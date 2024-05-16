https://ukraina.ru/20240516/1055100793.html

Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии

Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии - 16.05.2024 Украина.ру

Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон наконец реализовал неуемное желание куда-нибудь отправить войска. Но они едут не на Украину, а гораздо дальше – в Новую Каледонию, особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на островном архипелаге в лазурных водах Тихого океана

2024-05-16T16:18

2024-05-16T16:18

2024-05-16T16:18

париж

франция

украина

эммануэль макрон

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тихий океан

образование

эксклюзив

азербайджан

деколонизация

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По словам премьер-министра Габриэля Атталя, французские военные заняли в Новой Каледонии аэропорт, морские гавани и другие стратегические объекты.На островах действует режим чрезвычайного положения и комендантский час, среди местного населения проводятся многочисленные аресты.Митинги и собрания запрещены. А верховный комиссар Луи Ле Фран, который управляет Новой Каледонией от имени президента Франции, заблокировал доступ к социальной сети TikTok – хотя такие действия расценивают как попытку скрыть реально происходящие события от мировой общественности, чтобы представить их так, как будет удобно Парижу.Военная операция Макрона стала ответом на массовые протесты местного коренного населения. Они начались с мирной демонстрации, но привели к уличным столкновениям, в которых отметилась молодежь.На сегодня сообщается, что в результате стычек погибло четверо человек, включая жандарма. Сотни людей получили ранения, множество офисных зданий и магазинов разграблены, а протестующие до сих пор не расходятся, настаивая на удовлетворении своих требований.Канаки – коренные обитатели Меланезии, к которой относится и Новая Каледония – выступают против законопроекта, который должен разрешить голосовать на местных выборах французским гражданам, прожившим на островах более десяти лет.На сегодня право голоса имеется только у тех жителей архипелага, которые были внесены в избирательные списки в момент соглашения, заключенного в 1998 году между канаками и французским правительством.Потомки этих людей тоже могут голосовать в Новой Каледонии. А вот приехавшие с материка французы лишались этого права – в качестве вынужденной уступки коренным меланезийцам, которые боролись за полную независимость от Парижа.Расположенная в двадцати тысячах километров Франция не дала канакам ничего особо хорошего – если не считать хрустящих по утрам круассанов. Наоборот, колониальная политика французской администрации едва не стерла этот народ с лица земли. Французы умышленно держали меланизийские племена в темноте и отсталости.Поначалу Париж ссылал в Новую Каледонию каторжников, но затем французские власти оценили огромные природные богатства тихоокеанских островов, и туда устремилось множество переселенцев.Французские компании разбили плантации кофе, кокосов, сахарного тростника и начали добывать природные ископаемые – золото, никель, кобальт, хром, железо, марганец и свинец.Для этого французское государство официально отобрало у коренного населения всю землю, а также отказалось признавать за канаками гражданские права, оставив за ними обязательства платить государственные налоги.Меланезийцев направили жить в резервации, используя их как дешевую рабочую силу на рудниках и плантациях, и управляя племенами через поставленных сверху вождей.Массовые восстания против французов, самое большое из которых вспыхнуло в 1878 году, жестко подавлялись с привлечением армии и колониальной милиции, которые расстреливали туземцев из винтовок и пушек. Кроме того, французская администрация подкупала меланезийских лидеров, стремясь лишить их народ единства.А голову убитого лидера канаков – "большого вождя" Атаи – торжественно послали в Париж, чтобы позабавить местную публику.Все это привело к резкому сокращению коренного населения Новой Каледонии и полностью изменило демографическую ситуацию на островах.К моменту начала колонизации Новой Каледонии в 1774 году численность канаков составляла около 80 тысяч человек, а к 1921 их оставалось около 27 тысяч. Причем, еще в 1931 французы демонстрировали меланезийцев в клетках как диких зверей на Международной колониальной выставке, проходившей тогда в Париже.Только в 1947 году, после Второй мировой войны, канаки наконец-то получили от французов элементарные гражданские права.Однако, в отличие от алжирцев, или вьетнамцев, коренные меланезийцы, составлявшие к тому времени около половины от общей численности населения Новой Каледонии, так и не смогли добиться независимости от Франции. Хотя борьба против колонизаторов продолжалась в Тихом океане годами, и временами на архипелаге проходили полноценные боевые действия в виде партизанской войны.Компромиссное соглашение 1998 года, предоставившее местным жителям преимущественные права при голосовании на островных выборах, было вызвано тем, что канакская община хотела хоть как-то гарантировать свое присутствие в местной власти – на фоне постоянного притока французских переселенцев, которое привело к тому, что южная часть Новой Каледонии полностью "офранцузилась".Однако теперь в Париже решили отказаться от договора, что и спровоцировало вспышку негодования у коренных меланизийцев. Причем, судя по новостным видео, к сопротивлению активно подключилась канакская молодежь, которая открывает для себя собственную историю благодаря возможностям интернета.Это вполне логично. Помимо борьбы за историческую справедливость, канаки имеют к Макрону множество социальных претензий.К примеру, уровень образования среди местного населения долгое время оставался таким низким, что первого врача-меланизийца торжественно выпустили в 2007 году в рамках специальной программы. В прежние времена французы учили коренных жителей только в церковных школах, построенных на территории резерваций, и сейчас диспропорция в этой области сохраняется.Более двух третей коренного населения официально числились в 2019 году безработными. А с тех пор ситуация серьезно ухудшилась, потому что во время правления Макрона снизился уровень жизни у всех французов."Мы пережили 165 лет эксплуатации. И мы все еще живем в нищете", – заявил в интервью европейским журналистам местный активист Орельен Каликст.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поразил сегодня весь мир, заявив о том, что в события в Новой Каледонии якобы каким-то образом вмешиваются власти Азербайджана. Да, отношения между Парижем и Баку в последнее время действительно серьёзно испортились из-за сближения Франции с Арменией. Но в целом эта версия звучит как постмодернистский фарс, и больше говорит о низком качестве европейских государственных управленцев.Скорее всего, канаки вдохновляются в своей борьбе позицией африканских стран – бывших французских колоний – которые активно разрывают неравноправные связи с бывшей метрополией, уничтожая последние остатки многовекового господства Парижа.Так что голова у Макрона должна болеть сегодня явно не об Украине.

https://ukraina.ru/20240511/1055011461.html

https://ukraina.ru/20240514/1055044077.html

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Леонид Николенко

париж, франция, украина, эммануэль макрон, tiktok, тихий океан, образование, эксклюзив, азербайджан, деколонизация