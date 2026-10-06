https://ukraina.ru/20261006/oleg-nemenskiy-ukraina-okazalas-v-stol-plokhom-polozhenii-chto-zhelayuschikh-zabrat-vlast-u-zelenskogo-1083625550.html

Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет

Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет - 06.10.2026 Украина.ру

Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет

Если что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе. Или военный переворот, например, со стороны Билецкого* или других военных. Этот вариант возможен, но вряд ли произойдет сейчас. Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих взять власть в такой ситуации нет.

2026-10-06T07:30

2026-10-06T07:30

2026-10-06T07:30

интервью

украина

запад

сша

владимир зеленский

андрей билецкий

алексей гончаренко

набу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.The Economist пишет о возможном коллапсе столицы Украины "еще до устойчивых холодов" из-за массированных ударов по критической инфраструктуре, включая логистику, склады, центры обработки данных и коммунальные сети.- Олег Борисович, как этот сценарий повлияет на устойчивость режима Зеленского?- В нынешних условиях режим держится не за счёт своей популярности. Рейтинг Зеленского опустился уже ниже уровня, на котором он был перед СВО – тогда он достигал 17-19%, а сейчас – 15-16%. Но явно, что в нынешних условиях народ для какой-либо сильной протестной акции, которая бы угрожала властям, организоваться не сможет.Если что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе. Или военный переворот, например, со стороны Билецкого* или других военных. Этот вариант возможен, но вряд ли произойдет сейчас. Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих взять власть в такой ситуации нет.Пока Западу нужно, чтобы Украина воевала мирные настроения не смогут получить публичного выражения. За такими настроениями трудно представить политического лидера или движения.Хотя такие идеи стал выражать Гончаренко*. Это может означать, что некоторые политические силы стали прощупывать обстановку и общественные настроения. Но у Гончаренко огромный антирейтинг. Возможно, он является хорошим примером, на котором можно ставить такой политический эксперимент. Если в результате таких выступлений его антирейтинг снизится, значит, на таких заявлениях можно хорошо заработать политически в плане общественной поддержки.Но политическая ситуация пока не такова, чтобы запускать новые проекты. Предреволюционная ситуация пока на Украине не сложилась. И в обозримом будущем она не сложится, потому что Запад контролирует эту ситуацию.- Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Можно ли предположить, что за подобными призывами к миру стоит лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко*, который хочет возглавить "партию мира"?- Я бы очень удивился такому сценарию. Гончаренко можно рассматривать как представителя этой политической силы и самого Порошенко. Но его заявление получило очень негативный отклик коллег. Судя по всему, это была личная инициатива Гончаренко.Как раз политической силе Порошенко очень неразумно выступать с такой программой, потому что ее электоральная база находится в основном на Западной Украине. А там такие настроения меньше всего распространены. Чем ближе к фронту, тем значимее запрос на мир.Скорее, с такими лозунгами может выступить тот, кто претендует на другую электоральную базу с расчетом на юго-восточную Украину и, возможно, центральную.- Если говорить о возможности военного переворота правых сил, то кандидатура Билецкого и его соратников может вызвать неприятие у европейских партнеров Киева, так как грозит им репутационными потерями из-за неонацистских высказываний лидера этой группы украинских военных.- Европейцы готовы закрывать глаза на это. Когда им приводят цитаты из статей того же Билецкого, они утверждают, что этот человек переосмыслил свои взгляды.Если военный переворот произойдет, то не из-за решения, принятого в Европе, а из-за внутренних процессов. Европейцам придется с этим мириться. Кстати, им может быть удобен такой сценарий, так как у них не остается уже необходимого количества денег для поддержки Украины. На каком-то этапе возникнет задача скинуть с себя ответственность за Украину, но не допустить, чтобы граждане европейских государств восприняли это как поражение.Если же на Украине случится военный переворот, к власти придет кто-то, с кем нехорошо сотрудничать, избирателям можно будет это преподнести, заявив, что на Украине к власти пришли нацисты и мы не можем ее поддерживать.Я не очень понимаю, на какие ресурсы могут рассчитывать украинские военные в случае переворота. Страна в слишком плохом положении. Без прямой поддержки извне она скатится в ситуацию гражданской войны. для того, чтобы осуществлять военный переворот, нужен какой-то ресурс, на который делается весь расчет. Украина сейчас оказалась в слишком плохом положении, чтобы были силы, которые хотели бы взять власть в свои руки.Билецкий явно готовил госпереворот в 2021-2022 году. Если бы не СВО, то "азовцы"** предприняли бы что-то подобное. Но сейчас осуществлять переворот им уже нецелесообразно. Так что положение Зеленского пока что не шаткое, несмотря на очень сильно упавший рейтинг.- Из публичного поля на Украине ушли коррупционные скандалы, связанные с командой Зеленского и конфликтами между НАБУ и ГУР. Это следствие внутриэлитных договоренностей?- Да, это результат тайм-аута во внутриэлитных разборках. Но трудно сомневаться в том, что этот тайм-аут продлится недолго. Но так или иначе все эти разборки регулируются Западом. Деятельность антикоррупционных органов — это инструмент влияния США. Очевидно, что сейчас в США решили снизить давление на Зеленского, потому что положение на Украине становится слишком тяжелым в связи с российской военной кампанией. Но этот инструмент существует и в любой момент может быть активизирован.Зеленский довольно умело держится за своё кресло, поэтому все сценарии по его замене. В том числе и на Залужного, подготавливаются на будущее. Сейчас они не актуальны.*признан террористом в РФ,**организация запрещена в России

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интервью, украина, запад, сша, владимир зеленский, андрей билецкий, алексей гончаренко, набу