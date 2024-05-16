Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев - 16.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240516/1055111043.html
Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев
Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев - 16.05.2024 Украина.ру
Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев
Прощальным визитом назвал приезд президента Украины Владимира Зеленского в Харьков заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2024-05-16T17:37
2024-05-16T17:52
новости
харьков
владимир зеленский
дмитрий медведев
сво
трибунал
наступление
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcac3735c97400deaf1196c24a2dd946.jpg
Пост Медведев сопроводил фотографией на которой запечатлена казнь лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини. Политик также поинтересовался хочет ли так же закончить свою жизнь Зеленский. Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего в Харькове в ходе которой пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе из-за тяжелой ситуации. Вместе с тем, он обвинил весь мир в том, что российская армия успешно наступает на город. Согласно сводке Министерства обороны РФ, за сутки подразделения группировки войск "Север" ВС России в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен"* и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск. Наступление продолжается на всех участках фронта, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Каким будет трибунал над военными преступниками киевского режима ранее сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. *Запрещенная в РФ организация, признанная террористической.
https://ukraina.ru/20240306/1053722879.html
харьков
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0229d41b45341941a094f508d46e624c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, владимир зеленский, дмитрий медведев, сво, трибунал, наступление, харьковская область
Новости, Харьков, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, СВО, трибунал, наступление, Харьковская область

Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев

17:37 16.05.2024 (обновлено: 17:52 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Прощальным визитом назвал приезд президента Украины Владимира Зеленского в Харьков заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду?" – написал он на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Пост Медведев сопроводил фотографией на которой запечатлена казнь лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини. Политик также поинтересовался хочет ли так же закончить свою жизнь Зеленский.
Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего в Харькове в ходе которой пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе из-за тяжелой ситуации. Вместе с тем, он обвинил весь мир в том, что российская армия успешно наступает на город.
Согласно сводке Министерства обороны РФ, за сутки подразделения группировки войск "Север" ВС России в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен"* и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск. Наступление продолжается на всех участках фронта, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Каким будет трибунал над военными преступниками киевского режима ранее сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

*Запрещенная в РФ организация, признанная террористической.
Владимир Морозов
6 марта, 07:10Репрессии на Украине
"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из ЗапорожьяРабочего из Запорожья Владимира Морозова приговорили к пожизненному заключению за передачу сведений о расположении украинских военных на заводе "Искра". В своем последнем слове он назвал постмайданный режим коричневой чумой XXI века, которую ждет судьба нацистской Германии
 
НовостиХарьковВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевСВОтрибуналнаступлениеХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Байден и Трамп решились на долгожданный шаг. В президентской гонке в США вырисовывается фаворит
17:50"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы
17:45Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье
17:37Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев
17:18Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью
17:08Большинство поляков хотят помочь украинцам вернуться домой
16:58После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров
16:49Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си
16:25В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины
16:18Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии
16:14Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
16:04Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
15:47"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо
15:30Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
15:05Немцы развернут производство ПВО на Украине
15:01Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей
14:59"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
14:58Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
14:07Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо
13:49Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика
Лента новостейМолния