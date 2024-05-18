https://ukraina.ru/20240518/1055144748.html
Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток
Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток - 18.05.2024 Украина.ру
Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток
Украинский кабмин в своем постановлении по мобилизации твердили новый порядок вручения повесток. Об этом 18 мая сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабинета министров
2024-05-18T10:27
2024-05-18T10:27
2024-05-18T10:27
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мобилизация
повестка
всу
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Теперь повестки украинцам могут вручать круглосуточно по месту проживания, по месту работы или учебы, а также в общественных местах, в местах массового скопления людей, в ТЦК, на блок-постах и пунктах пропуска через границу. Право вручить документ имеют представители ТЦК в рамках административной территории, на которую распространяются его полномочия, а также представители местных администраций (и военных администраций) - в рамках территории, на которую распространяются их полномочия, говорится в документе.Это могут делать представители исполнительных органов власти, а также представители предприятий, организаций, учреждений могут вручить повестку своим работникам. При этом также создаются группы оповещения (в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации). Они также наделяются правом раздавать уведомления. В состав групп могут входить представители ТЦК, органов власти, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, полиция, глава ОСМД или физическое лицо - управляющий многоквартирным домом, следует из постановления.Для работы групп оповещения ТЦК должен издать приказ о составе групп оповещения, и их маршрутах, а также о списке предприятий, работники которых подлежат этой процедуре, время и сроки оповещения, порядок привлечения объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).Повестки выдаются группам оповещения под подпись, после окончания процедуры должны отчеты о количестве выписанных и врученных повесток. В случае отказа от извещения акт отказа подписывается не менее двумя членами группы.
https://ukraina.ru/20240517/1055138217.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, повестка, всу, военкомат, кабмин, украинцы, предприятие, украинская армия, украинская власть, постановления
Новости, Украина, мобилизация, повестка, ВСУ, военкомат, Кабмин, украинцы, предприятие, украинская армия, украинская власть, постановления
Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток
Украинский кабмин в своем постановлении по мобилизации твердили новый порядок вручения повесток. Об этом 18 мая сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабинета министров
Теперь повестки украинцам могут вручать круглосуточно по месту проживания, по месту работы или учебы, а также в общественных местах, в местах массового скопления людей, в ТЦК, на блок-постах и пунктах пропуска через границу.
Право вручить документ имеют представители ТЦК в рамках административной территории, на которую распространяются его полномочия, а также представители местных администраций (и военных администраций) - в рамках территории, на которую распространяются их полномочия, говорится в документе.
Это могут делать представители исполнительных органов власти, а также представители предприятий, организаций, учреждений могут вручить повестку своим работникам.
При этом также создаются группы оповещения (в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации). Они также наделяются правом раздавать уведомления. В состав групп могут входить представители ТЦК, органов власти, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, полиция, глава ОСМД или физическое лицо - управляющий многоквартирным домом, следует из постановления.
Для работы групп оповещения ТЦК должен издать приказ о составе групп оповещения, и их маршрутах, а также о списке предприятий, работники которых подлежат этой процедуре, время и сроки оповещения, порядок привлечения объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
Повестки выдаются группам оповещения под подпись, после окончания процедуры должны отчеты о количестве выписанных и врученных повесток. В случае отказа от извещения акт отказа подписывается не менее двумя членами группы.