В условиях беспрецедентных западных санкций в отношении России, которые Индия не поддержала, важно выстраивать новые формы двустороннего взаимодействия

Какими они могут быть, российские и индийские эксперты обсудили в ходе круглого стола, состоявшегося в понедельник, 11 апреля, в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Во вторник, 12 апреля, отмечается 75-летняя годовщина установления российско-индийских дипломатических отношений. В 1947 году дипломатическое признание Советским Союзом независимого государства было с энтузиазмом воспринято индийской общественностью. Россия является давним, надежным и проверенным партнером Индии.

Позиция Индии по текущей ситуации отвечает национальным интересам страны, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Волхонский, напомнив, что об этом говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров во время недавнего визита в Индию. Эксперт объяснил, что будет, если Турция, Бразилия, Индия и Китай введут санкции против РФ из-за Украины © REUTERS, Dado Ruvic

Министр тогда сказал, что в России высоко ценят тот факт, что Индия следует своим национальным интересам.

Взаимоотношения Индии и России всегда характеризовались достаточно высоким уровнем взаимодействия, при этом экономическое сотрудничество отставало от уровня сотрудничества политического, констатировал эксперт.

Он продолжил: происходящие на Украине события — это лишь один из эпизодов глобального переустройства мира, в этих условиях возникают новые центры силы — «безусловно, Россия и Индия — два таких новых центра силы», их взаимодействие может стать основой для новой архитектуры мироустройства, в том числе системы безопасности.

«Что касается экономики, то глобальное переустройство мира влечет за собой уход от доллара, это уже проявляется на самых разных уровнях…» — констатировал эксперт.

Он отметил, что «и между Россией и Индией речь идёт о том, чтобы перейти на взаиморасчеты в национальных валютах».

Конечно, остается логистическая проблема, поскольку между РФ и Индией нет наземных прямых путей сообщения, и эту проблему надо решать, отметил Волхонский. Он также напомнил, что за первые три месяца текущего года Индия значительно нарастила закупки российских энергоносителей, и в этой сфере тоже остается много возможностей для взаимодействия. НАТО Зеленского услышало, но последнее слово останется за Китаем и Индией © REUTERS, Brendan Smialowski/ Pool

Конечно, отношения Индии с РФ — хорошие, но есть и отношения с Западом, которые тоже в последние годы укрепляются, сказал профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований им. Жана Моне Университета им. Джавахарлала Неру (Нью-Дели) Гульшан Сачдева.

По его словам, на международных площадках видно, что Индия занимает достаточно нейтральную позицию. Но со стороны США и Европы на нее оказывается давление с тем, чтобы позиция по этому конкретному вопросу, касающемуся ситуации на Украине, была изменена.

Эксперт продолжил: что касается нейтральной позиции, то, по мнению многих аналитиков, это связано с тем, что Индия зависит от поставок продукции оборонно-промышленного комплекса из РФ, и отчасти это правда, но такая позиция обусловлена во многом и доверием, которое существует между нашими странами еще с советских времен.

Сачдева подчеркнул, что Индия не поддержала антироссийские санкции и — вообще выступает против практики введения односторонних санкций.

«Внешнеполитический курс Индии настроен на стратегическую автономию в соответствии с принципами неприсоединения», — сказал он.

По словам эксперта, в свете украинских событий появились новые возможности для укрепления сотрудничества между Индией и Россией, в том числе, в сфере торговли в национальных валютах — «это может позволить индийским компаниям укрепить свои позиции на российском рынке».

Ситуация на Украине влияет на международные дела, если война не прекратится, то давление Запада будет усиливаться. Однако, по мнению участников дискуссии, если Индия поддастся на это давление, то окажется в сложной ситуации. США угрожают санкциями Индии за сотрудничество с Россией © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Главный редактор издания «Современная индийская политика и экономика», профессор Ашвани Махаджан подчеркнул, что, по его мнению, нейтральная политика Индии останется неизменной. Он напомнил, что большинство стран не поддержали западные санкции против РФ, и подчеркнул: вопрос в том, что гегемонии Запада, которая проявляется и в односторонних санкциях, необходимо положить конец.

Сама идея сверхдержавы, идея «сверхдержавности» уходит в прошлое, взаимоотношения между странами надо выстраивать на принципах равноправия, заявил эксперт.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Андрей Володин отметил, что не следует излишне драматизировать проблему санкций, ведь ограничения в отношении Советского Союза, а затем России — существуют давно, с 1949 года.

Нынешний период политического усиления санкций важен для России вот чем: с начала 90-х годов в России уповали на активное участие страны в мировой экономике, представленной Западом. Видимо, «по недомыслию», ибо «Запад уповал на участие России в международном разделении труда в качестве подчиненного, зависимого, периферийного члена».

Но сейчас эта ситуация меняется, в России все чаще говорят о смене модели экономического развития и, соответственно, о смене модели внешнеэкономических связей. В связи с этим возникает и вопрос об уходе от доллара, об использовании в торговле национальных валют. А торговать России и Индии есть чем, особенно если рассматривать торговые связи между различными регионами обеих стран.

Есть и важные отрасли, где существуют перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере производства, в частности, речь идет об авиастроении.

Кроме того, если РФ сейчас идет к модели мобилизационной экономики, то это даст возможность государству управлять направлениями научно-технического прогресса, считает эксперт. И тут тоже много возможностей для сотрудничества. Индия и Турция заставили IT-гигантов слушаться себя. Получится ли у России? © CC0, Pixabay

Индийские участники дискуссии отметили также, что в ситуации санкционного давления на Россию индийцы видят «есть двойные стандарты». Односторонних санкций Индия не признает, признает лишь тогда, когда они вводятся ООН, констатировал Махаджан.

По его словам, если Запад будет продолжать свою санкционную политику, то это ускорит негативные для самого Запада процессы. Так, не за горами то время, когда Индия и РФ смогут отказаться от SWIFT, внедрив собственные платежные системы или перейдя на цифровые валюты центробанков. Эксперт добавил, что любой кризис открывает новые возможности, и этими возможностями надо воспользоваться.

В свою очередь руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов рассказал, что если ранее в РФ упор делался на развитие связей с Западом, теперь же — сама жизнь заставляет выстраивать внешнеэкономическую модель по-новому, разворачиваясь на Восток». По его словам, экономики РФ и Индии имеют очень большой потенциал сближения, эффект такого сближения ощутят обе страны.

Андрей Володин подчеркнул, что санкции разрушают устойчивость самого Запада.

«Мир перемещается на Восток», — констатировал он, добавив, что санкции еще более затормозят развитие Европы.

Фильм о революции: киевский дворец стал лицом нового индийского блокбастера © commons.wikimedia.org, Roman Naumov

Обсудили и медийные составляющие проблемы взаимоотношений двух стран. В частности, отмечалось, что индийцы получают картинку происходящего на Украине, в основном из западных СМИ. При этом очень многие граждане Индии считают Россию дружественной страной — такое отношение сохраняется со времен Советского Союза.

Нынешней России следует подумать о том, какую информационную политику она будет проводить в Индии, как восстанавливать и развивать культурные и общественные связи.