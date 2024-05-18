ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо - 18.05.2024 Украина.ру
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ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо
ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо - 18.05.2024 Украина.ру
ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо
Количество пострадавших при украинском обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области, передают РИА Новости
2024-05-18T11:47
2024-05-18T11:49
новости
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы
himars
разрушения
всу
украина
терроризм
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Число пострадавших при обстреле города Скадовска в Херсонской области из РСЗО HIMARS выросло до 11, говорится в сообщении.18 мая в Херсонской области была объявлена авиационная опасность. Все оперативные службы приведены в повышенную готовность.
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херсонская область
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новости, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы, himars, разрушения, всу, украина, терроризм
Новости, Херсонская область, Владимир Сальдо, обстрелы, HIMARS, разрушения, ВСУ, Украина, терроризм

ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо

11:47 18.05.2024 (обновлено: 11:49 18.05.2024)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Количество пострадавших при украинском обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области, передают РИА Новости
Число пострадавших при обстреле города Скадовска в Херсонской области из РСЗО HIMARS выросло до 11, говорится в сообщении.
"В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. Данные по пострадавшим уточняются", - написал губернатор региона Владимир Сальдо.
18 мая в Херсонской области была объявлена авиационная опасность. Все оперативные службы приведены в повышенную готовность.
Пётр Скоробогатый интервью
10:30
Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября Даже в случае обрушения фронта и ощущения скорейшего поражения киевского режимы мы не будем стремительно прорываться к Днепру. Для этого нужна другая номенклатура войск и непопулярное решение о проведении еще одной мобилизации
 
НовостиХерсонская областьВладимир СальдообстрелыHIMARSразрушенияВСУУкраинатерроризм
 
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Заголовок открываемого материала
11:47ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо
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