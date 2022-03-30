В интервью изданию The Economist Владимир Зеленский обозначил своё понимание победы: «Это возможность спасти как можно больше жизней. Без этого ничто не будет иметь смысла. Наша земля важна, да. Но в конечном счете это просто территория». Хорошая мысль, но действительно ли Зеленский так думает?

Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

Нынешняя стратегия обороны Украины тоже отнюдь не производит впечатления направленной на сохранение жизни людей. Скорее — строго наоборот: украинские войска закрепляются в крупных городах и фактически берут население в заложники, пользуясь ограничениями, которые в одностороннем порядке взяла на себя Россия. В настоящей, конвенциональной, войне российская артиллерия и ВКС сносили бы с лица земли всё живое и неживое, а потом спецназ зачищал бы случайно уцелевшее. Так действовали США в Сирии. Но, поскольку декларирована не война, а специальная военная операция с весьма ограниченными целями, да ещё и в отношении братского народа, то такие действия не применяются.

Справедливости ради следует сказать, что с чисто военной точки зрения это решение выглядит понятным — в условиях слабости авиации и средств ПВО украинская армия крайне уязвима и маломобильна. То есть она может только обороняться, вцепившись в города. Сами по себе города и их население украинских военных не интересуют. Их задача — не защитить кого-то или что-то, а нанести наибольший ущерб противнику.

В общем, впечатление от реальной стратегии прямо противоположное декларируемому — Зеленский не хочет мира и не хочет сохранять жизни людей. Причём цели войны формулируются не только и не столько им, сколько в США. «Вашингтонский обком» может себе позволить быть более радикальным — его-то на Украине уж точно ничего не связывает (Зеленскому, чисто по-человечески, может быть кого-то или что-то жаль, хотя на его действиях это не отражается).

Итак, какие же цели войны с точки зрения Киева и Вашингтона?

Синдром непредрешенчества: что после СВО? © коллаж Украина.Ру

США не собирались надолго закрепляться на этой территории (30 лет с исторической точки зрения не так уж много) и не собирались вкладываться в её развитие и создание «лучшей России», которой грезили российские либералы. Когда российское руководство решило избавиться от вражеского плацдарма у себя под боком, США с лёгкостью им пожертвовало. Тем более что туземное руководство Вашингтон, мягко говоря, достало.

Если исходить из того, что целостность и даже само существование Украины в нынешнем виде никого не интересует, то логичными выглядят две цели войны.

Во-первых, убить как можно больше украинцев.

Сюда отлично вписывается и размещение войск в жилых кварталах, и раздача оружия неуправляемой территориальной обороне (по сути — бандитам), и пытки и расстрелы военнопленных на камеру. Впишутся и массовые убийства украинцев украинской же армией. В конце концов, она этим восемь лет занимается и продолжает заниматься сейчас, направляя «Точки» не только на города Донбасса, но и, например, на Бердянск. Демонстративные пытки и казни пленных — из той же копилки.

С одной стороны, результатом должно быть озверение сторон, раскручивание взаимной ненависти и продление, насколько это возможно, войны.

С другой стороны, в отличие от украинских пропагандистов, в Вашингтоне отлично понимают, что украинцы — ресурс для России. И чем меньше Россия получит украинских рук и мозгов — тем лучше для её противников.

Во-вторых, как можно сильнее разрушить инфраструктуру Украины. Зеленский и тактика Киева © president.gov.ua

Отметим, что разрушением инфраструктуры (подрыв мостов и т.п.) занимаются, преимущественно, украинские войска. Оправданность этих действий с чисто военной точки зрения — под вопросом.

Российские войска, имея значительное превосходство в средствах дистанционного поражения, очень ограниченно используют их против железных дорог, портов, промышленных предприятий.

Расчёт тот же самый: с одной стороны, усилить взаимную озлобленность, с другой — лишить Россию ресурса и заставить вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры (Украина ничего восстанавливать не будет, даже если, допустим, сохранится в нынешних границах — у неё просто денег нет).

Интерес Вашингтона понятен, но в чём же интерес Киева? Ведь политика эта откровенно самоубийственная…

Чтобы это понять, надо послушать речи теоретика современного украинского национализма Андрея Билецкого (духовного лидера террористической организации «Азов» и политического — террористической же партии «Национальный корпус»).

Для него, так же как для другого «теоретика» — Дмитрия Корчинского, идеалом государственного устройства является Афганистан или Сомали: никакой промышленности, никакой культуры, образование — начальная идеологическая подготовка, медицина — военно-полевая. Никакой центральной власти — вся власть у полевых командиров. Всеобщее вооружение народа, который ненавидит любых чужаков и немедленно оказывает отпор. А спикер нынешних властей Алексей Арестович ещё недавно восхищался «сетевой структурой будущего» — ИГИЛ*. Так что публицисты, использующие термин «ТОЗР УГ» (террористическая организация, запрещенная в России — Украинское государство), не так уж преувеличивают…

Три источника спецоперации на Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Александр Ирванец в повести «Очамымря» — постапокалиптическое государство на руинах Киева существует ровно до тех пор, пока борется с драконом Очамымрей. Дракон побеждён — народ разбредается.

В силу этого нормальный украинский националист ненавидит Украину примерно в той же степени, как Россию, и все силы направляет на её уничтожение — только чтобы нанести ущерб России.

Нынешнее поведение украинской власти и военного командования как раз наглядно демонстрирует, насколько глубоко проникла нацистская идеология в армию и сам политический класс Украины. Ведь массовая и практически бесконтрольная раздача оружия населению — в чистом виде реализация нацистской идеи всеобщего вооружения. Да и отказ от централизованного военного командования — следствие не только невозможности, например, отвести группировку ООС за Днепр, но и подсказанного националистами отказа от единой государственности.

Потому, когда украинцы спрашивают, от кого вы нас спасаете, отвечать надлежит — от самих себя.

* Террористическая организация, запрещена в России