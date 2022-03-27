Из Мариуполя выбивают остатки украинских войск - бойцам ВСУ и полка «Азов» предлагают уйти из города, чтобы остановить бои на улицах. Народная милиция блокировала остатки гарнизона на заводе «Азовсталь», сообщают в Донецкой народной республике. Как говорят местные жители, «местами еще Украина», а большую часть города освободили

Связь в Мариуполе есть не везде, но ловит радио. Очередную мелодию из прошлой — мирной, довоенной жизни — с искрящимися дискотечной радостью голосами певиц и танцевальным ритмом разрезает монотонный голос: «Солдаты и офицеры ВСУ, город Мариуполь блокирован со всех сторон… Ваше командование сбежало, помощи не будет. Ваш единственный шанс выжить — сложить оружие и уйти по гуманитарному коридору». Остаткам тех, кто превратил жилые дома в огневые точки, обещают сохранить жизнь, если они покинут город».

— Будьте человеком! Пожалуйста, не надо, — мужчина в очереди за гуманитарной помощью на окраине Мариуполе умоляюще поднимает руку. Он не хочет ни попадать в кадр, ни называть имени.

— Они не вернутся, — успокаивает его сосед по очереди

— У меня родственники там, в Украине, — парирует тот, кто отказался говорить, как его зовут. На территориях, откуда только что выбили украинских военных, люди часто избегают называть имена: «К родне придут, они (украинские власти) вернутся». Или бросают резкое «Вы горе пришли посмотреть?! Смотрите!» От анонимности можно ждать больше откровенности — люди могут говорить, не опасаясь последствий. Но рассказывают они одно и то же — и скрывая лица, и смотрят прямо в объектив.

Уходили украинские военные, по словам очереди, ярко: «Подходили [к автомобилям], стекло били, джипы особенно. Им понравилась одна машина, мужчина выскочил, просил их: «У меня жена на девятом месяце, ее вести…». Они — предупредительный, потом в него оружие направили, но он их как-то уговорил».

Правда, иногда солдаты с синими повязками на рукавах (отличительным знаком Вооруженных сил Украины) мстили за то, что не могли поживиться. «А потом мины прилетали туда, где они машины не смогли забрать», — грустно дополняет еще один стоящий в очереди.

Про гуманитарные коридоры, по которым можно было уйти, кто-то слышал, но многие боялись, что их расстреляют при попытке спастись из города. Тем более, что украинская администрация уверяет до сих пор, что не выпускают жителей российский войска и народная милиция, сообщают в очереди и показывают в доказательство смс-ку: «Гуманитарные коридоры на Донетчине 26 марта. Централизованной эвакуации сегодня не будет из-за блокирования автобусов на блок-постах оккупантами (так в Киеве называют российскую армию и вооруженные силы Донецкой народной республики)».

Владимир Журавлев, ждущий уже несколько часов помощи, соглашается говорить, хотя, как он сам замечает, около его дома еще «местами Украина». О которой он, несмотря на это, отзывается жестко. «Украина ничем не обеспечивает. По новостям у них гуманитарка постянно поставляется. У меня уже нет слов выразить, что они брешут постоянно», — говорит он.

«Вчера видели, как стреляют из гранатометов, у нас же до сих пор Украина, и как они из гранатометов лупили… Мы спрашиваем: что ты делаешь? Он смотрит квадратными глазами, ничего не отвечает. Там триста метров пост ДНР, ждем, когда нас освободят», — надеется Журавлев.

Обстрелы жилых кварталов, как уверяет он, начались еще до того, как обе стороны вступили в непосредственный огневой бой. «Там (на заводе — Прим.ред.) была Нацгвардия полк «Азов» (раскрученная в медиа часть украинских националистов, деяния которой расследуются российской прокуратурой — Прим.ред.), слышно было, как со стороны минометов бьют из минометов, я подумал, что в наш дом попало. Подхожу смотрю на соседний дом — в стене дырка», — описывает Журавлев первые военные «успехи» боевиков. Эксперт объяснил, почему Харьков будут брать иначе, чем Мариуполь

Пока на улицах Мариуполя шли бои, жители выживали. «Хлеба нет, две недели была без хлеба. Дойти никуда не могу, я обморожена», — женщину во дворе дома трясет. В квартирах с выбитыми окнами веет сыростью и холодом, жильем они остаются только потому что ночевать под открытым небом еще неудобнее и опаснее.

«Восемь лет бомбили Донбасс, и никто ничего не сделал. А что они для нас сделали? Они «Азов» кохали (любили — укр.), мы налог платили, чтобы Азов пили, жрали и машины дорогие покупали», — как и Владимир Журавлев из очереди женщина не верит, что Киев позаботится о тех, кого политики называли своими гражданами.

Ее соседка — Дана Бойко вспоминает бои в городе: «Разбомбили все нам бандеровцы, смеялись, жили в нашем подъезде, над нами издевались, сказали, все спустились в подвал, грабили, мародерством занимались».

Подъезд один за другим вступает в разговор — украинские военные вели себя так, как будто мариупольцы им были чужие и безразличные люди. «Украинские военные стреляли просто так, они сказали ***** (конец — нецензурн.): вашему дому, — мужчина эмоционально жестикулирует, описывая диалоги с «захисниками». — [Прошу его:]убери машину — [в ответ:] я тебя, суку, застрелю. Бабушка говорит: я тебя проклинаю, он ее прикладом лупанул».

На вопрос, как же так «защитники» обращались с теми, кого обороняли, как говорят в Киеве, мужчина вскидывается: «Это защитники так делают? Так делают не защитники, так делают террористы!» «Пили воду из луж». Что происходит в Мариуполе сейчас © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Залезли на подвал, установили миномет над нами. Сволочи самые настоящие», — комментирует еще одна из соседок обсуждение о том, как украинские военные «защищали» мариупольцев.

Многие остаются в городе, в котором жить практически нельзя — в многоэтажных домах, которые превратились в холодные, темные коробки без канализации и лифтов. Кто-то боится, что в его квартиру вселятся, кто-то не хочет ехать в лагерь беженцев, пусть даже в более комфортабельные условия — место нужнее другим, и зачем там мучиться неизвестностью, среди таких же незнакомых бедолаг, когда рядом — свои, уже ставшие родными люди.

«Ехать некуда, не у всех есть родственники. Поехали те, у кого есть маленькие дети. Детей эвакуируют. Холод, голод — это не так страшно, [как] когда летят бомбы», — невозмутимо рассказывают женщины рядом с высоткой, с которой видна гавань. Там что-то горит — идет бой.