ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо

Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября Даже в случае обрушения фронта и ощущения скорейшего поражения киевского режимы мы не будем стремительно прорываться к Днепру. Для этого нужна другая номенклатура войск и непопулярное решение о проведении еще одной мобилизации