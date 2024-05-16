https://ukraina.ru/20240516/1055108484.html

Большинство поляков хотят помочь украинцам вернуться домой

Большинство поляков хотят помочь украинцам вернуться домой - 16.05.2024 Украина.ру

Большинство поляков хотят помочь украинцам вернуться домой

Половина поляков выступает за отправку украинцев призывного возраста на родину. Об этом сообщило польское издание "Речь Посполитая"

2024-05-16T17:08

2024-05-16T17:08

2024-05-16T17:08

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дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

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мобилизация

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Журналисты опубликовали результаты опроса об отношении граждан Польши к пребыванию в стране военнообязанных украинцев.За возвращение выступают в основном женщины (59%), люди старше 70 лет (64%), многодетные родители (95%) и жители небольших городов (63%).Опрос провели 10-11 мая, в нём приняли участие 1071 респондент.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в апреле предположил, что польские власти могут помочь украинским властям вернуть призывников.МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.Таким образом киевские власти хотят пополнить опустевшие ряды ВСУ.

https://ukraina.ru/20240424/1054696868.html

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новости, украина, польша, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, всу, мобилизация