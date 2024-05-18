Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского - 18.05.2024 Украина.ру
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Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского
Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского - 18.05.2024 Украина.ру
Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского
Во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен поел пиццу, рассказал украинским студентам, как хорошо на фронте и даже сыграл на гитаре в местном баре, но ждали от него совсем другого
2024-05-18T07:21
2024-05-18T07:21
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Такое мнение высказала директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина."Судя по количеству нецензурных комментариев в украинском сегменте соцсетей, от визита Блинкена ждали совсем другого: F-16, ПВО, денег и оружия. Впрочем, американские СМИ заявили о рассмотрении возможности передачи Киеву ещё одной батареи Patriot", - сказала Панина.Харьковское наступление ВС РФ оказалось сюрпризом для Запада, добавила Панина. Причем прорыв российской Армии не только случился накануне утраты Зеленским свое легитимности, но и прямо под выборы президента США. Всё это - совсем не на руку действующей американской администрации, поэтому было решено принять экстренные меры для сохранения "проекта".Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуПохожее мнение высказал писатель, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков. Он отметил, что Блинкен прилетел в Киев, что бы "вздрючить и взбодрить Зеленского и его банду. Объяснить последствия для них лично успехов России на фронте".Российская Армия продолжает работу по денацификации Украины. В настоящее время активнее всего продвижение идет на Харьковском направлении. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
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Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского

07:21 18.05.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен поел пиццу, рассказал украинским студентам, как хорошо на фронте и даже сыграл на гитаре в местном баре, но ждали от него совсем другого
Такое мнение высказала директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.
"Судя по количеству нецензурных комментариев в украинском сегменте соцсетей, от визита Блинкена ждали совсем другого: F-16, ПВО, денег и оружия. Впрочем, американские СМИ заявили о рассмотрении возможности передачи Киеву ещё одной батареи Patriot", - сказала Панина.
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Харьковское наступление ВС РФ оказалось сюрпризом для Запада, добавила Панина. Причем прорыв российской Армии не только случился накануне утраты Зеленским свое легитимности, но и прямо под выборы президента США. Всё это - совсем не на руку действующей американской администрации, поэтому было решено принять экстренные меры для сохранения "проекта".
"Задачей визита Блинкена, таким образом, была оценка ситуации в Киеве, с одобряющим поглаживанием по голове туземных вождей, чтобы те в панике не начали разбегаться раньше времени. Задача же режима Зеленского на ближайшие месяцы — демонстрировать героизм, мужественно истекать кровью и продолжать взывать к международной помощи. Под ритм, который на гитаре задает им Блинкен", - резюмировала Панина.
Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину
Похожее мнение высказал писатель, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков. Он отметил, что Блинкен прилетел в Киев, что бы "вздрючить и взбодрить Зеленского и его банду. Объяснить последствия для них лично успехов России на фронте".
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Российская Армия продолжает работу по денацификации Украины. В настоящее время активнее всего продвижение идет на Харьковском направлении. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
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07:21Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского
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