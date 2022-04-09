На Украине снова декоммунизируют метро и перестали платить зарплату его работникам. Начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой провести новую кампанию декоммунизации столичного метро, предлагая переименовать сразу пять станций киевского метрополитена

«Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра", — туда же!», — заявил по этому поводу Брагинский.

Инициатива выглядит достаточно двусмысленно. С Львом Толстым все понятно — украинские националисты давно добиваются переименования станции, которая носит его имя с момента своей постройки. Такое решение в любом случае было вопросом времени. И никто не будет выяснять, чем провинился перед националистами великий писатель с пацифистским мировоззрением.

А вот со станцией «Берестейская» все сложнее. Во-первых, это название уже было декоммунизировано, потому что изначально станция именовалась «Октябрьской». Новое название дали в честь Бреста, но в специфической староукраинской версии его названия, которое звучит как «Берестя». Потому что националисты всегда считали этот белорусский город своим. Так что двойная декомуннизация «Берестейской» понравится далеко не всем. Украина получила С-300 от Словакии, переименование метро, борьба с партиями, убийства пленных, СБУ вымогала деньги у церкви. Хроника событий на Украине на 17:00 8 апреля © пресс-служба Министерства обороны Украины / пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк

Что касается «Героев Днепра», речь, конечно, идет о том, чтобы полностью вытравить память о Великой Отечественной войне. Но зачем переименовывать для этого станцию? Достаточно объявить, что героями были эсэсовцы и солдаты вермахта — защитники немецкого Восточного вала, которые обороняли Киев от наступающих орков. И все станет на свои места без всяких переименований.

То же касается названия станции «Дружбы народов». Ведь можно просто конкретизировать, что это дружба с народами США и Евросоюза, которая окрепла сегодня так, как никогда раньше. Или Виктор Брагинский считает, что дружить больше ни с кем нельзя?

Впрочем, это ирония. А предложение начальника киевского метрополитена родилось не на пустом месте. Запуская хайповую тему с декоммунизацией станций, он отвлекает внимание от интересного документа, который уже несколько дней гуляет в социальных сетях Киева. Речь идет о приказе от 30 марта 2022 года, в котором предписывается приостановить действие трудовых договоров с некоторыми категориями работников киевского метро.

«Компенсация заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам на время приостановки трудового договора в полном объеме возлагается на государство, которое осуществляет военную агрессию против Украины», — сказано в документе за подписью Виктора Брагинского.

Националисты возмущенно пишут о том, что он предлагает работникам метрополитена получать зарплату в Кремле, обвиняя начальника метро в зраде. А сами сотрудники коммунального предприятия «Киевский метрополитен» категорически не хотят выходить на работу бесплатно и хотят получить свою зарплату сейчас, у Брагинского и Кличко. Тем более что из-за увольнения персонала метро работает в Киеве с огромными перебоями.

Таким образом, предложение декоммунизировать станции на самом деле представляет собой попытку погасить этот скандал, превращая зраду в новую перемогу. В самом деле, зачем искать деньги, чтобы выплатить людям зарплату, если можно отыграться на памяти писателя Льва Толстого? Тем более что выполнять трудовое законодательство теперь совершенно необязательно.

Но Брагинский не виноват — он просто использует в своих целях нормы только что принятого закона.

15 марта Верховная Рада дружно проголосовала за законопроект № 7160, который подготовила скандальная депутатка Галина Третьякова. Новый закон вступил в силу 24 марта и сразу отменил действия большинство статей украинского КЗоТа. К примеру, отныне работодатели могут вводить шестидневную рабочую неделю, отменяя восьмичасовой рабочий день. Или переводить людей на другие работы, не спрашивая у них согласия — даже если это несет угрозу здоровью и жизни работника.

Владельцы компаний и директора государственных предприятий получили право уволить работника буквально в любой момент, разрывая действие трудового договора — достаточно предупредить человека об увольнении в срок до десяти дней.

Но самое главное, теперь на Украине разрешено останавливать выплату заработной платы, если ее невозможно выплатить из-за боевых действий. А людей можно посылать за деньгами куда угодно — даже к россиянам, как это сделал Виктор Брагинский. Потому что на самом деле, начальник метрополитена процитировал в своем приказе 13-ю статью закона Третьяковой, которая прямо говорит о том, что на время приостановки трудовых договоров зарплаты и выплаты должен платить агрессор.

Украинские юристы теряются в догадках, не понимая, как можно реализовать этот пункт на практике? По мнению некоторых наивных людей, речь идет о том, что когда-нибудь Запад передаст Киеву замороженные средства российских компаний и банков. Но реалистично мыслящие украинцы отвечают: даже если такое произойдет, украинские работники все равно не получат из этих средств ни гроша. Резко обострился кризис неплатежей за электроэнергию — украинский министр © atomic-energy.ru

Не говоря уже о том, что зарплата нужна им прямо сейчас, когда приходится выживать на фоне боевых действий и постоянного роста цен.

Однако украинские власти не отвлекаются на решение подобных второстепенных проблем. Они сосредоточены на действительно важных мерах по борьбе с кризисом — вроде очередной декоммунизации построенных в советское время станций киевского метро.