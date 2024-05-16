https://ukraina.ru/20240516/1055102445.html
"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта - 16.05.2024 Украина.ру
"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
На Украине в ряды воюющих подразделений не поступают новые люди, это может привести к обвалу фронту. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в интервью украинскому изданию "Зеркало недели"
2024-05-16T14:59
2024-05-16T14:59
2024-05-16T14:59
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всу
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Журналисты пообщались с фельдшером медпункта одной из частей по имени Александр. Его мобилизовали в марте 2022 года, а с июля 2022 года он находится в зоне боевого столкновения.Он добавил, что даже если ряды ВСУ пополнят, то стратегические проблемы украинской армии останутся. "Потому что ничем хорошим это не закончится", пояснил он.ВСУшник добавил, что в подразделении, где он служит, уже полгода не было пополнения."До того все волны были более-менее ровные. Большей частью старались грести наркоманов, алкосостав, людей из села и им подобных. Кого не очень жалко и кто не откупится. Мы это все видели", - рассказал он.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
https://ukraina.ru/20240515/1055073191.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, всу, фронт, мобилизация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, фронт, мобилизация
"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
На Украине в ряды воюющих подразделений не поступают новые люди, это может привести к обвалу фронту. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в интервью украинскому изданию "Зеркало недели"
Журналисты пообщались с фельдшером медпункта одной из частей по имени Александр. Его мобилизовали в марте 2022 года, а с июля 2022 года он находится в зоне боевого столкновения.
"По нашим ощущениям, если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому", - рассказал Александр.
Он добавил, что даже если ряды ВСУ пополнят, то стратегические проблемы украинской армии останутся. "Потому что ничем хорошим это не закончится", пояснил он.
ВСУшник добавил, что в подразделении, где он служит, уже полгода не было пополнения.
"До того все волны были более-менее ровные. Большей частью старались грести наркоманов, алкосостав, людей из села и им подобных. Кого не очень жалко и кто не откупится. Мы это все видели", - рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.