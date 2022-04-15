В начале апреля Астрахань приняла более 400 беженцев из Мариуполя. Среди них — дети и пожилые, люди с ограниченными возможностями, беременная женщина, а также домашние кошки и собаки

Жителей Донбасса расселили в два пункта временного содержания — в лагеря «Астраханские зори» и «Берёзка».

Названо число украинских беженцев, получивших финпомощь в РФ © denis-pushilin.ru

На большом концерте для жителей города выступили Олег Газманов, Анита Цой, Анна Семенович, Виктория Дайнеко и группа «Фабрика». Поэт и наш постоянный автор Анна Ревякина показала на сцене СЗК «Звёздный» фрагмент своего поэтического спектакля о Донбассе.

«Мы собрались здесь все вместе, чтобы ещё раз выразить свою гражданскую позицию, — обратился к астраханцам и гостям города губернатор Игорь Юрьевич Бабушкин, — астраханская земля всегда славилась своим особым гостеприимством и радушием. И именно тогда, когда стало это необходимо, мы протянули руку помощи нуждающимся: беженцам, тем людям, которые сегодня оказались в сложной жизненной ситуации. И мы окажем им всяческую поддержку. Сегодня наши ребята выполняют свой воинский долг, участвуя в спецоперации. Они освобождают землю Украины от нацизма. Они защищают мирное небо над своей Родиной. Защищают свободу и государственный суверенитет России».

Беженцы из Мариуполя рассказывают, что «люди были просто живым щитом», «район левого берега просто был отдан на растерзание этим вандалам, бандеровским скотам», «колонны расстреливали», «там был ужас, ад». Люди рассказали, как 21 день они вынуждены были жить в подвале.

Беженцы из Мариуполя, оказавшиеся в Астрахани, считают, что им с Украиной не по пути.

«Я не могу жить там, где процветает фашизм. "Азов" прикрывался людьми. Людей, которые хотели выйти, "Азов" просто расстреливал», — рассказала беженка Алла.

Вместе с беженцами с Украины на Запад могут бежать террористы — МИД РФ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«В здании 32 школы бандеровские скоты держали в заложниках 85 людей», — рассказала беженка Дина.

Она надеется, что они останутся в России.

«Нам некуда возвращаться», — говорит женщина.

Следующими городами марафона станут Череповец в СЗФО и Волгоград ЮФО. Молодёжь этих городов сможет посетить просветительские лекции экспертов Российского общества «Знание». Михаил Тырин: Каждый должен вложить что-то в победу, тогда и победим © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Mikhail Tyrin

Кульминацией музыкальной программы стала общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия — это объединяющее событие проекта «ZaРоссию» будет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей.

В этот же день, 14 апреля, молодёжь Астрахани прослушала лекции экспертов Российского общества «Знание», среди которых авторитетные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи и другие специалисты. Цикл лекций прошёл посетить в Астраханском государственном университете. Просветительская программа помогает молодёжи узнать о богатой истории и культурном многообразии России, её месте в настоящем и будущем. Спикеры ответили на вопросы о том, как справляться со стрессом и развивать навыки критического мышления.