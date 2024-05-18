https://ukraina.ru/20240518/1055144748.html

Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток

Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток - 18.05.2024 Украина.ру

Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток

Украинский кабмин в своем постановлении по мобилизации твердили новый порядок вручения повесток. Об этом 18 мая сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабинета министров

2024-05-18T10:27

2024-05-18T10:27

2024-05-18T10:27

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Теперь повестки украинцам могут вручать круглосуточно по месту проживания, по месту работы или учебы, а также в общественных местах, в местах массового скопления людей, в ТЦК, на блок-постах и пунктах пропуска через границу. Право вручить документ имеют представители ТЦК в рамках административной территории, на которую распространяются его полномочия, а также представители местных администраций (и военных администраций) - в рамках территории, на которую распространяются их полномочия, говорится в документе.Это могут делать представители исполнительных органов власти, а также представители предприятий, организаций, учреждений могут вручить повестку своим работникам. При этом также создаются группы оповещения (в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации). Они также наделяются правом раздавать уведомления. В состав групп могут входить представители ТЦК, органов власти, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, полиция, глава ОСМД или физическое лицо - управляющий многоквартирным домом, следует из постановления.Для работы групп оповещения ТЦК должен издать приказ о составе групп оповещения, и их маршрутах, а также о списке предприятий, работники которых подлежат этой процедуре, время и сроки оповещения, порядок привлечения объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).Повестки выдаются группам оповещения под подпись, после окончания процедуры должны отчеты о количестве выписанных и врученных повесток. В случае отказа от извещения акт отказа подписывается не менее двумя членами группы.

https://ukraina.ru/20240517/1055138217.html

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новости, украина, мобилизация, повестка, всу, военкомат, кабмин, украинцы, предприятие, украинская армия, украинская власть, постановления