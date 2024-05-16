Сын турецкоподданного в центре геополитического разлома. Одессит Яаков Дори у колыбели ЦАХАЛ - 16.05.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240516/1031379304.html
Сын турецкоподданного в центре геополитического разлома. Одессит Яаков Дори у колыбели ЦАХАЛ
Сын турецкоподданного в центре геополитического разлома. Одессит Яаков Дори у колыбели ЦАХАЛ - 16.05.2024 Украина.ру
Сын турецкоподданного в центре геополитического разлома. Одессит Яаков Дори у колыбели ЦАХАЛ
Ровно в полночь, 15 мая 1948 года армии арабских стран напали на Израиль, через несколько часов после провозглашения независимости. Так конфликт на Святой Земле из внутреннего превратился в международный. И среди тех, кто гасил его, был уроженец Одессы Яков Семёнович Достровский, оставшийся в истории как первый начальник генштаба израильской армии.
2024-05-16T16:02
2024-05-16T16:02
история
израиль
арабы
евреи
палестина
1940-е
история
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Яша Достровский родился в Одессе 8 октября 1899 года. Известно, что по переписи 1897 года в Авчинниковском переулке жили дед будущего генерала Моисей Абрамович с четырьмя сыновьями и дочерью. Также достоверно известно, что Шимон Достровский с семьёй покинул Одессу в 1906 году спасаясь от погромов.Прибыв в Палестину, Достровские сразу стали подданными султана Абдул-Хамида. Так что, как и Остап Бендер, Яша — сын турецкоподданного. Впрочем, не все Достровские уехали. Кузен нашего героя Арье стал в Одессе профессором-дерматологом и прибыл в порт Яффо только в 1919 году на корабле "Руслан".Когда увозят ребёнка в неполные семь лет, он не всегда способен сохранить даже язык страны исхода, не говоря уже о культуре. Якову удалось, но с трудом.Тогда иврит был в школе, но не дома, во дворе и на рынке. Там звучали идиш, русский и польский, в зависимости от того, кого больше было рядом. Во время Первой Мировой войны под влиянием первого еврея — полного георгиевского кавалера Иосифа Трумпельдора Яша отправился служить в еврейский легион британской армии (сам Иосиф хотел вернуться и служить России, но там без руки в армию не брали). Так появился у будущего генерала боевой опыт.Когда после войны был установлен британский мандат над Палестиной, арабы начали нападать на еврейских поселенцев, возникли отряды самообороны, объединившиеся в сеть под названием Хагана, одним из создателей которой был Яша Достровский. С 1939 года он стал начальником штаба этого вооружённого формирования.Кровавые стычки велись почти в каждой деревне. Евреи рассчитывали на то, что им будет выделен национальный очаг, а арабы — на собственное государство, в котором въезд новых мигрантов прекратится. Англичане же давали надежду и тем, и другим, но больше прислушивались к арабскому большинству и незадолго до войны "Белой книгой" жестко ограничили приём еврейских беженцев из Европы.Недаром в мае 1948 года Лига Арабских государств так обосновывала своё нападение на новорождённый Израиль:"Палестина — это арабская страна, расположенная "в сердце арабских стран", и привязанная к арабскому миру духовно, исторически и стратегически, — арабские и даже другие восточные правительства и народы подняли проблему Палестины на международном уровне и просили Англию разрешить этот вопрос в соответствии с принятыми ею на себя обязательствами и демократическими принципами".В 1939 году Великобритания выпустила Белую книгу, в которой обязалась создать в Палестине независимое государство, так как свои обязательства по созданию там еврейского национального дома считала уже выполненными. Однако обещания, данные в Белой Книге, не были претворены в жизнь.В этой ситуации арабские вожди стали посматривать в сторону Берлина, надеясь на его помощь в изгнании британских и французских управляющих.Муфтий Иерусалима, несостоявшийся президент-основатель Палестины Амин аль-Хуссейни ездил встречаться с Гитлером и помогал в формировании арабских частей. Помогали Вермахту и будущие президенты Египта Насер и Садат. В Ираке британцам вообще пришлось менять правительство. Сирия же стала местом убежища нацистских преступников после войны, и они там создавали местную армию. Особенно преуспел в подготовке офицеров и создании спецслужб в Дамаске изобретатель "душегубки", штандартенфюрер СС Вальтер Рауфф.Вторая Мировая война закончилась, Гитлер был разбит, но ворота портов в Яффо и Хайфе для уцелевших жертв Холокоста не открылись. Те, кто пытался проникнуть вглубь подмандатной территории, депортировались и помещались в переполненные лагеря на Кипре. Хотя Амин аль-Хуссейни был объявлен военным преступником, британцы продолжали опираться на арабскую знать и всячески ей угождать.И Хагана, и более радикальные группировки "Иргун Цвей Леуми" и "ЛЕХИ", развернули не только борьбу с арабскими отрядами, но и с британской армией. И координировал акции Хаганы Яков Достровский. Под его руководством на базе отрядов самообороны была создана фактически регулярная армия. Конечно, ей не хватало оружия и боеприпасов, но уровень подготовки вполне позволял противостоять и местным, и прибывшим из Британии врагам.Лейбористское правительство Клемента Эттли понимало, что продолжение мандата над Палестиной — дело непомерно дорогое, военнослужащие гибнут от нападений "Иргуна", администрация берёт взятки от арабских вождей и продаёт им военную форму для безнаказанной резни в еврейских поселениях, а полиция с переменным успехом борется с репатриантами. Картина, когда люди с номерками из Освенцима и Дахау вновь попадают в лагеря на Кипре, вызывала недовольство в Европе.Согласно резолюции № 181 Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе британской колонии Палестина, на её территории должны были быть созданы два независимых государства — еврейское и арабское, а также Большой Иерусалим — территория, подконтрольная ООН. Этот план поддержали СССР и США, евреи его приняли, а арабские страны были категорически против.Когда стали известны даты окончания британского мандата и вывода оккупационных войск, в подмандатной Палестине начались боевые действия, переходящие в резню. Огромное количество арабского населения бежало в соседние страны.Целенаправленного изгнания не было. В апреле 1948 года, после того как завершились бои в Хайфе, командование "Хаганы" дало возможность арабам, покинувшим город, вернуться. В воззвании от имени Комитета еврейской общины в Хайфе говорилось: "Город останется открытым для каждого из вас, кто решит вернуться, чтобы возобновить мирное существование и трудовую деятельность".Радиовещательная служба арабского отдела Еврейского агентства настойчиво убеждала в том, что еврейские жители вовсе не желают бегства своих арабских соседей: "Не паникуйте и не покидайте свои дома. Не подвергайте себя страданиям и унижениям. В отличие от ваших фанатичных лидеров, мы не сбросим вас в море, подобно тому, как они собираются сбросить нас".Арабские же вожди обещали своим соплеменникам, что скоро армии соседних стран придут и очистят их землю от евреев, а пока надо выехать и переждать. В успех еврейской государственности не верил и последний британский верховный комиссар Палестины Алан Каннингем.В день окончания мандата, 14 мая 1948 года была провозглашена независимость Израиля. Вместо появления арабского государства муфтий аль-Хуссейни заявил: "Я объявляю священную войну, братья мусульмане! Убивайте евреев! Убивайте их всех!" Лига Арабских стран принимает решение ликвидировать еврейское новообразование и говорит так, чтобы европейцы сочувствовали, а не возмущались:"Целью арабских стран является создание в Палестине единого государства, где, в соответствии с принципами демократии, все жители будут равны перед законом; меньшинствам гарантируются права, принятые в странах с демократическим конституционным строем; и будут обеспечены сохранность святых мест и доступ к ним.Целью вторжения является защита жителей Палестины от сионистской агрессии, в результате которой 250 000 арабов были изгнаны из своих домов в соседние арабские страны…"Армии соседних арабских стран пошли в поход против Израиля. Практически везде, кроме Иерусалима, Хагана, "Иргун" и ЛЕХИ стали объединяться в единую армию. Во главе её генштаба стал Яков Достровский, поменявший фамилию на ивритское слово "Дори".К СССР в Израиле относились с любовью и надеждой.13 сентября 1948 года, первый военный атташе Израиля в Москве полковник Иоханан (Евгений) Ратнер, тоже уроженец Одессы, обсуждал с генерал-майором артиллерии Ильёй Сараевым перспективы подготовки офицерского состава ЦАХАЛа с помощью Советского Союза."Многие из создателей нашей армии происходят из России, но молодое поколение русского языка уже не знает, поэтому существует опасность, что хорошая возможность развития контактов между нами иссякнет, если мы сами не возобновим их с помощью литературы, учебных курсов…" — отмечал Ратнер.Солдаты все читали советские книги про войну "28 панфиловцев" и "Повесть о настоящем человеке" ("Безногий лётчик" в переводе). Некоторые воинские части поднимались в атаку с кличем: "За Родину, за Сталина, за Бен-Гуриона!"Газета "Правда" от 30 мая 1948 года писала:"Надо ясно сказать, что, ведя войну против молодого израильского государства, арабы не сражаются за свои национальные интересы, ни за свою независимость, но против права евреев создать своё собственное независимое государство. Несмотря на всю свою симпатию к движению национального освобождения арабского народа, советский народ осуждает агрессивную политику, ведомую против Израиля".Через Чехословакию еврейское государство получало оружие.Израиль уцелел. Вскоре это поражение припомнят всем правителям: короли Иордании и Ирака были убиты, король Египта и президент Сирии свергнуты. Разумеется, муфтий президентом Палестины так и не стал, лишь его племянник Ясир Арафат полвека спустя возглавит автономию. А тогда западный берег реки Иордан и восточная часть Иерусалима были аннексированы Иорданией, а сектор вокруг города Газа оккупирован Египтом.Беженцы, разумеется, ни домой не вернулись, ни гражданства нигде, кроме Иордании не получили. И все эти проблемы актуальны по сей день.Яаков Дори ушел с поста начальника генштаба созданной им армии и занимался развитием политехнического института в Хайфе — Техниона — вплоть до самой смерти 22 января 1973 года.
https://ukraina.ru/20210214/1030553253.html
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история, израиль, арабы, евреи, палестина, 1940-е
История, Израиль, арабы, евреи, Палестина, 1940-е, История

Сын турецкоподданного в центре геополитического разлома. Одессит Яаков Дори у колыбели ЦАХАЛ

16:02 16.05.2024
 
© commons.wikimedia.orgГенерал Яаков Дори
Генерал Яаков Дори - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© commons.wikimedia.org
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Дмитрий Губин
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Ровно в полночь, 15 мая 1948 года армии арабских стран напали на Израиль, через несколько часов после провозглашения независимости. Так конфликт на Святой Земле из внутреннего превратился в международный. И среди тех, кто гасил его, был уроженец Одессы Яков Семёнович Достровский, оставшийся в истории как первый начальник генштаба израильской армии.
Яша Достровский родился в Одессе 8 октября 1899 года. Известно, что по переписи 1897 года в Авчинниковском переулке жили дед будущего генерала Моисей Абрамович с четырьмя сыновьями и дочерью. Также достоверно известно, что Шимон Достровский с семьёй покинул Одессу в 1906 году спасаясь от погромов.
Прибыв в Палестину, Достровские сразу стали подданными султана Абдул-Хамида. Так что, как и Остап Бендер, Яша — сын турецкоподданного. Впрочем, не все Достровские уехали. Кузен нашего героя Арье стал в Одессе профессором-дерматологом и прибыл в порт Яффо только в 1919 году на корабле "Руслан".
Когда увозят ребёнка в неполные семь лет, он не всегда способен сохранить даже язык страны исхода, не говоря уже о культуре. Якову удалось, но с трудом.
Тогда иврит был в школе, но не дома, во дворе и на рынке. Там звучали идиш, русский и польский, в зависимости от того, кого больше было рядом. Во время Первой Мировой войны под влиянием первого еврея — полного георгиевского кавалера Иосифа Трумпельдора Яша отправился служить в еврейский легион британской армии (сам Иосиф хотел вернуться и служить России, но там без руки в армию не брали). Так появился у будущего генерала боевой опыт.
Когда после войны был установлен британский мандат над Палестиной, арабы начали нападать на еврейских поселенцев, возникли отряды самообороны, объединившиеся в сеть под названием Хагана, одним из создателей которой был Яша Достровский. С 1939 года он стал начальником штаба этого вооружённого формирования.
Теодор Герцль - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля 2021, 23:00
«Венский штрудель» сионизма и антисемитизма: от Теодора Герцля до Адольфа Гитлера14 февраля 1896 года в Вене вышла книга публициста Теодора Герцля «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса». В ней впервые собраны идеи, которые вскоре назовут сионизмом. Но если разобраться, то и теоретически, и практически еврейские массы уже во многом были готовы к тому, чтобы написанное в книге Герцля стало явью.
Кровавые стычки велись почти в каждой деревне. Евреи рассчитывали на то, что им будет выделен национальный очаг, а арабы — на собственное государство, в котором въезд новых мигрантов прекратится. Англичане же давали надежду и тем, и другим, но больше прислушивались к арабскому большинству и незадолго до войны "Белой книгой" жестко ограничили приём еврейских беженцев из Европы.
Недаром в мае 1948 года Лига Арабских государств так обосновывала своё нападение на новорождённый Израиль:
"Палестина — это арабская страна, расположенная "в сердце арабских стран", и привязанная к арабскому миру духовно, исторически и стратегически, — арабские и даже другие восточные правительства и народы подняли проблему Палестины на международном уровне и просили Англию разрешить этот вопрос в соответствии с принятыми ею на себя обязательствами и демократическими принципами".
В 1939 году Великобритания выпустила Белую книгу, в которой обязалась создать в Палестине независимое государство, так как свои обязательства по созданию там еврейского национального дома считала уже выполненными. Однако обещания, данные в Белой Книге, не были претворены в жизнь.
В этой ситуации арабские вожди стали посматривать в сторону Берлина, надеясь на его помощь в изгнании британских и французских управляющих.
Муфтий Иерусалима, несостоявшийся президент-основатель Палестины Амин аль-Хуссейни ездил встречаться с Гитлером и помогал в формировании арабских частей. Помогали Вермахту и будущие президенты Египта Насер и Садат. В Ираке британцам вообще пришлось менять правительство. Сирия же стала местом убежища нацистских преступников после войны, и они там создавали местную армию. Особенно преуспел в подготовке офицеров и создании спецслужб в Дамаске изобретатель "душегубки", штандартенфюрер СС Вальтер Рауфф.
Голда Моисеевна Мабович - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 09:11История
Голда Меир: киевлянка, ставшая "Матерью Израиля" На одном из модерновых домов на задах киевской Бессарабки (улица Бассейная) в 2020 году появилась солидная бронзовая доска, а в 2022 улица Краснодарская получила имя знаменитой киевлянки Голды Меир. Как на грех последняя операция была проведена в рамках "деколонизации" – "знай, чужинец, тут хозяин – …", ну, вы таки поняли...
Вторая Мировая война закончилась, Гитлер был разбит, но ворота портов в Яффо и Хайфе для уцелевших жертв Холокоста не открылись. Те, кто пытался проникнуть вглубь подмандатной территории, депортировались и помещались в переполненные лагеря на Кипре. Хотя Амин аль-Хуссейни был объявлен военным преступником, британцы продолжали опираться на арабскую знать и всячески ей угождать.
И Хагана, и более радикальные группировки "Иргун Цвей Леуми" и "ЛЕХИ", развернули не только борьбу с арабскими отрядами, но и с британской армией. И координировал акции Хаганы Яков Достровский. Под его руководством на базе отрядов самообороны была создана фактически регулярная армия. Конечно, ей не хватало оружия и боеприпасов, но уровень подготовки вполне позволял противостоять и местным, и прибывшим из Британии врагам.
Лейбористское правительство Клемента Эттли понимало, что продолжение мандата над Палестиной — дело непомерно дорогое, военнослужащие гибнут от нападений "Иргуна", администрация берёт взятки от арабских вождей и продаёт им военную форму для безнаказанной резни в еврейских поселениях, а полиция с переменным успехом борется с репатриантами. Картина, когда люди с номерками из Освенцима и Дахау вновь попадают в лагеря на Кипре, вызывала недовольство в Европе.
Согласно резолюции № 181 Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе британской колонии Палестина, на её территории должны были быть созданы два независимых государства — еврейское и арабское, а также Большой Иерусалим — территория, подконтрольная ООН. Этот план поддержали СССР и США, евреи его приняли, а арабские страны были категорически против.
Когда стали известны даты окончания британского мандата и вывода оккупационных войск, в подмандатной Палестине начались боевые действия, переходящие в резню. Огромное количество арабского населения бежало в соседние страны.
16 октября 2019, 01:00
День в истории. 16 октября: появился на свет самый знаменитый уроженец Херсона125 лет назад, 16 октября 1894 года в Херсоне родился Моисей Яковлевич Черток, вошедший в историю как первый глава израильского МИД и второй премьер-министр еврейского государства Моше Шарет. Те, кто бывал в Израиле, знают его в лицо благодаря 20-шекелевой купюре
Целенаправленного изгнания не было. В апреле 1948 года, после того как завершились бои в Хайфе, командование "Хаганы" дало возможность арабам, покинувшим город, вернуться. В воззвании от имени Комитета еврейской общины в Хайфе говорилось: "Город останется открытым для каждого из вас, кто решит вернуться, чтобы возобновить мирное существование и трудовую деятельность".
Радиовещательная служба арабского отдела Еврейского агентства настойчиво убеждала в том, что еврейские жители вовсе не желают бегства своих арабских соседей: "Не паникуйте и не покидайте свои дома. Не подвергайте себя страданиям и унижениям. В отличие от ваших фанатичных лидеров, мы не сбросим вас в море, подобно тому, как они собираются сбросить нас".
Арабские же вожди обещали своим соплеменникам, что скоро армии соседних стран придут и очистят их землю от евреев, а пока надо выехать и переждать. В успех еврейской государственности не верил и последний британский верховный комиссар Палестины Алан Каннингем.
В день окончания мандата, 14 мая 1948 года была провозглашена независимость Израиля. Вместо появления арабского государства муфтий аль-Хуссейни заявил: "Я объявляю священную войну, братья мусульмане! Убивайте евреев! Убивайте их всех!" Лига Арабских стран принимает решение ликвидировать еврейское новообразование и говорит так, чтобы европейцы сочувствовали, а не возмущались:
"Целью арабских стран является создание в Палестине единого государства, где, в соответствии с принципами демократии, все жители будут равны перед законом; меньшинствам гарантируются права, принятые в странах с демократическим конституционным строем; и будут обеспечены сохранность святых мест и доступ к ним.
Целью вторжения является защита жителей Палестины от сионистской агрессии, в результате которой 250 000 арабов были изгнаны из своих домов в соседние арабские страны…"
- РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая 2022, 16:00История
«Я остаюсь другом украинского движения». Как сионист Жаботинский погромщика Петлюру от евреев защищал25 мая 1926 года Самуил Шварцбурд застрелил бывшего главу Директории УНР Симона Петлюру за массовые еврейские погромы, которые творили его войска. Как ни странно, среди евреев у пана атамана нашлись защитники
Армии соседних арабских стран пошли в поход против Израиля. Практически везде, кроме Иерусалима, Хагана, "Иргун" и ЛЕХИ стали объединяться в единую армию. Во главе её генштаба стал Яков Достровский, поменявший фамилию на ивритское слово "Дори".
К СССР в Израиле относились с любовью и надеждой.
13 сентября 1948 года, первый военный атташе Израиля в Москве полковник Иоханан (Евгений) Ратнер, тоже уроженец Одессы, обсуждал с генерал-майором артиллерии Ильёй Сараевым перспективы подготовки офицерского состава ЦАХАЛа с помощью Советского Союза.
"Многие из создателей нашей армии происходят из России, но молодое поколение русского языка уже не знает, поэтому существует опасность, что хорошая возможность развития контактов между нами иссякнет, если мы сами не возобновим их с помощью литературы, учебных курсов…" — отмечал Ратнер.
Солдаты все читали советские книги про войну "28 панфиловцев" и "Повесть о настоящем человеке" ("Безногий лётчик" в переводе). Некоторые воинские части поднимались в атаку с кличем: "За Родину, за Сталина, за Бен-Гуриона!"
Газета "Правда" от 30 мая 1948 года писала:
"Надо ясно сказать, что, ведя войну против молодого израильского государства, арабы не сражаются за свои национальные интересы, ни за свою независимость, но против права евреев создать своё собственное независимое государство. Несмотря на всю свою симпатию к движению национального освобождения арабского народа, советский народ осуждает агрессивную политику, ведомую против Израиля".
Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября 2023, 11:56
Ближневосточный кризис и российский опытОчередная вспышка арабо-израильского конфликта в очередной раз поставила ребром вопрос: возможно ли мирное урегулирование на основании компромисса?
Через Чехословакию еврейское государство получало оружие.
Израиль уцелел. Вскоре это поражение припомнят всем правителям: короли Иордании и Ирака были убиты, король Египта и президент Сирии свергнуты. Разумеется, муфтий президентом Палестины так и не стал, лишь его племянник Ясир Арафат полвека спустя возглавит автономию. А тогда западный берег реки Иордан и восточная часть Иерусалима были аннексированы Иорданией, а сектор вокруг города Газа оккупирован Египтом.
Беженцы, разумеется, ни домой не вернулись, ни гражданства нигде, кроме Иордании не получили. И все эти проблемы актуальны по сей день.
Яаков Дори ушел с поста начальника генштаба созданной им армии и занимался развитием политехнического института в Хайфе — Техниона — вплоть до самой смерти 22 января 1973 года.
 
ИсторияИсторияИзраильарабыевреиПалестина1940-е
 
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Заголовок открываемого материала
16:18Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии
16:14Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
16:04Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
15:47"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо
15:30Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
15:05Немцы развернут производство ПВО на Украине
15:01Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей
14:59"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
14:58Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
14:07Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо
13:49Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика
13:34Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 мая
13:33Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе
13:20Путин почувствовал себя в Китае как дома
13:08Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области
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