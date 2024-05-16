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Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев

Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев - 16.05.2024 Украина.ру

Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев

Прощальным визитом назвал приезд президента Украины Владимира Зеленского в Харьков заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2024-05-16T17:37

2024-05-16T17:37

2024-05-16T17:52

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харьков

владимир зеленский

дмитрий медведев

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наступление

харьковская область

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Пост Медведев сопроводил фотографией на которой запечатлена казнь лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини. Политик также поинтересовался хочет ли так же закончить свою жизнь Зеленский. Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего в Харькове в ходе которой пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе из-за тяжелой ситуации. Вместе с тем, он обвинил весь мир в том, что российская армия успешно наступает на город. Согласно сводке Министерства обороны РФ, за сутки подразделения группировки войск "Север" ВС России в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен"* и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск. Наступление продолжается на всех участках фронта, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Каким будет трибунал над военными преступниками киевского режима ранее сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. *Запрещенная в РФ организация, признанная террористической.

https://ukraina.ru/20240306/1053722879.html

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новости, харьков, владимир зеленский, дмитрий медведев, сво, трибунал, наступление, харьковская область