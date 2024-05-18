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Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж

Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж - 18.05.2024 Украина.ру

Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж

В Авдеевку (ДНР) до сих пор сложно попасть кому-то кроме местных жителей, однако корреспонденту Украина.ру Роману Гнатюку удалось принять участие в гуманитарной миссии донецкого отделения "Народного фронта", увидеть, что происходит в городе, оценить первоочередные нужды жителей Авдеевки, а также масштаб работ по восстановлению города.

2024-05-18T12:36

2024-05-18T12:36

2024-05-18T12:36

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спецоперация

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Что необходимо сделать в первую очередь? Насколько важна помощь гуманитарных организаций для местных жителей? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить вместе с руководителем регионального исполкома Народного фронта в ДНР Сергеем Самохиным.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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