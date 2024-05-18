https://ukraina.ru/20240518/1055122979.html
В Багдаде всё спокойно: Стариков о том, что Блинкен сделал с Зеленским в Киеве
В Багдаде всё спокойно: Стариков о том, что Блинкен сделал с Зеленским в Киеве - 18.05.2024 Украина.ру
В Багдаде всё спокойно: Стариков о том, что Блинкен сделал с Зеленским в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен всячески демонстрирует спокойствие, показывает, что ничего страшного не происходит. Однако цель его незапланированного визита в Киев на днях могла быть только одной - задать взбучку Владимиру Зеленскому и его шайке
2024-05-18T05:19
2024-05-18T05:19
2024-05-18T05:19
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Такое мнение высказал писатель, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков. Он предложил сопоставить факты и уже потом делать выводы.Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуСтариков обратил внимание на то, что глава внешней политики Вашингтона неожиданно прилетает в Киев в разгар наступления русской Армии под Харьковом. При этом в украинской столице Блинкен вел себя, как будто приехал туда развеяться на выходные: поел пиццы и сыграл на гитаре в местном баре."Зачем прилетел? Зачем так нарочито демонстрирует уверенность и спокойствие? Вывод: прилетел вздрючить и взбодрить Зеленского и его банду. Объяснить последствия для них лично успехов России на фронте. Но для внешнего потребителя в Багдаде всё спокойно! Всё уверенно!" - считает Стариков.На днях глава Госдепа Энтони Блинкен нанес экстренный незапланированный визит в Киев, где поел пиццу с главой местного МИД Дмитрием Кулебой, сыграл на гитаре в баре и сказал прессе пустые дежурные фразы о неизбежном вступлении Украины в НАТО.Тем временем продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое."Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с Артемовском
https://ukraina.ru/20240517/1031389129.html
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новости, елена мурзина, николай стариков, украина.ру, энтони блинкен, визит, украина
В Багдаде всё спокойно: Стариков о том, что Блинкен сделал с Зеленским в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен всячески демонстрирует спокойствие, показывает, что ничего страшного не происходит. Однако цель его незапланированного визита в Киев на днях могла быть только одной - задать взбучку Владимиру Зеленскому и его шайке
Такое мнение высказал писатель, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков. Он предложил сопоставить факты и уже потом делать выводы.
Стариков обратил внимание на то, что глава внешней политики Вашингтона неожиданно прилетает в Киев в разгар наступления русской Армии под Харьковом. При этом в украинской столице Блинкен вел себя, как будто приехал туда развеяться на выходные: поел пиццы и сыграл на гитаре в местном баре.
"Зачем прилетел? Зачем так нарочито демонстрирует уверенность и спокойствие? Вывод: прилетел вздрючить и взбодрить Зеленского и его банду. Объяснить последствия для них лично успехов России на фронте. Но для внешнего потребителя в Багдаде всё спокойно! Всё уверенно!" - считает Стариков.
На днях глава Госдепа Энтони Блинкен нанес экстренный незапланированный визит в Киев, где поел пиццу с главой местного МИД Дмитрием Кулебой, сыграл на гитаре в баре и сказал прессе пустые дежурные фразы о неизбежном вступлении Украины в НАТО.
Тем временем продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.