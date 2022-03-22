События на Украине заставили иностранцев иначе взглянуть на страну в целом и лично на её президента Владимира Зеленского. При этом, если украинский кризис не будет урегулирован в ближайшее время, отдельные регионы мира обречены на голод из-за дефицита пшеницы, стоимость которой взлетит до рекордных отметок

С историческими аналогиями шутки плохи

Президент Украины Владимир Зеленский запустил целый марафон выступлений перед парламентами разных стран, чтобы заручиться поддержкой мировой общественности. Взывая к чувствам депутатов, он проводит аналогии между нынешней ситуацией на Украине с яркими страницами истории их стран, однако такой приём вышел украинскому лидеру боком.

В видеообращении к Конгрессу США Зеленский сравнил российскую военную спецоперацию на Украине с нападением японских войск на американскую базу Перл-Харбор, после чего многие японцы, в частности читатели местной версии журнала Newsweek, изменили своё отношение к украинскому президенту. Римский урок для Украины. Что бывает, если во главе огромной страны оказывается случайный человек © Public domain

«Вопрос: почему Япония должна была напасть на Перл-Харбор? Потому что вокруг неё Америкой была развёрнута осадная сеть ABCD, которая изолировала Японию и планировала втянуть её в войну. Это отвечало интересам США, поэтому Япония и атаковала Перл-Харбор. Если в этот раз исторический опыт Японии примерить на Россию, то можно сказать, что Америка вынуждала Россию к операции на Украине. Разве не так? Думаю, мы, японцы, должны больше извлекать уроков и учиться на истории войны в Тихом океане», — написал пользователь Jin.

Mir утверждает, что любой японец может понять чушь разговора об украинском вопросе в контексте войны на Тихом океане, и задаётся вопросами, действительно ли Зеленский руководит Украиной и может ли он руководить в опаснейшей ситуации, когда на кону стоит судьба страны?

По мнению читателей японской версии Newsweek, тех, кто прекратит поддерживать украинского президента за слова о Перл-Харборе, будет много. Более того, его «нельзя было поддерживать и до этих заявлений».

«Это не просто военная спецоперация, взявшаяся непонятно откуда. Теперь ясно, что именно Зеленский был тем ключевым лицом, которое долгое время продолжало провоцировать Россию и втягивать её в вооружённый конфликт. Этой речи Зеленского перед Конгрессом было достаточно, чтобы заставить меня почувствовать нечто подобное. Вот почему я честно не могу поддерживать Украину», — заявляет Aoi.

Украина ставит на грань голода Северную Африку и Ближний Восток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ отметил, что в 2022 году посевная кампания для республики важна как никогда, поскольку она будет проходить на фоне горячего конфликта на Украине и в условиях огромного санкционного давления на РФ. На долю этих двух стран в совокупности приходится чуть больше 25% мирового экспорта пшеницы. «Ураган голода». ООН предупреждает о последствиях украинского кризиса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Зерно сегодня — это практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже. И поскольку один из основных мировых поставщиков — Украина — вряд ли сможет провести полноценную посевную кампанию, цены будут расти и дальше. В беднейших странах планеты ООН уже не просто предсказывает, а планирует голод», — заявил Лукашенко.

Ещё в начале марта немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten предупредила, что без российской и украинской пшеницы многим странам грозит голодный кризис. Прежде всего речь идёт о Северной Африке и Ближнем Востоке, где из-за сухого жаркого климата злак не растёт.

Ситуацию осложняет рекордно низкий за последние 9 лет объём резервов крупных экспортёров (ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана) — 57 млн тонн, что покроет мировую потребность в пшенице всего на 27 дней, а без российских и украинских запасов и вовсе меньше трёх недель.

Война на Украине не так романтична, как видится из Европы

Телеканал France24 рассказал, что наёмники, собравшиеся ехать на Украину для участия в боевых действиях, начали сомневаться в правильности своего решения во время прохождении ускоренного курса обучения, который проводит бывший французский спецназовец в пригороде Бордо. «Из нас готовили пушечное мясо»: британцы рассказали шокирующие подробности об иностранных наемниках на Украине © CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau

«У меня такое впечатление, что, если я поеду, то поеду зря, что я умру в самом начале и что это будет бесполезно», — заявил один из таких усомнившихся.

О том, кто из французов уже воюет в рядах ВСУ, рассказал доброволец из Пятой республики Эрван Кастель, сражающийся на стороне народных республик Донбасса с 2014 года: «Эти люди мне больше напоминают любителей и нарциссов, приехавших на Украину, чтобы сделать селфи. Это радикальные националисты, скорее, даже неофашисты и неонацисты, которые присоединились к национальным батальонам Украины, украинского иностранному легиону. Этот такой проект, который призван принимать новых наёмников, которые становились бы под суверенные украинские знамёна».

От вступления в иностранный легион Украины европейцев отговаривают власти стран. Например, министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенбор предупредил соотечественников в эфире телеканала LN24, что законодательство королевства напрямую не запрещает добровольцам уезжать на Украину, но в случае совершения военных преступлений в ходе конфликта они будут привлечены к ответственности.

«Мы занимаем чёткую позицию. Категорически не рекомендуется добровольцам уезжать, чтобы вступать в ряды вооружённых сил или иностранного легиона. Они должны понимать, что подписывают контракт и потом не могут просто уйти из армии», — добавил политик.

По информации местных СМИ, примерно 110 человек обратились в посольство Украины в Бельгии, изъявив желание вступить в иностранный легион, уехать смогли 18. Министерство обороны Бельгии сообщило о возбуждении дела о дезертирстве в отношении военнослужащего, самовольно покинувшего страну ради поездки на Украину, несмотря на предостережения ведомства.