На Западной Украине местные власти уничтожили самолёт МиГ-17, два танка Т-34 и самоходную артиллерийскую установку СУ-100. Правда, боевые действия тут ни при чём - всё это были памятники советских времён

Донецкие заводы становятся галицко-волынскими

Во Львовскую область переезжают два крупных машиностроительных предприятия — из Донецкой и Черниговской областей. Об этом в своем Telegram написал глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Как отметил чиновник, речь идёт о компании «Ветропарки Украины», которая входит в группу компаний ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения», и предприятии «Пожмашина» из города Прилуки. «Это надежный партнер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины», — отметил Козицкий.

На новом месте, кроме выпуска пожарных автомобилей, предприятие собирается также приступить к производству грузовой техники, что создаст новые рабочие места, написал Козицкий. В целом во Львовской ОВА ожидают, что на этих двух машиностроительных объектах будет создано 1000 рабочих мест. Из соображений безопасности адреса, где будут работать предприятия, не называют. На Львовщину переехали 79 предприятий, из которых 32 уже работают. Всего отдел инвестиционной политики Львовской ОВА обработал 347 заявок на перемещение производственных мощностей. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

«Ветропарки Украины» — это компания, разрабатывающая, строящая и обслуживающая ветроустановки, генерирующая и осуществляющая поставки электроэнергии на всех этапах. Раньше мощности предприятия были размещены в Краматорске. Бенефициаром компании является Эдуард Мкртчан, отец которого, основатель металлургического холдинга «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан, в 2018 году был осуждён в России. По данным аналитической системы YouControl, Эдуард Мкртчан владеет 24 компаниями в Украине, половина из которых зарегистрирована в Краматорске. Среди них — производитель турбин для ветроустановок «Фурлендер Виндтехнолоджи».

Компания «Пожмашина» — одно из ведущих предприятий на украинском рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. На Львовщине будет работать треть мощностей завода, действовавшего вблизи Прилук. Бенефициаром «Пожмашины» является предприниматель и политик Олег Аверьянов, глава черниговской областной организации «Радикальной партии Олега Ляшко», экс-замглавы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и экс-депутат Черниговского облсовета.

Машиностроительная компания Corum Group, которая входит в состав корпорации SCM олигарха Рината Ахметова, также переносит мощности в западные области Украины. Так, харьковский завод «Корум Свет Шахтера» будет работать в Волынской области. Производство запчастей горношахтного оборудования будет распределено на промышленных предприятиях Волыни. «Все подготовительные работы проведены — первые звездочки будут изготовлены и поставлены для нужд шахтеров в мае этого года», — сообщили в пресс-службе ДТЭК Энерго, которой принадлежит предприятия.

Еще одно предприятие ДТЭК Энерго, Дружковский машиностроительный завод, переехало из Донецкой области в Хмельницкий. Там будут производить анкеры и противопожарные трубы. Процесс производства уже настроили, провели работы по согласованию конструкторской документации и выпустили первые партии анкеров. В компании также планируют запустить производство запчастей вало-шестерной группы на территории Польши.

Переселенцев разместят в контейнерах, названных «модульными домами»

Если производственные и офисные помещения на Западной Украине можно найти без проблем (поскольку большинство советских предприятий тут уничтожено), чуть хуже с качественными складами, то жилья для размещения сотен тысяч переселенцев из восточных и центральных регионов страны не хватает катастрофически. Местные власти надеются частично решить проблему с помощью поставляемых западными донорами «модульных домов», фактически — контейнеров, приспособленных для жилья людей.

Так, во Львове 13 апреля, начали монтаж модульного жилья для вынужденно перемещенных лиц в районе улиц Научная — Ивана Пулюя. По словам заместителя городского головы по градостроительству Любомира Зубача, там разместят около 120 контейнеров, которые предоставило польское правительство при координации украинского Министерства развития общин и территорий. «Примерно через неделю-две здесь поселятся украинцы, которые нашли временный приют в нашем городе», — отметил Зубач в одной из соцсетей.

Кроме этого, во Львове завершается обустройство первого временного модульного городка возле библиотеки «Сенсотека» на улице Уласа Самчука. Там уже установили 88 контейнеров на 350 человек. Поселок будет иметь 11 общих санузлов и 5 душевых комнат, столовую, медпункт и магазин. Сейчас там монтируют всю необходимую мебель. Зачем Западу беженцы с Украины © AP, Sergei Grits

А Львовская ОВА вместе с территориальными общинами начала формировать базу жилого фонда, который будет предлагать под выкуп для нужд вынужденных переселенцев. По информации обладминистрации, сейчас в области проживает более 250 тысяч внутренне перемещенных лиц. «Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем», — сказал губернатор Максим Козицкий.

Он объяснил, что это могут быть как квартиры и дома, уже построенные и пригодные для проживания, так и квартиры и дома, находящиеся на завершающей стадии строительства. «Если вы являетесь владельцем компании-застройщика или ее представителем, и есть что предложить — заполните форму», — предложил глава Львовской ОВА.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил: «Раздавать квартиры беженцам нет возможности, но мы разрабатываем ипотечную программу». Он отметил, что это большая пилотная программа, которую планируют внедрить во Львов уже с лета. Городские власти разрабатывают ее совместно с Министерством развития общин и территорий Украины, Национальным банком Украины, государственными банками, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и ООН. Пожилой морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять – СМИ © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Черновицкая область приняла более 70 тысяч переселенцев, и большинство из них осталось в областном центре. Потому власти Черновцов предложили создать «центр общественного поселения» для 1500 человек — также из «модульных домов». Для этого город готов выделить участок в районе Садгора. При этом вице-мэр города Василий Зазуляк (по совместительству — местный девелопер) предлагает всё же строить капитальное жильё. «Мы сейчас рассматриваем разные варианты, как решить проблему с жильем для переселенцев. И модульные городки — это только один из путей. Какая-то часть этих людей останется в Черновцах, и они захотят проживать уже не в модульных домах, срок эксплуатации которых — до 5 лет. А захотят поселиться в обычных квартирах» — сказал чиновник-бизнесмен местным журналистам.

«И вопрос с доступным жильем для них будет стоять очень остро. Поэтому мы не можем думать только о мобильных городках. Украинские и иностранные строители называли разные цены за метр квадратный модульного дома: от 400 до 1000 долларов за метр квадратный. А эта цена не очень-то отличается от стоимости капитального жилья: цена "коробки" трехэтажного дома без проекта и сетей может быть в пределах 300-400 долларов. При этом жилищные условия здесь будут куда лучше. Тогда задаемся вопросом — что же выгоднее строить? Сейчас остановились на трёх путях: строительство модульных городков, собственное капитальное строительство (малоэтажная многоквартирная застройка), или же реконструкция помещений коммунальной собственности под квартиры» — заявил Василий Зазуляк.

Советские танки на постаментах уничтожать проще, чем российские на Донбассе

На минувшей неделе по всей Западной Украине продолжилась борьба с памятниками, которые символизируют всё русское и советское. Так, 9 апреля по личному распоряжению мэра Тернополя Сергея Надала в центре города был демонтирован памятник Александру Пушкину — хотя депутаты Тернопольского горсовета только планировали рассматривать вопрос об этом.

А в ночь на 14 апреля был демонтирован, по словам местных СМИ, «один из главных символов советизации Тернополя» — самолёт МиГ-17, который почти 50 лет простоял у входа в один из городских парков. Как заявил Надал, «самолёт был аварийным», и на его месте будет установлен памятник героям Украины. Самолёт передали «на хранение» предприятию «Тернопольгортеплокоммунэнерго», а вот стальную конструкцию, на которой он был закреплён, явно сдадут на металлолом.

Днём ранее в Черткове Тернопольской области был демонтирован советский танк Т-34, установленный на постамент в память об освобождении города от нацистов. В ближайшие дни то же самое собираются сделать в соседних Залещиках. Кроме того, в обоих городах власти собираются ликвидировать памятники советским солдатам на их коллективных могилах, да и сами могилы, перезахоронив погибших на обычных кладбищах.

Танк-памятник Т-34 сняли с постамента и в Мукачево, это произошло 11 апреля. Решение о «демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения» было согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета. Власти сообщили, что танк сняли коммунальщики, и его передали на «ответственное хранение». Также в горсовете Мукачево отметили, что танк установили в 1969 году, отношения ко Второй мировой войне он не имел, а оригинальный танк, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании реки Латорица в Словакии. При этом очевидно, что и оригинальный танк ждала бы та же судьба.

В городе Ровно, где на постаментах находились сразу две советские бронемашины, пока демонтировали одну из них — самоходную артустановку СУ-100 возле пивзавода. Как отметил секретарь Ровенского горсовета Виктор Шакирзян, её перевезли на Холм Славы, где власти планируют создать «музей советской оккупации», а дуло развернули в направлении Москвы. А вот танк пока не тронули, потому что он является частью памятника на могиле комдива Михаила Богомолова. «Задержка возможна в связи с переносом могилы упомянутого советского командира. Но я убежден, что демонтаж самого танчика с постамента никоим образом не мешает планам его перезахоронения» — заявил Шакирзян.