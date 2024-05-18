https://ukraina.ru/20240518/1055145881.html

Зеленский ожидает несколько волн российского наступления на Украине - AFP

Зеленский ожидает несколько волн российского наступления на Украине - AFP - 18.05.2024 Украина.ру

Зеленский ожидает несколько волн российского наступления на Украине - AFP

Владимир Зеленский считает наступление ВС РФ в Харьковской области только первой волной. Об этом президент Украины заявил французскому агентству Франс Пресс (AFP)

2024-05-18T11:24

2024-05-18T11:24

2024-05-18T11:24

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Продвижение российских военных — это только первый шаг наступления армии РФ в Харьковской области, которое может состоять из нескольких волн, сказал ЗеленскийЗеленский также заявил, что Украине не хватает систем ПВО и необходимо больше военных, чтобы провести ротацию и "поднять моральный дух". Он отметил что большое количество украинских бригад пустует.Президент Украины утверждает, что сейчас у страны есть только 25 процентов от необходимых систем ПВО. Чтобы предотвратить превосходство России в воздухе, Киеву необходимо поставить от 120 до 130 самолетов, сказал Зеленский.В беседе с журналистами Владимир Зеленский также отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Он сказал, что нужны гарантии того, "что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию".Как ранее сообщалось в коммюнике Елисейского дворца, в телефонном разговоре Эммануэль Макрон сообщил Зеленскому о своей "заинтересованности в олимпийском перемирии".

https://ukraina.ru/20240518/1055145333.html

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новости, украина, россия, харьковская область, владимир зеленский, эммануэль макрон, наступление, вс рф, сво, пво, вооружения