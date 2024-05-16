Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев
17:37 16.05.2024 (обновлено: 17:52 16.05.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Прощальным визитом назвал приезд президента Украины Владимира Зеленского в Харьков заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду?" – написал он на своей странице в социальной сети Вконтакте.
Пост Медведев сопроводил фотографией на которой запечатлена казнь лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини. Политик также поинтересовался хочет ли так же закончить свою жизнь Зеленский.
Согласно сводке Министерства обороны РФ, за сутки подразделения группировки войск "Север" ВС России в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен"* и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск. Наступление продолжается на всех участках фронта, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
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*Запрещенная в РФ организация, признанная террористической.
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