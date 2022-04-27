Не менее 10 европейских компаний уже открыли счета для оплаты газа в рублях, а четыре компании даже произвели оплату. Однако польских среди них нет, потому поставки российского газа в Польшу приостановлены

«Нам приставили дуло к виску»: Моравецкий о прекращении поставок газа РФ в Польшу © president.gov.ua

«PGNiG информирует, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого "Газпромом" в рамках Ямальского контракта», — указали в компании, подчеркнув, что эта «ситуация сейчас не оказывает влияния на текущие поставки клиентам PGNiG, которые получают топливо в соответствии со спросом».

Остановку поставок газа в PGNiG считают нарушением контракта.

«PGNiG оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с прекращением поставок и использует для этого все имеющиеся у компании договорные полномочия и права, предусмотренные законодательством», — утверждается в сообщении.

В последнее время Польша получала по Ямальскому контакту, действие которого истекает в декабре 2022 года, 9 миллиардов кубометров газа в год.

Утром того же дня «Газпром экспорт» уведомил PGNiG болгарскую компанию «Булгаргаз» о приостановке поставок газа — начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента России Владимира Путина от 31 марта. В «Газпроме» добавили, что «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.

«Газпром» также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объём».

Глава Еврокомиссии отреагировала на заявление «Газпрома» по Польше и Болгарии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил: «Подтверждаю, что такие угрозы мы получили от Российской Федерации, от Газпрома. Они связаны, в частности, со способом оплаты. Польша придерживается договоренностей и возможно Россия попытается таким образом наказать Польшу».

По словам Моравецкого, Польша заранее подготовилась к диверсификации газа и получению газа с разных направлений.

«Ещё до запуска газопровода Baltic Pipe (из Норвегии, запуск запланирован на октябрь 2022 года. — Прим.) мы сможем защитить нашу экономику, защитить домохозяйства, поляков от столь резкого шага России», — сказал глава польского правительства.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва написала вечером 26 апреля в Twitter, что страна располагает значительными запасами газа и альтернативными источниками поставок.

«Польша располагает необходимыми резервами газа и источниками поставок, которые защищают нашу безопасность. Мы несколько лет эффективно шли к независимости от России. Наши хранилища заполнены на 76%. Не будет нехватки газа в польских домах», — написала министр.

В свою очередь уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что «все существующие потребители газа в Польше будут получать это сырье на том уровне, на котором они получали его до сих пор».

«Мы планировали прекратить поставки из России в конце декабря этого года, так как срок действия долгосрочного Ямальского контракта истекает, русские его ускоряют», — сказал Наимский, добавив, что «все наши потребности в газе могут быть обеспечены с других направлений.

Главный редактор польского портала BiznesAlert Войцех Якубик был ещё оптимистичнее.

«У нас 5 млрд кубометров газа собственной добычи, 6,3 с газового терминала, 5,5 по реверсу с газопровода Ямал — Европа, 2 из Литвы с мая, 5,7 из Словакии с июля, 2-3 из Baltic Pipe в октябре и 10 в декабре», — написал Якубик в Twitter, отметив, что в сумме имеется в виду порядка 20-27 миллиардов кубометров. В 2021 году потреблении газа в Польше составило 21,6 млрд куб. м.

Однако подобные шапкозакидательские заявления, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Во-первых, Якубик откровенно завысил возможности Польши по собственной добыче газа (реально — менее 4 млрд куб. м) и мощность терминала в Свиноуйсьце по приёму сжиженного природного газа (СПГ) — пока она составляет 5 млрд куб. м. Во-вторых, Словакия сама практически полностью зависит от российского газа, и даже если эта страна начнёт рассчитываться за него в рублях, вряд ли «Газпром» поставит ей газ для последующей перепродажи в Польшу. В-третьих, несмотря на пропускную способность Baltic Pipe в 10 миллиардов кубометров, пока польские компании законтрактовали менее трёх миллиардов кубометров на газовых месторождениях в Норвегии. В условиях растущего дефицита газа вероятность новых контрактов сомнительна.

Остаётся реверс из Германии. Действительно, поставки газа из этой страны в Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» утром 27 апреля резко увеличились. Прокачка газа по трубопроводу из Германии в Польшу выросла в 5,2 раза — до 1,23 млн куб. м в час, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. Естественно, это всё тот же российский газ, но обходится от Польше дороже, чем по прямым поставкам от «Газпрома».

В «Газпроме» сказали, что будет, если Польша и Болгария начнут отбор из транзитного потока © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo Конрад Рэнкас, нынешняя наполненность хранилищ на 76% означает, что запасы газа составляют 2,46 миллиарда кубометров — то есть примерно 11% годового потребления страны.

«Это в среднем запас на какие-то полтора месяца. Так что если бы мы оперировали только запасами (а не, например, покупали российский газ у Германии) — то, с учётом времени года, возможно, с большой экономией, мы смогли бы продержаться не полтора месяца, а два. Или два с половиной. Но не больше. Конечно, это чисто теоретическое предположение, но оно показывает масштаб проблемы. Всем известно, что будут закупки российского газа. Тем более что не только Польша это будет делать», — написал Рэнкас в одной из социальных сетей.

Действительно, хотя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа «шантажом», и заявила, что «ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ», однако европейского единства в газовом вопросе нет даже формально. Венгрия почти сразу сообщила о готовности платить за российский газ в рублях, а 27 апреля такую же позицию заняла Австрия. Эта страна в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке. Об этом на пресс-конференции в среду заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Всего же не менее 10 европейских компаний — покупателей российского природного газа уже открыли счета для оплаты газа в рублях. Об этом говорится в опубликованном 27 апреля материале американского агентства Bloomberg. Как сообщил агентству источник, близкий к российскому «Газпрому», четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях. При этом цены на газ в Европе выросли на 17% после того, как Россия прекратила поставки этого энергоносителя в Польшу и Болгарию.