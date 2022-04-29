Газета The Guardian пишет, что власти Великобритании мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому идти на уступки Москве. Впрочем, Киев на самом деле и не участвует в этом конфликте - он происходит между РФ и США в лице НАТО, утверждает МИД КНР. Тем не менее, примирить Россию и Украину нужно: этим займётся президент Индонезии Джоко Видодо

Лондон обрекает Киев на вечную войну

Возможно, украинские власти и пошли бы на мировую, но у них такую возможность отняли. Кто? Рассказывает британская газета The Guardian. Константин Бондаренко: Великобритания открыла на Украине охоту на ведьм и готовится воевать с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

«Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев в этом месяце, в чём глава МИД Великобритании Лиз Трасс явно стремится с ним соперничать. Не секрет, что лидеры-демократы играют в военные игры, чтобы раззадорить избирателей, но это, должно быть, первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведётся на границах России», — говорится в статье.

Автор Саймон Дженкинс указывает, что министр иностранных дел использует слово «мы» для отождествления интересов Лондона с интересами Киева, в частности в заявлении «мы будем продолжать движение дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины». По его мнению, спецоперация РФ может завершиться тем, что Киев признает Крым и Донбасс, однако такой сценарий совершенно не устраивает западных партнёров Украины.

«Джонсон и Трасс не заявляют, что вопрос о заключении Украиной соглашения должны решать Зеленский и народ его страны. Они хотят, чтобы он продолжал воевать столько, сколько потребуется для полного разгрома России. Им нужно отпраздновать победу в войне, которую они ведут чужими руками. При этом любого, кто с ними не согласен, можно отвергнуть, пренебрежительно назвав его слабаком, трусом или сторонником Путина. То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение», — заявляет Дженкинс.

Кто на самом деле воюет на Украине

Впрочем, Великобритания — не единственная страна, которая заинтересована в затягивании конфликта на Украине.

«В то время как Европа и международное сообщество призывают к окончанию войны, США продолжают подливать масла в огонь и готовы драться до последнего украинца. США продолжают предоставлять деньги и оружие Украине. Их истинная цель заключается не в том, чтобы достигнуть мира, а в том, чтобы конфликт продолжался. Как они сами заявляют, их цель заключается в ослаблении России», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Отрезвляющие ракеты. США по-прежнему хотят воевать с Россией украинскими руками, но есть сомнения © AP, Carolyn Kaster

Китайский дипломат призвал Евросоюз поразмыслить над следующим: кто главный выгодоприобретатель в этом конфликте, кто послужил театром военных действий и кто больше всего теряет от этой войны.

«ЕС действительно стоит переосмыслить конфликт между Россией и Украиной. Я и мои коллеги неоднократно подчеркивали, что с внешней стороны это может показаться конфликтом между РФ и Украиной, однако настоящие стороны конфликта — Россия и США, которых представляет НАТО», — подчеркнул он.

По словам Лицзяна, что касается того, приносят США мир или войну, безопасность или хаос — мир знает ответ на эти вопросы.

Солнечный Бали как место примирения России и Украины

Если есть те, кто провоцирует войну, значит, должны быть те, кто приблизит мир.

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность содействовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Финский эксперт рассказал, что будет с Россией, Украиной и НАТО, когда Z-операция закончится © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

В качестве первого шага можно рассматривать приглашение лидеров обеих стран на саммит G20, который состоится на острове Бали 15-16 ноября. По информации агентства Bloomberg, США попросили Индию как председателя «двадцатки» пригласить представителей Украины в качестве наблюдателя, но это не даёт ей права принимать участие в официальных дискуссиях.

Сообщая о полученном приглашении, президент Украины Владимир Зеленский не уточнил, в каком статусе его пригласили. По словам Видодо, Путин планирует принять участие в саммите, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о модальности участия России преждевременно, но она будет готовиться к мероприятию.

«Индонезия хочет объединить G20, необходимо не допустить раскола», — подчеркнул глава государства.

Как сообщает местное издание Jakarta Post, Видодо ответил отказом на просьбу Зеленского о поставках оружия, поскольку оказание военной поддержки запрещено Конституцией Индонезии. Но предложил оказать гуманитарную помощь.