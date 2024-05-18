https://ukraina.ru/20240518/1055144396.html

Зеленский отклонил призыв президента Макрона к олимпийскому перемирию этим летом

Зеленский отклонил призыв президента Макрона к олимпийскому перемирию этим летом - 18.05.2024 Украина.ру

Зеленский отклонил призыв президента Макрона к олимпийскому перемирию этим летом

Владимир Зеленский отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Об этом президент Украины заявил французскому агентству Франс Пресс (AFP), сообщают РИА Новости

2024-05-18T09:52

2024-05-18T09:52

2024-05-18T09:52

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владимир путин

олимпийские игры

париж

перемирие

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Как сообщалось в коммюнике Елисейского дворца, в телефонном разговоре Эммануэль Макрон сообщил Зеленскому о своей "заинтересованности в олимпийском перемирии". Также президент Франции рассказал о военных поставках Киеву, которые будут осуществлены "в ближайшие дни и недели".Зеленский рассказал журналистам агентства AFP, что в ответ на призыв к перемирию спросил Макрона, "кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию". Он заявил, что Украина "против любого перемирия, которое играет на руку врагу".Как сообщала ранее французская радиостанция RMC, президент Франции Эммануэль Макрон "сохраняет надежду" на перемирие на время Олимпийских игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.17 мая Президент России Владимир Путин сообщил, что во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином они обсуждали инициативу лидера Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию.Российский лидер назвал принципы олимпийского перемирия очень правильными, потому что они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. При этом Путин отметил, что "мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции".

https://ukraina.ru/20240516/1055089283.html

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новости, франция, китай, украина, эммануэль макрон, си цзиньпин, владимир путин, олимпийские игры, париж, перемирие, владимир зеленский