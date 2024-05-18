ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо
11:47 18.05.2024 (обновлено: 11:49 18.05.2024)
Количество пострадавших при украинском обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области, передают РИА Новости
Число пострадавших при обстреле города Скадовска в Херсонской области из РСЗО HIMARS выросло до 11, говорится в сообщении.
"В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. Данные по пострадавшим уточняются", - написал губернатор региона Владимир Сальдо.
18 мая в Херсонской области была объявлена авиационная опасность. Все оперативные службы приведены в повышенную готовность.
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