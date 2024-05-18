Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток - 18.05.2024 Украина.ру
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Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток
Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток - 18.05.2024 Украина.ру
Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток
Украинский кабмин в своем постановлении по мобилизации твердили новый порядок вручения повесток. Об этом 18 мая сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабинета министров
2024-05-18T10:27
2024-05-18T10:27
новости
украина
мобилизация
повестка
всу
военкомат
кабмин
украинцы
предприятие
украинская армия
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Теперь повестки украинцам могут вручать круглосуточно по месту проживания, по месту работы или учебы, а также в общественных местах, в местах массового скопления людей, в ТЦК, на блок-постах и пунктах пропуска через границу. Право вручить документ имеют представители ТЦК в рамках административной территории, на которую распространяются его полномочия, а также представители местных администраций (и военных администраций) - в рамках территории, на которую распространяются их полномочия, говорится в документе.Это могут делать представители исполнительных органов власти, а также представители предприятий, организаций, учреждений могут вручить повестку своим работникам. При этом также создаются группы оповещения (в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации). Они также наделяются правом раздавать уведомления. В состав групп могут входить представители ТЦК, органов власти, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, полиция, глава ОСМД или физическое лицо - управляющий многоквартирным домом, следует из постановления.Для работы групп оповещения ТЦК должен издать приказ о составе групп оповещения, и их маршрутах, а также о списке предприятий, работники которых подлежат этой процедуре, время и сроки оповещения, порядок привлечения объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).Повестки выдаются группам оповещения под подпись, после окончания процедуры должны отчеты о количестве выписанных и врученных повесток. В случае отказа от извещения акт отказа подписывается не менее двумя членами группы.
https://ukraina.ru/20240517/1055138217.html
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новости, украина, мобилизация, повестка, всу, военкомат, кабмин, украинцы, предприятие, украинская армия, украинская власть, постановления
Новости, Украина, мобилизация, повестка, ВСУ, военкомат, Кабмин, украинцы, предприятие, украинская армия, украинская власть, постановления

Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток

10:27 18.05.2024
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Украинский кабмин в своем постановлении по мобилизации твердили новый порядок вручения повесток. Об этом 18 мая сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабинета министров
Теперь повестки украинцам могут вручать круглосуточно по месту проживания, по месту работы или учебы, а также в общественных местах, в местах массового скопления людей, в ТЦК, на блок-постах и пунктах пропуска через границу.
Право вручить документ имеют представители ТЦК в рамках административной территории, на которую распространяются его полномочия, а также представители местных администраций (и военных администраций) - в рамках территории, на которую распространяются их полномочия, говорится в документе.
Это могут делать представители исполнительных органов власти, а также представители предприятий, организаций, учреждений могут вручить повестку своим работникам.
При этом также создаются группы оповещения (в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации). Они также наделяются правом раздавать уведомления. В состав групп могут входить представители ТЦК, органов власти, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, полиция, глава ОСМД или физическое лицо - управляющий многоквартирным домом, следует из постановления.
Для работы групп оповещения ТЦК должен издать приказ о составе групп оповещения, и их маршрутах, а также о списке предприятий, работники которых подлежат этой процедуре, время и сроки оповещения, порядок привлечения объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
Повестки выдаются группам оповещения под подпись, после окончания процедуры должны отчеты о количестве выписанных и врученных повесток. В случае отказа от извещения акт отказа подписывается не менее двумя членами группы.
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Вчера, 16:42
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