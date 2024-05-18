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ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ
ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ - 18.05.2024 Украина.ру
ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ
Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены территорией Белгородской области. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-05-18T15:50
2024-05-18T15:50
2024-05-18T15:50
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18 мая с 12:20 до 12:30 силами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории РФ, сообщили в ведомстве."Дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области, - говорится в тексте сообщения.Также сегодня под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты двух улиц, об этом сообщил в телеграм губернатор Вячеслав Гладков.Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 100 раз, один человек погиб, в результате трое человек получили ранения, добавил он.Два прилета было зафиксировано в Краснояружском районе на окраине села Репяховка. В Шебекинском городском округе по селам Муром и Новой Таволжанке выпущено по 5 артиллерийских границ, по МАПП "Шебекино" – 15 территорий из РСЗО "Град", отметил он."В Белгородском районе в селе Новая Наумовка в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе погиб мирный житель – мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один мужчина получил осколочное ранение лопаточной области и сейчас находится в областной клинической больнице", - сообщил Гладков.
https://ukraina.ru/20240518/1055146297.html
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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вс рф, пво, белгород, обстрелы, минобороны рф
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВС РФ, ПВО, Белгород, обстрелы, Минобороны РФ
ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ
Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены территорией Белгородской области. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
18 мая с 12:20 до 12:30 силами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории РФ, сообщили в ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области, - говорится в тексте сообщения.
Также сегодня под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты двух улиц, об этом сообщил в телеграм губернатор Вячеслав Гладков.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 100 раз, один человек погиб, в результате трое человек получили ранения, добавил он.
"В Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино выпущено 14 минометных территорий. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Над поселком Чапаевский система ПВО уничтожила 3 цели. На окраине поселка Горьковский зафиксировано 16 прилетов, на окраине села Безымено – 8 прилетов", - написал губернатор.
Два прилета было зафиксировано в Краснояружском районе на окраине села Репяховка. В Шебекинском городском округе по селам Муром и Новой Таволжанке выпущено по 5 артиллерийских границ, по МАПП "Шебекино" – 15 территорий из РСЗО "Град", отметил он.
"В Белгородском районе в селе Новая Наумовка в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе погиб мирный житель – мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один мужчина получил осколочное ранение лопаточной области и сейчас находится в областной клинической больнице", - сообщил Гладков.