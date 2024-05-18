https://ukraina.ru/20240518/1055145026.html

Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары

Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары - 18.05.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары

Официально о формировании группировки войск "Север" Минобороны РФ не сообщало, при этом в сводках военного ведомства о ходе СВО появлялись упоминания о ней. Так, еще в середине апреля сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях Украины.

2024-05-18T10:48

2024-05-18T10:48

2024-05-18T10:48

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Части и подразделения группировки сейчас продвигаются на двух участках - в сторону Волчанска (там идут бои в городской черте) и по направлению к населенному пункту Липцы, где наши штурмовые группы ведут зачистку крупных коттеджных кластеров вдоль Травянского водохранилища. На этом направлении главное — максимально отодвинуть позиции ВСУ, с которых совершаются обстрелы Белгородской области. Противника уже выбили из населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье в Харьковской области.Подразделения ВСУ здесь либо бегут, либо сдаются в плен, как это делают мобилизованные 125-й бригады теробороны. В украинском генштабе отмечают, что на этом направлении сохраняется "сложная обстановка", а российские войска "имеют некоторый тактический успех".Группировка "Север" мощная, имеет полную поддержку по артиллерии и авиации, Идут вперёд, и видно мощное подкрепление. Это то, что Белгород, попавший под вражеские удары, ждал всё последнее время. ВСУ пытаются удержать Волчанск, перебрасывают туда резервы, в том числе из числа полицейских.В Киеве царят панические настроения — оборона ВСУ сыплется как карточный домик. Тем временем "солдаты Зеленского", в том числе "элита" националистических формирований, в панике отступают и сдаются в плен. Сообщение о сдавшихся в плен националистов батальона "Кракен" прозвучало от Минобороны РФ. Численность поначалу не озвучивалась, однако сейчас стало известно, что было пленено более 60 человек и ещё некоторое количество боевиков из так называемого "Братства". И заметим, это не полудохлые мобилизованные, которых ТЦК наловило по городам и селам, а вполне себе подготовленные бойцы, прошедшие обучение с иностранными инструкторами. Плюс с очень приличным вооружением, в основном западного производства.И вот эту группу, численностью под сотню человек, российские войска берут в плен на харьковском направлении. Это не отделение, не десяток человек, которые не обучены правилам ведения боя. Это более чем полноценная рота боевиков, которые могли бы представлять серьёзную опасность на поле боя. А они массово поднимают руки и кричат российским солдатам с просьбой не стрелять.При всём гоноре и понтах это легковооруженные подразделения, у которых нет серьёзной поддержки, хотя бы артиллерией. Тот же „Кракен “выскочил в лихой кавалерийской атаке посреди чистого поля и захлебнулся в крови. Потому и сдались, осознав, что с шашками на танки не пойдёшь. Боевой пыл быстро закончился. И это сейчас основная проблема ВСУ, которая нам, естественно, только на руку.Было бы несправедливо объяснять тактический успех нашего наступления исключительно безалаберностью противника. Он оказывает мощное сопротивление, активно работает дронами-камикадзе, подвозит артиллерию, у которой появились поставленные американцами боеприпасы. Просто ситуация в корне отличается от того, что мы видели в 2022 году, когда огромные территории переходили под наш контроль фактически без боя. Но мы научились на своих же ошибках и изменили подход к штурмовым действиям. Сначала вражеские позиции причесывает авиация планирующими боеприпасами, которые, помимо разрушений, оказывают дезорганизующее воздействие на писхику "захистников". Для верности опорники и укрепы обрабатывают артиллерией, после чего в дело вступают штурмовики. Причем, не колоннами техники, а малыми группами при поддержке все той же артиллерии и беспилотников.Обнадеживающая деталь — сегодня в воздухе у нас постоянно висят разведывательные птички, которые в режиме 24/7 мониторят поле боя. И при обнаружении цели команда на ее поражение проходит в течение считанных минут. В зависимости от дальности и "жирности" ее могут атаковать широким ассортиментом средств поражения — от FPV-дронов и "Ланцетов" до "Искандеров" и планирующих авиабомб. В 2022 году о таком взаимодействии говорили, как о чем-то несбыточном.Сегодня это обычные реалии, без которых невозможны успешные наступательные действия, будь то Авдеевка, Харьковщина или Часов Яр, где у противника тоже хватает головной боли. Это важнейший узел обороны Киева в Донбассе, который открывает дороги не только на Константиновку и Краматорск, но и на Северск с юга. На фронте все взаимосвязано, и при падении одной стратегической точки, ухудшается положение по широкому фронту. Достаточно посмотреть на наше продвижение к западу и северо-западу от Авдеевки.Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования "санитарной зоны" в приграничье. Увеличив линию фронта мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать имеющимися резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. ВС РФ наносят удары сразу по нескольким направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте наши подразделения осуществляют прорыв обороны. На мой взгляд, так же, будет проведен прорыв к Гетьмановки и Шевченково, чтобы перерезать трассу Н-26 и начать выход в тыл Купянской группировки. Одновременно с приближением к населенным пунктам ВС РФ усилят натиск на Купянском направлении, чтобы перерезать пути снабжения подразделений ВСУ.В течение минувшей недели нашей разведкой зафиксирована переброска резервов личного состава и техники в небольшом количестве в направлении Волчанска по маршруту: Чугуев-Печенеги-Мартовоя-Першотравневое-Хотомля-Волчанск. В основном замечены танки на тралах несколько единиц, а также переброска личного состава. Для этого используют гражданские автомобили и школьные автобусы. Едут по 4-7 единиц техники.ВСУ испытывают трудности и для запуска ракет в направлении Белгорода. С некоторых участков противник не может осуществлять залпы. Также проблемой стало, уничтожение РСЗО. В основном ВСУ используют теперь авиацию. В последнее время много внимания со стороны проукраинских ресурсов к посёлку Казачья Лопань. К примеру, публикуется видео с прилётами в населённом пункте Щетиновка по полям и домам Белгородской области. Украинские СМИ делают акцент, что это якобы упреждающий удар для предотвращения наступления противника на Казачью Лопань. Хотя если посмотреть по карте, то Щетиновка является угрозой для населённого пункта Уды Золочевского района Харьковской области. Впрочем, именно до недавнего времени Казачья Лопань являлась для ВСУ, одной из основных точек для нанесения ударов по Белгороду из РСЗО. С дальностью стрельбы реактивных снарядов "Ольха" до 40 километров.В ночь на 15 мая несколько регионов России были атакованы киевским режимом. По Белгородской области ВСУ выпустили реактивные снаряды, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и управляемые авиабомбы AASM Hammer французского производства.Это высокоточные планирующие авиабомбы, которыми с 2007 года вооружены французские истребители Dassault Rafale и Mirage 2000. Аббревиатура AASM расшифровывается как Armement Air-Sol Modulaire (модульное вооружение класса "воздух-земля"). Приставка Hammer обозначает модульный боеприпас повышенной маневренности и дальности.Разработан в начале 2000-х годов компанией Sagem. Представляет собой модульную систему, состоящую из переднего комплекта наведения и комплекта увеличения дальности стрельбы, установленного в задней части боеприпаса-авиабомбы воздушного базирования.AASM представляет собой технологию "совмещения" обычных авиабомб и крылатых ракет, аналогично американским планирующим авиабомбам JDAM. Оснащена крыльями, позволяющими планировать и попадать в определенный квадрат местности, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения. Система наведения "крылатой" авиабомбы представлена в трех версиях. Самая простая из них – инерциальная система наведения с коррекцией координат по сигналам спутниковой системы INS/GPS, обеспечивающей высокую точность даже в отсутствие сигналов спутниковой системы.Общая масса авиабомбы составляет 340 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 90 кг, длина бомбы – 3,1 метра. При сбросе с истребителя на высоте около 15 км авиабомба способна поразить цель на расстоянии до 70 км. Точность попадания колеблется от 10 до 1 метра. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее заявлял, что инженеры смогли переоснастить для использования этих снарядов украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24.Средняя экспортная стоимость французской крылатой авиабомбы составляет порядка 300 тысяч долларов.Стоит отметить, что украинские самолеты все еще могут взлететь с военного аэродрома в Миргороде Полтавской области для нанесения ударов по Белгороду, а также военный аэродром под Днепропетровском. Они находятся под постоянным огневым воздействием ВКС РФ, которое далее будет только усиливаться. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы с начала спецоперации на Украине ликвидировали 600 украинских самолетов и 274 вертолета. Также ВС РФ уничтожили 1300 машин реактивных систем залпового огня.Бойцы группировки войск "Днепр" полностью освободили Работино Запорожской области и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.С учетом той важности, которую Генштаб ВСУ придавал этому селу, здесь развернулись в эти дни упорные бои. Работино было единственным прошлогодним "достижением" распиаренной "гвардии наступа", и освобождение этого населенного пункта воспринималось Киевом не иначе, как национальный позор. Собственно, поэтому противник не жалел на оборону ни "мяса", ни боеприпасов. Добавим также, что официальный Киев, вопреки фактам, упорно не признает потерю Работино и к северу от поселка периодически проявляет активность силами ДРГ.По мнению ряда экспертов, в том числе "адекватных украинских", больше нет Работинской "кишки", и линия боевого соприкосновения выпрямилась по северной окраине села. Если кто из захистников и не сбежал с выжженной земли, то вырваться оттуда уже не сможет. Похоже, самая горячая точка на Запорожском участке фронта передвигается к Малой Токмачке, от которой до Орехово рукой подать.Какими бы ни были намерения российского командования, открытие нового фронта на севере Харьковской области означает продление фронта более чем на 50 километров. Именно это, по мнению экспертов и аналитиков, является одной из основных целей операции, которая началась 10 мая - растянуть фронт вширь, заставить Украину перебросить силы с других участков фронта и тем самым ослабить ее позиции на Донбассе или в Запорожье. Что, безусловно, вписывается в общий замысел создания санитарной(буферной) зоны.

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