимаю, на какие ресурсы могут рассчитывать украинские военные в случае переворота. Страна в слишком плохом положении. Без прямой поддержки извне она скатится в ситуацию гражданской войны. для того, чтобы осуществлять военный переворот, нужен какой-то ресурс, на который делается весь расчет. Украина сейчас оказалась в слишком плохом положении, чтобы были силы, которые хотели бы взять власть в свои руки.Билецкий явно готовил госпереворот в 2021-2022 году. Если бы не СВО, то "азовцы"** предприняли бы что-то подобное. Но сейчас осуществлять переворот им уже нецелесообразно. Так что положение Зеленского пока что не шаткое, несмотря на очень сильно упавший рейтинг.- Из публичного поля на Украине ушли коррупционные скандалы, связанные с командой Зеленского и конфликтами между НАБУ и ГУР. Это следствие внутриэлитных договоренностей?- Да, это результат тайм-аута во внутриэлитных разборках. Но трудно сомневаться в том, что этот тайм-аут продлится недолго. Но так или иначе все эти разборки регулируются Западом. Деятельность антикоррупционных органов — это инструмент влияния США. Очевидно, что сейчас в США решили снизить давление на Зеленского, потому что положение на Украине становится слишком тяжелым в связи с российской военной кампанией. Но этот инструмент существует и в любой момент может быть активизирован.Зеленский довольно умело держится за своё кресло, поэтому все сценарии по его замене. В том числе и на Залужного, подготавливаются на будущее. Сейчас они не актуальны.*признан террористом в РФ,**организация запрещена в России
https://ukraina.ru/20261005/est-chto-delit-o-chem-dogovoryatsya-rossiya-i-ssha-posle-kapitulyatsii-ukrainy-1083619018.html
https://ukraina.ru/20261005/kak-poltory-tysyachi-geraney-v-sutki-paralizuyut-dvizhenie-vsu-cherez-dnepr-uzhe-etoy-zimoy--anpilogov-1083623894.html
https://ukraina.ru/20261005/mirnyy-plan-goncharenko-provokatsiya-ili-illyuziya-kapitulyatsii-1083622139.html
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интервью, украина, запад, сша, владимир зеленский, андрей билецкий, алексей гончаренко, набу
Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет
Если что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе. Или военный переворот, например, со стороны Билецкого* или других военных. Этот вариант возможен, но вряд ли произойдет сейчас. Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих взять власть в такой ситуации нет.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
The Economist пишет о возможном коллапсе столицы Украины "еще до устойчивых холодов" из-за массированных ударов по критической инфраструктуре, включая логистику, склады, центры обработки данных и коммунальные сети.
- Олег Борисович, как этот сценарий повлияет на устойчивость режима Зеленского?
- В нынешних условиях режим держится не за счёт своей популярности. Рейтинг Зеленского опустился уже ниже уровня, на котором он был перед СВО – тогда он достигал 17-19%, а сейчас – 15-16%. Но явно, что в нынешних условиях народ для какой-либо сильной протестной акции, которая бы угрожала властям, организоваться не сможет.
Если что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе. Или военный переворот, например, со стороны Билецкого* или других военных. Этот вариант возможен, но вряд ли произойдет сейчас. Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих взять власть в такой ситуации нет.
Пока Западу нужно, чтобы Украина воевала мирные настроения не смогут получить публичного выражения. За такими настроениями трудно представить политического лидера или движения.
Хотя такие идеи стал выражать Гончаренко*. Это может означать, что некоторые политические силы стали прощупывать обстановку и общественные настроения. Но у Гончаренко огромный антирейтинг. Возможно, он является хорошим примером, на котором можно ставить такой политический эксперимент. Если в результате таких выступлений его антирейтинг снизится, значит, на таких заявлениях можно хорошо заработать политически в плане общественной поддержки.
Но политическая ситуация пока не такова, чтобы запускать новые проекты. Предреволюционная ситуация пока на Украине не сложилась. И в обозримом будущем она не сложится, потому что Запад контролирует эту ситуацию.
- Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Можно ли предположить, что за подобными призывами к миру стоит лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко*, который хочет возглавить "партию мира"?
- Я бы очень удивился такому сценарию. Гончаренко можно рассматривать как представителя этой политической силы и самого Порошенко. Но его заявление получило очень негативный отклик коллег. Судя по всему, это была личная инициатива Гончаренко.
Как раз политической силе Порошенко очень неразумно выступать с такой программой, потому что ее электоральная база находится в основном на Западной Украине. А там такие настроения меньше всего распространены. Чем ближе к фронту, тем значимее запрос на мир.
Скорее, с такими лозунгами может выступить тот, кто претендует на другую электоральную базу с расчетом на юго-восточную Украину и, возможно, центральную.
- Если говорить о возможности военного переворота правых сил, то кандидатура Билецкого и его соратников может вызвать неприятие у европейских партнеров Киева, так как грозит им репутационными потерями из-за неонацистских высказываний лидера этой группы украинских военных.
- Европейцы готовы закрывать глаза на это. Когда им приводят цитаты из статей того же Билецкого, они утверждают, что этот человек переосмыслил свои взгляды.
Если военный переворот произойдет, то не из-за решения, принятого в Европе, а из-за внутренних процессов. Европейцам придется с этим мириться. Кстати, им может быть удобен такой сценарий, так как у них не остается уже необходимого количества денег для поддержки Украины. На каком-то этапе возникнет задача скинуть с себя ответственность за Украину, но не допустить, чтобы граждане европейских государств восприняли это как поражение.
Если же на Украине случится военный переворот, к власти придет кто-то, с кем нехорошо сотрудничать, избирателям можно будет это преподнести, заявив, что на Украине к власти пришли нацисты и мы не можем ее поддерживать.
Я не очень понимаю, на какие ресурсы могут рассчитывать украинские военные в случае переворота. Страна в слишком плохом положении. Без прямой поддержки извне она скатится в ситуацию гражданской войны. для того, чтобы осуществлять военный переворот, нужен какой-то ресурс, на который делается весь расчет. Украина сейчас оказалась в слишком плохом положении, чтобы были силы, которые хотели бы взять власть в свои руки.
Билецкий явно готовил госпереворот в 2021-2022 году. Если бы не СВО, то "азовцы"** предприняли бы что-то подобное. Но сейчас осуществлять переворот им уже нецелесообразно. Так что положение Зеленского пока что не шаткое, несмотря на очень сильно упавший рейтинг.
- Из публичного поля на Украине ушли коррупционные скандалы, связанные с командой Зеленского и конфликтами между НАБУ и ГУР. Это следствие внутриэлитных договоренностей?
- Да, это результат тайм-аута во внутриэлитных разборках. Но трудно сомневаться в том, что этот тайм-аут продлится недолго. Но так или иначе все эти разборки регулируются Западом.
Деятельность антикоррупционных органов — это инструмент влияния США. Очевидно, что сейчас в США решили снизить давление на Зеленского, потому что положение на Украине становится слишком тяжелым в связи с российской военной кампанией. Но этот инструмент существует и в любой момент может быть активизирован.
Зеленский довольно умело держится за своё кресло, поэтому все сценарии по его замене. В том числе и на Залужного, подготавливаются на будущее. Сейчас они не актуальны.
*признан террористом в РФ,
**организация запрещена в России