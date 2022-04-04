2-3 апреля по всему миру прошел глобальный медиамарафон в поддержку кубинцев. Главная цель — показать, что Куба не одинока перед лицом экономической, политической и финансовой атаки со стороны Вашингтона

В 1960 году, вскоре после победы революции на Кубе, правительство США ввело первые экономические санкции против этой страны. Спустя два года они были усилены — под запрещение попали любые торговые операции американских компаний на острове. С учётом того, что на США в 1959 году приходилось около 70% всей кубинской внешней торговли, вполне понятно, почему, говоря о санкциях, кубинцы начали использовать слово «блокада». И она неизбежно задушила бы небольшую страну, если бы на помощь не пришёл социалистический лагерь во главе с СССР.

С тех пор действие режима американских санкций не прекращалось ни на один день, даже во время непродолжительного потепления отношений между двумя странами при американских президентах Джимми Картере и Бараке Обаме. В течение шестидесяти лет блокада бьёт по всем жителям острова, и поэтому кубинцы называют её «самым долгим геноцидом в истории».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригеc Париллья назвал эмбарго масштабным нарушением прав человека, отмечая, что блокада мешает покупать медицинское оборудование, необходимое для борьбы против коронавируса. А это является нарушением фундаментальных международных соглашений в сфере здравоохранения и гуманитарной политики. Шестьдесят лет под санкциями. Как Куба сопротивляется давлению США © CC0, Pixabay

Прекращение торговли с таким большим и развитым соседом, как США, нанесло экономике Кубы огромный ущерб. Однако американские правительства никогда не ограничивались запретами на торговлю с Кубой для своих компаний. Они постоянно оказывали всевозможное давление на правительства, организации и компании третьих стран, вынуждая их отказываться от торговли или любого другого сотрудничества с непокорным островом.

В 1962 году все латиноамериканские страны, за исключением Мексики, разорвали под давлением США отношения с Кубой и присоединились к блокаде. А в девяностых годах прошлого столетия правящие круги США попытались окончательно задушить находившуюся в отчаянном положении после развала соцлагеря страну. С этой целью приняли закон Хелмса-Бёртона, который позволяет применять санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой.

После прихода к власти в США Дональда Трампа начался новый этап ужесточения американской блокады. Были отменены разрешения на посещение Кубы американскими гражданами, американским круизным судам запретили заходить в кубинские порты, уменьшились разрешённые суммы переводов родственникам на Кубу, вновь начали звучать угрозы в адрес сотрудничающих с Кубой иностранных компаний. Это привело к прекращению перевозок нефти на Кубу — что, среди других причин, вызвало острую нехватку горючего на острове.

Администрация президента Джозефа Байдена, вопреки своим предвыборным обещаниям, не отменила ни одну из антикубинских мер своих предшественников-трампистов. Блокада острова продолжается не менее активно, чем во время правления республиканской администрации.

Из года в год Генеральная Ассамблея ООН абсолютным большинством голосов осуждает американские санкции против Кубы. Обычно за осуждение голосуют более 180 государств (включая ближайших союзников Вашингтона), а несколько зависимых от США островов Океании воздерживаются. Только США и Израиль стабильно голосуют против, поддерживая блокаду. А теперь к этому лагерю все чаще присоединяется зависимая от американского влияния Украина, которая забыла о кубинской помощи чернобыльским детям. Кубинский контрразведчик раскрыл национальность агентов «Моссад» © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

За более чем 60 лет давления правительству США не удалось достигнуть ни одной из целей блокады. Кубинское правительство продолжает проводить собственную независимую политику, не отказываясь от своих идеологических принципов. Вызванные санкциями трудности и лишения пока не приводят к массовым антиправительственным акциям. Экономическое развитие на острове продолжается — с середины 90-х годов и вплоть до пандемии COVID-19 в 2020 году ВВП Кубы рос, хотя и неравномерными темпами.

«Несмотря на тяжелые испытания, Куба сумела сохранить свой строй и не сворачивала помощь странам третьего мира, которую традиционно оказывают кубинские медики. Эта помощь даже расширилась, охватив некоторые республики распавшегося Советского Союза. По личной инициативе Фиделя Кастро на острове лечили украинских детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, — хотя сами кубинцы жили тогда в условиях нехватки самых необходимых товаров.

Кубинское правительство продемонстрировало изрядную гибкость, но никогда не отказывалось от основных идеологических принципов. Тропические пляжи открыли для многочисленных туристов, которые приносили в страну валюту, на острове начали работу совместные предприятия с привлечением иностранного капитала. Ситуация остается сложной, вызовы усиливаются, но власть в стране пока что находится в руках Коммунистической партии, а основные финансово-экономические активы остаются под контролем у государства», — писал об этом в своей статье журналист Андрей Манчук.

Борьба с блокадой активно продолжается, и к ней может присоединиться каждый. 2-3 апреля во всем мире прошел глобальный медиамарафон в поддержку кубинцев. Его цель состоит в том, чтобы показать — Куба не одинока перед лицом экономической, политической и финансовой атаки со стороны Вашингтона.

Латинская Америка возвращается в глобальную политику © РИА Новости, Мария Плотникова / Перейти в фотобанк Елена Ложкина, инициатива «24 часа против блокады», — как официально называется этот марафон, — организована каналом «Европа для Кубы». Он дает возможность высказаться всем людям, которые рассказывают о преступной блокаде, на всех информационных площадках — через YouTube и Telegram, радио, телевидение и альтернативные медиа.

В кампании против американского эмбарго приняли участие коммунистические партии и группы из Латинской Америки, США, Европейского союза, Израиля и России, информационные агентства Prensa Latina, SANA и Sputnik, каналы Telesur, HispanTV, Al Mayadeen и Cuba vision Internacional, ANTV, канал Национальной ассамблеи Венесуэлы, радиостанции «Радио дель Сур», «Радио Патагония», «Радио Ребельде» и «Радио Гавана Куба», издание «Латиноамериканское резюме» и многие другие средства массовой информации.

Кроме того, марафон поддержала Всемирная федерация профсоюзов, представители рабочего движения, художники, музыканты, писатели и поэты.

От России в марафоне участвуют левые активисты, журналисты, блогеры, представители общественных организаций — такие как директор Фонда Фиделя Кастро Леонид Савин и Виктор Терновский из радиослужбы информационного агентства «Спутник».

Историк Александр Харламенко, сотрудник Института Латинской Америки РАН, считает, что военно-политический конфликт на Украине приобрел сейчас глобальное измерение, и его влияние напрямую затрагивает и латиноамериканский регион, где сильны традиции сопротивления американскому империализму.

Успешное сопротивление санкциям, которое в течение шестидесяти лет демонстрировала Республика Куба, является сегодня важным примером для всего мира. А кубинский народ нуждается в активной поддержке со стороны жителей других стран — чтобы выстоять в жестком противостоянии с Вашингтоном.