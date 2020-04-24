В этот день (по другим данным 20 апреля) в 1891 году появился на свет Юрий Тютюнник, один из наиболее заметных деятелей гражданской войны на Украине. В отличие от большинства офицеров УНР, после войны он вернулся в СССР и даже успел сыграть в кино самого себя

Тютюнник родился в селе Будище, входившем в состав Киевской губернии (в настоящее время входит в состав Черкасской области). Село это было непростое, когда-то оно принадлежало помещику Энгельгардту. Тому самому, который оказывал протекцию Тарасу Шевченко (который, возможно, был его незаконнорожденным сыном). Сам Тютюнник приходился Шевченко дальним родственником — его мать была племянницей писателя (дочь младшей сестры поэта Ирины).

Будущий генерал УНР окончил сельскую земскую школу, затем достаточно престижное училище садоводства в Умани (его выпускником был знаменитый сталинский агроном Трофим Лысенко, правда, учился он чуть позже). Старшие братья Юрия были активистами партии эсеров, хотя сам он в революционной деятельности замечен не был. «Босоногий академик» Лысенко: символ лженауки или гений, оклеветанный либералами © fleri-a.livejournal.com

После учебы его призвали в армию. Служил он в полку, входившем в состав 1-го Сибирского корпуса (в этом же корпусе служили Врангель, Унгерн и некоторые другие известные участники будущей гражданской). В составе корпуса в 1914 году Тютюнник, получивший унтер-офицерское звание, оказался на фронте. В Польше он был ранен и несколько месяцев лечился. После чего его отправили в школу прапорщиков. Однако, чтобы учиться в ней, необходимо было иметь определенный образовательный уровень. Перед поступлением в школу он успешно сдал экстерном неполный курс гимназии и начал учебу.

Осенью 1915 года поручик Тютюнник вернулся на фронт. В следующем году он был повторно ранен. После лечения в госпитале на фронт он не вернулся, оставшись в одном из симферопольских запасных полков. Там он и встретил февральскую революцию.

Тютюнник быстро заручился поддержкой солдат и выдвинулся в полковой комитет. Весной началась украинизация полков, в которой Тютюнник принял самое активное участие, став руководителем украинского солдатского военного совета (рады), при помощи которого и состоялась украинизация. В качестве делегата от городского гарнизона он был отправлен на 2-й Всеукраинский военный съезд и остался в Киеве в качестве члена Центральной рады.

В январе 1918 года Тютюнник отправляется в родное село для создания звенигородского подразделения «вольного казачества». Воспользовавшись демобилизацией императорской армии, он разоружал бывшие части этой армии и накопил немало оружия и боеприпасов. В результате чего контролировал Звенигородский уезд и некоторые прилегающие местности, вплоть до прихода немцев. К их прибытию отнесся отрицательно, своих людей распустил, а оружие припрятал до лучших времен. День в истории. 5 февраля начался штурм Киева красными войсками © zalizyaka.livejournal.com

Политику гетмана Тютюнник не поддерживал и летом 1918 года попытался поднять против него восстание. Восстание было подавлено, а сам атаман ушел на дно. Изловить его удалось только в последние дни гетманата. Некоторое время он провел в Лукьяновской тюрьме, после свержения Скоропадского его освободили.

Однако Директорию Тютюнник также не поддержал. По своим взглядам он был ближе всего к боротьбистам — украинским левым эсерам. Те пытались создать коалицию с большевиками. Тютюнник пытался объединить силы с атаманом Зеленым и перейти к большевикам. Однако атаман с красными очень быстро разругался. Тютюнник же ушел на юг, к другому атаману — Григорьеву, у которого возглавил штаб дивизии, включенной в состав РККА.

Григорьевцы взяли Одессу, но тут же разругались с большевиками и подняли восстание. Тютюнник с частью григорьевцев захватил Екатеринослав. Однако восстание было очень быстро подавлено. В первую очередь благодаря тому, что положивший глаз на его бойцов Махно под благовидным предлогом заманил атамана в ловушку и убил конкурента, а рядовой состав влил в свои ряды.

Тютюнник вместе со своим отрядом к Махно не пошел. Вместо этого он решил уйти тылами на соединение с Петлюрой. Довольно внушительный отряд тютюнниковцев, численностью порядка 2-2,5 тысяч человек (с пулеметами и даже артиллерией), прошел до Жмеринки, где соединился с петлюровцами. Его отряд был преобразован в дивизию УНР, на стороне Петлюры он воевал до конца войны.

Осенью 1919 года Петлюра отправился к полякам просить поддержки, а армия УНР, дабы обозначить свое присутствие на Украине, отправилась в Первый зимний поход по тылам противника. Впрочем, по численности армия скорее была крупным партизанским отрядом. Тютюнник в походе возглавлял Киевскую сводную группу. День в истории. 6 декабря: петлюровцы уходят в рейд по тылам белых и красных © Public domain

После вступления в войну поляков его группа была преобразована в Киевскую дивизию. Сам Тютюнник уже в конце войны получил звание генерал-хорунжего. Особой теплотой его отношения с Петлюрой не отличались. После поражения в войне остатки армии УНР были интернированы в Польше. Привыкший к тыловым рейдам Тютюнник настаивал на проведении еще одного рейда, который поднимет на борьбу недовольное большевиками крестьянство.

Поляки поначалу выразили готовность помогать, но после заключения с большевиками выгодного мира, отправили остатки украинской армии в свободное плавание. Большинство военных лидеров УНР в таких условиях уже не верили в успех и отказались участвовать в авантюре. Но Тютюнник, разработавший план операции, верил в свое детище.

В ноябре 1921 года начался второй и последний зимний поход армии УНР. Выступление было подготовлено очень плохо, силы были совсем незначительны (1500 человек). В нескольких стычках на территории УССР они были разгромлены (активный вклад в победу внесла кавалерия Григория Котовского), меньшинству участников похода удалось вернуться в Польшу вместе с Тютюнником.

Впрочем, в Польше он не задержался. Чекисты в рамках одного из ответвлений «Треста» начали работу против украинских эмигрантских лидеров. Тютюнника удалось под благовидным предлогом заманить в СССР, где его сразу же задержали.

Как активного врага советской власти его должны были осудить. Однако вместо этого его решили использовать для раскола эмиграции. В обмен на помилование и освобождение, Тютюнник подписал антипетлюровское воззвание к солдатам УНР. В СССР демонстративно не стали его наказывать, объявив о том, что он добровольно вернулся на родину. День в истории. 7 ноября: казнён петлюровский атаман Хмара © Public domain

В УССР Тютюнник занимался написанием мемуаров, некоторое время преподавал в школе красных командиров (как и воевавший против Махно белый генерал Яков Слащев) в Харькове. В конце 20-х работал сценаристом при ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление). В 1927 году в Одессе Довженко был снят фильм «Звенигора», сценаристом которого стал Тютюнник под псевдонимом Юртик.

Чуть раньше вышел фильм «Пилсудский купил Петлюру», который отличался поистине звездным составом. В роли Тютюнника снялся сам Тютюнник, самого себя также должен был играть и Котовский, но его убили в разгар съемок, и пришлось заменить его актером. Фильм стал дебютом Натальи Ужвий, будущей троекратной лауреатки Сталинской премии.

Впрочем в СССР в идеологическую перековку атамана не верили. В 1929 году Тютюнник был арестован по обвинению в причастности к УВО — тайной Украинской военной организации. На допросе он отказался признавать участие в подпольной организации, но признал, что разделяет политические взгляды националистов. В следующем году бывший генерал-хорунжий, переквалифицировавшийся в актеры и сценаристы, был расстрелян.