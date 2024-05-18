https://ukraina.ru/20240518/1055147303.html

Жалобы и опасения Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 мая

Жалобы и опасения Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 мая - 18.05.2024 Украина.ру

Жалобы и опасения Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 мая

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих опасениях по поводу наступления ВС РФ в Харьковской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-18T13:16

2024-05-18T13:16

2024-05-18T13:16

хроники

эксклюзив

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Свои опасения и жалобы Зеленский озвучил в интервью AFP. Среди прочего он пожаловался на нехватку западных самолётов. По его словам, Украине нужно 120-130 F-16 или других современных самолётов для паритета ВСУ и ВС РФ. Также Зеленский "очень критически" отнёсся к ограничениям на нанесение ударов по российской территории западными вооружениями."Они могут стрелять со своей территории по нашей любым оружием. Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия", - указал он.Также Зеленский прокомментировал обстановку в Харьковской области. Он назвал её "контролируемой", но "не стабилизированной". По его словам, российские войска продвинулись на расстояние от 5 до 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем были остановлены украинскими силами."Российское наступление могло состоять из нескольких волн. Первая волна была в Харьковской области. Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут вглубь нашей территории. А не наоборот. И это всё ещё их преимущество", - указал Зеленский.Примечательно, что данные Зеленского не совпадают с данными главкома ВСУ Александра Сырского.Тот днём ранее заявлял, что ВС РФ расширили зону боевых действий почти на 70 км."Противники расширил зону активных боевых действий почти на 70 км, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва <...> Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока", – написал Сырский в своём телеграм-канале.Основные силы ВС РФ, указал Сырский, сосредоточены на направлении Стрелка – Липке, с последующим выходом в Белый Колодец. Их главная цель – развернуть наступление в тылу украинских войск, считает главком ВСУ."Мы понимаем, что впереди будут тяжёлые бои и враг к этому готовится", – предупредил Сырский.По его словам, ВСУ "должны не допустить продвижения вражеских войск стойким удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнём артиллерии и танков нанести ему максимальный урон и создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл из разных направлений".Сырский призвал максимально эффективно использовать дроны в комплексе с РЭБ и артиллерией.Также главком ВСУ заявил, что проверил украинские воинские части, готовящиеся к обороне на Сумском направлении и отметил, что "регулярно докладывает президенту Украины о ситуации и о ходе выполнения указанных заданий".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 35 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 18 обстрелов, на горловском направлении — 17 обстрелов, выпустив в общей сложности 102 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц. Огнём ВСУ повреждены 5 жилых домостроений и 3 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки 8 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Солонцы — 3; Алёшки — 4; Каховка — 5; Новая Каховка — 3; Райское — 4; Малокаховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Софиевка, Таврийск.Утром 18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе по Скадовску."В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. Данные по пострадавшим уточняются", - писал он в своём телеграм-канале.Позднее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Скадовску при помощи РСЗО HIMARS. По информации местного Минздрава, в результате обстрела пострадали 12 человек: одному из пострадавших помощь была оказана на месте, ещё 11 обратились в больницу. Одному человеку потребовалась госпитализация. Он был доставлен в больницу с ранениями средней степени тяжести.Днём 18 мая временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил об атаке ВСУ на регион."В селе Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученной травмы скончался. Выражаю глубокие соболезнования родного и близкого к гибели", - сообщил Смирнов.Он также отметил, что один сотрудник коммунальных служб получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи окажут ему необходимую помощь. Пострадавший будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днём 18 мая у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе в селе Новая Наумовка в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе погиб мирный житель – мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один мужчина получил осколочное ранение лопаточной области и сейчас находится в областной клинической больнице. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. По селу Таврово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Вампир". Есть двое пострадавших. Мужчина с осколочным ранением коленного сустава сейчас находится в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Второму мужчине с осколочным ранением лобной области оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно", - отметил он.Также в сводке давалась детальная информация о других атаках и повреждениях, нанесённых ВСУ. Из-за большого количества атак сводка вышла довольно обширной.В 12:25 корреспондент РИА Новости сообщил о взрывах в центре Белгорода на фоне ракетной опасности.Украина продолжает осуществлять атаки мирного населения приграничных регионов России.Обстановка в последних остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240518/1055144540.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив