https://ukraina.ru/20240518/1055126265.html

Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского

Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского - 18.05.2024 Украина.ру

Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского

Во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен поел пиццу, рассказал украинским студентам, как хорошо на фронте и даже сыграл на гитаре в местном баре, но ждали от него совсем другого

2024-05-18T07:21

2024-05-18T07:21

2024-05-18T07:21

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Такое мнение высказала директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина."Судя по количеству нецензурных комментариев в украинском сегменте соцсетей, от визита Блинкена ждали совсем другого: F-16, ПВО, денег и оружия. Впрочем, американские СМИ заявили о рассмотрении возможности передачи Киеву ещё одной батареи Patriot", - сказала Панина.Харьковское наступление ВС РФ оказалось сюрпризом для Запада, добавила Панина. Причем прорыв российской Армии не только случился накануне утраты Зеленским свое легитимности, но и прямо под выборы президента США. Всё это - совсем не на руку действующей американской администрации, поэтому было решено принять экстренные меры для сохранения "проекта".Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуПохожее мнение высказал писатель, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков. Он отметил, что Блинкен прилетел в Киев, что бы "вздрючить и взбодрить Зеленского и его банду. Объяснить последствия для них лично успехов России на фронте".Российская Армия продолжает работу по денацификации Украины. В настоящее время активнее всего продвижение идет на Харьковском направлении. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.

https://ukraina.ru/20240516/1055106980.html

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