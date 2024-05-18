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Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж
Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж - 18.05.2024 Украина.ру
Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж
В Авдеевку (ДНР) до сих пор сложно попасть кому-то кроме местных жителей, однако корреспонденту Украина.ру Роману Гнатюку удалось принять участие в гуманитарной миссии донецкого отделения "Народного фронта", увидеть, что происходит в городе, оценить первоочередные нужды жителей Авдеевки, а также масштаб работ по восстановлению города.
2024-05-18T12:36
2024-05-18T12:36
2024-05-18T12:36
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сво
авдеевка
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восстановление
народный фронт
донбасс
спецоперация
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Что необходимо сделать в первую очередь? Насколько важна помощь гуманитарных организаций для местных жителей? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить вместе с руководителем регионального исполкома Народного фронта в ДНР Сергеем Самохиным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, репортажи, сво, авдеевка, днр, восстановление, народный фронт, донбасс, спецоперация, храм, вера, война, владимир путин, владимир зеленский, россия, конфликт, видео
Видео, репортажи, СВО, Авдеевка, ДНР, восстановление, Народный фронт, Донбасс, Спецоперация, храм, вера, война, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, конфликт
Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж
В Авдеевку (ДНР) до сих пор сложно попасть кому-то кроме местных жителей, однако корреспонденту Украина.ру Роману Гнатюку удалось принять участие в гуманитарной миссии донецкого отделения "Народного фронта", увидеть, что происходит в городе, оценить первоочередные нужды жителей Авдеевки, а также масштаб работ по восстановлению города.
Что необходимо сделать в первую очередь? Насколько важна помощь гуманитарных организаций для местных жителей? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить вместе с руководителем регионального исполкома Народного фронта в ДНР Сергеем Самохиным.