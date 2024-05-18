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ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ

ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ - 18.05.2024 Украина.ру

ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ

Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены территорией Белгородской области. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-05-18T15:50

2024-05-18T15:50

2024-05-18T15:50

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18 мая с 12:20 до 12:30 силами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории РФ, сообщили в ведомстве."Дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области, - говорится в тексте сообщения.Также сегодня под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты двух улиц, об этом сообщил в телеграм губернатор Вячеслав Гладков.Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 100 раз, один человек погиб, в результате трое человек получили ранения, добавил он.Два прилета было зафиксировано в Краснояружском районе на окраине села Репяховка. В Шебекинском городском округе по селам Муром и Новой Таволжанке выпущено по 5 артиллерийских границ, по МАПП "Шебекино" – 15 территорий из РСЗО "Град", отметил он."В Белгородском районе в селе Новая Наумовка в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе погиб мирный житель – мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один мужчина получил осколочное ранение лопаточной области и сейчас находится в областной клинической больнице", - сообщил Гладков.

https://ukraina.ru/20240518/1055146297.html

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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вс рф, пво, белгород, обстрелы, минобороны рф