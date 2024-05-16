https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html

Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"

Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы" - 16.05.2024 Украина.ру

Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"

Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза".

2024-05-16T19:00

2024-05-16T19:00

2024-05-16T19:00

интервью

чехия

украина

словакия

роберт фицо

александр вучич

украина.ру

европарламент

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/06/1044112980_172:36:762:368_1920x0_80_0_0_7b421a3346a5ba71c98d7bd3a279f575.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев.Состояние премьер-минстра Словакии Роберта Фицо, который накануне получил огнестрельные ранения, оценивается как тяжелое. Стрелявшему в него 71-летнему писателю Юраю Цинтуле выдвинули обвинение в покушении из мести.- Вадим Вадимович, насколько покушение на Фицо симптоматично для современной политической жизни Европы?- Для современной Европы это не характерно совсем. Событие такого рода было 21 год назад в Сербии, когда был убит премьер Сербии Джинджич, куда более прозападный, чем [нынешний президент Сербии] Вучич. Это колорит, привнесенный как раз Украиной ─ даже, судя по всему, косвенно. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза".- В украинском сегменте интернета царит ликование по поводу ранения Фицо. Теперь там желают смерти премьеру Венгрии Виктору Орбану.- И Вучичу. Про бандеровскую традицию политических убийств не мне вам рассказывать. Что касается самих европейцев, то, думаю, выводы сделают и охрану соответствующим деятелям усилят. Например, Вилдерс в Нидерландах с охраной ходит давно. Но исключать психа, у которого на политической почве съедет крыша и он пойдет сводить счеты, взяв пример со словака, к сожалению, невозможно. Думаю, Орбан усилил свою охрану, у Вучича охрана давно хорошая.- Как следует понимать слова главы МВД Словакии о том, что теперь страна почти стоит на пороге гражданской войны?- Это фигура речи. На пороге войны она не стоит, но политические страсти, раскол страны на два почти равных лагеря имеет место. На выборах, которые прошли в прошлом и этом году, у нас делали упор на победу Фицо и Пеллегрини, но счет был 55 на 45. Причем в сторону Фицо голоса склонили словацкие венгры, которые раньше голосовали вместе с евроатлантистами. Это они Орбана послушали, который пошел на сближение с Фицо.А если брать собственно словаков, то там получится поровну, причем с разделением на столицу и глубинку, когда Братислава и Кошице ─ это противники Фицо. Это как раз сторонники евроатлантического выбора. Гуманитарная интеллигенция в массе своей это евроатлантисты, демшиза и противники Фицо. В то время как его сторонники — это словацкая глубинка. И венгры, маятник которых колеблется туда-сюда.- Производство САУ Zuzana 2 В Словакии прекратилось именно из-за позиции политического лагеря, который представляет Фицо?- Поэтому премьер Чехии Фиала разорвал отношения с Фицо. Если посмотреть с точки зрения чехов, то какие-то основания для этого он имел, потому что Zuzana 2 ─ это чешское оружие, производимое в Словакии. Словаки получили подряд на его производство, но не выполнили.Хотя понятно, что нам это выгодно, и Словакия решила выйти из того безумия, которое продвигают политики в Чехии. Покушение на Фицо будет иметь большие политические последствия для Чехии.- Какие?- Выборы в Европарламент на носу. Все шансы на победу имеет бывший премьер Бабиш, который выступает против безудержного вооружения Украины, пусть он и совсем не пророссийский, а покушавшийся на Фицо ─ это как раз сторонник нынешней чешской власти.Надо иметь в виду, что политическое пространство там до сих пор единое. И для словацких евроатлантистов президент Петр Павел, а симпатии чешских оппозиционеров на стороне Фицо и Пеллегрини.- Президент Чехии Петр Павел, кстати, недавно заявил, что конфликт на Украине пора заканчивать, и наивно думать, что Киев вернет утраченные территории.- Верить словам человека, который профессионально много лет занимается военной пропагандой? Заявления любого чешского политика надо привязывать к выборам в Европарламент.Здесь конструкция выглядит следующим образом. Безудержное вооружение Украины, которое превратило экономику Чехии в больного человека Европы, хотя страна до прихода к власти правительства Фиалы очень успешно развивалась, естественно, ведет к тому, что популярность нынешнего правительства, которое поддерживает Павел, падает.Для того, чтобы остудить воинственный пыл премьера, чтобы окончательно не обрушить рейтинг коалиции "Вместе", ведомой премьером Фиалой, Павел делает примирительные заявления.Кроме того, надо иметь в виду, что Чехия — это не Польша. И чешское общество, конечно, не русофильское, там очень подозрительно относятся к России, но степень русофобии не та, что в Польше. Большинство чехов выступает за переговоры по Украине.На душу населения Чехия больше всех приняла беженцев с Украины. И им это надоело. Поэтому точка зрения о начале переговоров, пусть и ценой территориальных потерь для Украины, очень популярна в чешском обществе. Две трети выступают за санкции против России, но две трети выступают за переговоры.- А подозрительность чехов по отношению к России ─ это историческая боль по поводу Праги-1968?- Глубже. Мы слишком много значения придаем тому, что с чехами являемся родней по языку. А из того, что мы являемся родней по языку, вытекает ложное понимание того, что мы похожи. Чехи это европейский народ средней величины. И славянство он понимает как третья опору Европы наряду с романской и германской. Мы в понятие "Русский мир", "Славянский мир" вкладываем совершенно другое. Эти вещи были уже понятны в XIX веке. Чешская русофобия, как и русофилия, родились тогда. А то, что чехи не приняли социализм советского образца и события 1968 года — это следствие.О том, как покушение на Роберта Фицо меняет политическую жизнь Европы читайте в материале Украина.ру Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20240516/1055101237.html

https://ukraina.ru/20240515/1055085187.html

чехия

украина

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, чехия, украина, словакия, роберт фицо, александр вучич, украина.ру, европарламент, вооруженные силы украины