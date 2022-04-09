«Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра", — туда же!», — заявил по этому поводу Брагинский.

Инициатива выглядит достаточно двусмысленно. С Львом Толстым все понятно — украинские националисты давно добиваются переименования станции, которая носит его имя с момента своей постройки. Такое решение в любом случае было вопросом времени. И никто не будет выяснять, чем провинился перед националистами великий писатель с пацифистским мировоззрением.

А вот со станцией «Берестейская» все сложнее. Во-первых, это название уже было декоммунизировано, потому что изначально станция именовалась «Октябрьской». Новое название дали в честь Бреста, но в специфической староукраинской версии его названия, которое звучит как «Берестя». Потому что националисты всегда считали этот белорусский город своим. Так что двойная декомуннизация «Берестейской» понравится далеко не всем. 

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© пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк
 

Что касается «Героев Днепра», речь, конечно, идет о том, чтобы полностью вытравить память о Великой Отечественной войне. Но зачем переименовывать для этого станцию? Достаточно объявить, что героями были эсэсовцы и солдаты вермахта — защитники немецкого Восточного вала, которые обороняли Киев от наступающих орков. И все станет на свои места без всяких переименований.

То же касается названия станции «Дружбы народов». Ведь можно просто конкретизировать, что это дружба с народами США и Евросоюза, которая окрепла сегодня так, как никогда раньше. Или Виктор Брагинский считает, что дружить больше ни с кем нельзя?

Впрочем, это ирония. А предложение начальника киевского метрополитена родилось не на пустом месте. Запуская хайповую тему с декоммунизацией станций, он отвлекает внимание от интересного документа, который уже несколько дней гуляет в социальных сетях Киева. Речь идет о приказе от 30 марта 2022 года, в котором предписывается приостановить действие трудовых договоров с некоторыми категориями работников киевского метро.

«Компенсация заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам на время приостановки трудового договора в полном объеме возлагается на государство, которое осуществляет военную агрессию против Украины», — сказано в документе за подписью Виктора Брагинского.

Националисты возмущенно пишут о том, что он предлагает работникам метрополитена получать зарплату в Кремле, обвиняя начальника метро в зраде. А сами сотрудники коммунального предприятия «Киевский метрополитен» категорически не хотят выходить на работу бесплатно и хотят получить свою зарплату сейчас, у Брагинского и Кличко. Тем более что из-за увольнения персонала метро работает в Киеве с огромными перебоями.

Таким образом, предложение декоммунизировать станции на самом деле представляет собой попытку погасить этот скандал, превращая зраду в новую перемогу. В самом деле, зачем искать деньги, чтобы выплатить людям зарплату, если можно отыграться на памяти писателя Льва Толстого? Тем более что выполнять трудовое законодательство теперь совершенно необязательно.

Но Брагинский не виноват — он просто использует в своих целях нормы только что принятого закона.

15 марта Верховная Рада дружно проголосовала за законопроект № 7160, который подготовила скандальная депутатка Галина Третьякова. Новый закон вступил в силу 24 марта и сразу отменил действия большинство статей украинского КЗоТа. К примеру, отныне работодатели могут вводить шестидневную рабочую неделю, отменяя восьмичасовой рабочий день. Или переводить людей на другие работы, не спрашивая у них согласия — даже если это несет угрозу здоровью и жизни работника.

Владельцы компаний и директора государственных предприятий получили право уволить работника буквально в любой момент, разрывая действие трудового договора — достаточно предупредить человека об увольнении в срок до десяти дней.

Но самое главное, теперь на Украине разрешено останавливать выплату заработной платы, если ее невозможно выплатить из-за боевых действий. А людей можно посылать за деньгами куда угодно — даже к россиянам, как это сделал Виктор Брагинский. Потому что на самом деле, начальник метрополитена процитировал в своем приказе 13-ю статью закона Третьяковой, которая прямо говорит о том, что на время приостановки трудовых договоров зарплаты и выплаты должен платить агрессор.

Украинские юристы теряются в догадках, не понимая, как можно реализовать этот пункт на практике? По мнению некоторых наивных людей, речь идет о том, что когда-нибудь Запад передаст Киеву замороженные средства российских компаний и банков. Но реалистично мыслящие украинцы отвечают: даже если такое произойдет, украинские работники все равно не получат из этих средств ни гроша. 

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© atomic-energy.ru

Не говоря уже о том, что зарплата нужна им прямо сейчас, когда приходится выживать на фоне боевых действий и постоянного роста цен.

Однако украинские власти не отвлекаются на решение подобных второстепенных проблем. Они сосредоточены на действительно важных мерах по борьбе с кризисом — вроде очередной декоммунизации построенных в советское время станций киевского метро. 