https://ukraina.ru/20240516/1055101237.html

"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо

"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо - 16.05.2024 Украина.ру

"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо

На премьера Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Политик тяжело ранен, долгое время он находился на операционном столе, врачи вытаскивали его с того света

2024-05-16T15:47

2024-05-16T15:47

2024-05-16T15:47

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роберт фицо

словакия

покушение

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Действия правительства Фицо идут вразрез с общеевропейской линией. Внутри страны в отношении членов его команды развязана кампания травли и дискредитации. Состояние Роберта Фицо остается тяжелым, но словацкие СМИ сообщают, что жизни премьера ничего не угрожает. Владимир Путин высказал слова поддержки Фицо и осудил нападение на политика. Эксперты разбирались в своих соцсетях, кому и зачем понадобилось дестабилизировать ситуацию в маленькой Словакии.Украинский политолог Константин БондаренкоПокушение Юрая Цинтулы на премьер-министра Словакии Роберта Фицо оставляет много вопросов. Стрелять в политиков в Европе в последнее время не модно.Если мне не изменяет память, последнее покушение на европейских тяжеловесов (реальное, а не из серии "13 покушений на Зеленского") имело место в марте 2003 года - тогда в Сербии застрелили премьера Зорана Джинджича. Перед этим - Шойбле, Улоф Пальме, Иоанн-Павел ІІ… В Европе больше любят исподтишка - устроить авиа- или автомобильную катастрофу, подтравить, организовать видимость сердечного приступа… Здесь не любят шум. Стрельбу устраивают в Азии, Африке, в обеих Америках. И покушение на Фицо в этом плане выглядит вдвойне странно.Поэты стреляют еще реже. Последний раз поэт брался за пистолет, кажется, в 1918 году: тогда Леонид Канегиссер застрелил шефа питерской ЧК Моисея Урицкого. Ну можно вспомнить Бориса Савинкова и Юкио Мисиму, но эти выступали больше в жанре прозы. Очень много странного. Слишком многим в этом мире выгодны эти выстрелы - как в самой Словакии, так и на высоком международном уровне. Особенно перед выборами в Европарламент. Настолько выгодны, что в покушение полусумасшедшего старика, которому не нравится политика Фицо, просто не верится. А еще кому-то очень хочется возродить призраки старой Европы. Например, вызвать к жизни дух Гаврило Принципа.Фицо желаю скорейшего выздоровления. Всем нам - бдительности, хотя на Украине автор слов "Люди, будьте бдительны!" ныне попал под неформальный запрет. Тоже из-за возрождения призраков старой Европы…Обозреватель Алексей БобровскийПокушение на премьера Словакии Роберта Фицо ─ ну настолько логично вытекающая из всего происходящего в Европе история, что даже диву даешься. Также не удивило, что покушение неудачное (дай Бог здоровья Фицо), ибо все у них в последнее время делают криворукие дегенераты: и странами управляют и покушения организовывают. Сейчас стрелка допрашивают. На фотографии очевидцев попал 71-летний, типа, известный словацкий писатель Юрай Цинтула. Полиция сейчас выясняет его мотивы. Рискну предположить, что дело в политической позиции Фицо и этого идиота. Поэт и писатель, является еще и активистом либеральной партии. По нашим похожим персонажам мы знаем - человек с кабачковой икрой вместо мозгов.Правда, оппозиция уже открестилась от него. Ну, "псих-одиночка" - это тоже в истории бывало… Тут же уже важны не эти детали, а толстый намек Орбану и другим. Европейская история второй половины XX века знает ряд примеров того, как неудобных людей кровавым ластиком стирали с политической картины. Это крайнее средство. Фицо ─ типичный неудобный западу политик. Напомню лишь две известные всем истории, правда с другим (надеюсь) финалом. 16 марта 1978 Альдо Моро - лидер правящей в Италии Христианско-демократической партии, бывший премьер, был похищен террористами "Красных бригад". Леворадикальной группировки, используемой ЦРУ. ... Операция ЦРУ по устранению Альдо Моро руками "Красных бригад" увенчалась успехом. Коалиция ХДП и коммунистов была блокирована, ядерные ракеты на Сицилии размещены. ... 28 февраля 1986 был смертельного ранен премьер-министр Швеции, лидер Социал-демократов Улоф Пальме. Его расстреляли с женой в самом центре Стокгольма, он гулял пешком и без охраны.Журналист Патрик Бааб и экс-советник Пентагона Роберт Харкави - авторы книги "В паутине спецслужб", получили доступ к протоколу совещания сотрудников штаба по планированию секретных операций, тайной армии НАТО под названием Stay Behind. Из него они делают вывод, что убийство Пальме планировали ЦРУ и MI6 при участии Stay Behind. Причина проста - Пальме пытался найти пути сближения с СССР и выступал за Европу без ядерного оружия, что вызывало опасения у НАТО — именно в этом, по мнению авторов, и заключался мотив убийства. Любая подобная радикальная акция - последний аргумент, применяется обычно, когда западный политик вообще не собирается договариваться, а времени исправлять ситуацию уже нет. В 2022 Фицо обвиняли в преступном сговоре с целью использования полицейской и налоговой информации в политических целях. Но их пришлось снять - не смогли доказать, честный политик… Бывает. Но Фицо еще и принципиальный. Обещает прекратить военную помощь Украине и угрожает наложить вето на приглашение Киева в НАТО. Что ж, пожелаем здоровья Фицо и послушаем, что там выяснит местная полиция… Как бы не "крякнул" до суда писатель-поэт…Обозреватель Олег ЯсинскийВ мире тщательно выстроенного, культивируемого и разводимого безумия вполне логично, что один из немногих приличных европейских политиков Роберт Фицо становится жертвой покушения.Еще логичнее то, что покушавшийся - зрелый продукт этой новой разновидности общества, где массовое агрессивное ущербное невежество неизбежно мутирует в фашизм, где все провозглашенная лицемерами ложь о толерантности рикошетит пулями и ракетами по всему, что не вписывается в выстраиваемый для нас планетарный зверинец.Стрелявший в Фицо террорист - разумеется не просто сумасшедший (и даже скорее всего вовсе не чей-то платный агент, что по крайнем мере было бы рациональнее), а даже "писатель" и "интеллектуал", убежденный в том, что таким образом он защищает какие-то ценности. Системе не нужны будут платные агенты, дорогостоящие наемники и тайные гении шпионажа, если ей удастся настолько разложить мозг и душу большинства собственных граждан, что они по зову сердца сами начнут отстреливать все живое, не вписывающееся в их куриный демократический мозг.При этом они будут глядя нам в глаза рассуждать о свободе, терпимости и прогрессе, и не испытают ни малейшего противоречия. Нет более опасного существа во Вселенной, чем преисполненный чувства собственного морального превосходства недоумок, возомнивший себя вершителем истории. Именно на эти существа сегодня мировая финансовая и корпоративная власть делает ставку, превращая новые образовательные и культурные программы в инкубаторы по их разведению.Украинский экономист Алексей КущЧто общего между покушением на премьера Словакии Роберто Фицо и убийством премьера Японии Синдзо Абэ в 2022 году? Отказ от мейнстрима и переход к немейнстримной политике. Фицо создавал успешную Словакию с помощью мер по привлечению инвестиций со значительной ролью государства в этом процессе. Словакия постепенно становится центром автомобильного производства ЕС, и этому есть ряд объяснений: помощь государства в развитии промышленных площадок, подключение предприятий к критической и транспортной инфраструктуре.Дирижистская и протекционистская политика Фицо очень не нравилась его политическим противникам. Нападавший был сторонником местной ультралиберальной партии. На самом деле мейнстрим только кажется белым и пушистым. В реале - это такой няшный кролик с зубами акулы как в фильме ужасов. Его сети эфемерны и даже невидимы, но они прочнее титановых нитей. Нарушение мейнстрима - это всегда сдвиг баланса глобальных интересов в ту или иную сторону. А капитализация этих интересов измеряется миллиардами долларов.Что касается Японии, то она начала оживать от "дефляционного сна" лишь с приходом к власти Синдзо Абэ ... К сожалению Синдзо Абэ был убит в июле 2022 года. По официальной версии - религиозным фанатиком, бывшим военным. Но персоны нападавших тут не так важны. Это всегда якобы случайные люди: фанатики, непризнанные писатели, сумасшедшие, радикалы. Абэ по официальной версии убили за "отступление от традиций", на Фицо покушались за отход от либерального мейнстрима. Повод всегда найдется, как устранить людей, махнувших через флажки. Тем более, что в сегменте ультралиберализма есть много фанатиков, одержимых людей, для которых их учение - это религия, причем сектантского толка, где дискуссия - это преступление, сомнения порицаются, а любой несогласный становится "марксистом" или "социалистом", то есть дегуманизированной и расчеловеченной единицей, подлежащей устранению любым способом.

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