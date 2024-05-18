Дрон атаковал машину коммунальщиков в Курской области, есть погибший - Смирнов

Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье Даже если Россия возьмет Харьков и Сумы, это будет лишь тактическое продвижение. Стратегическое продвижение — это выход к Днепру. А победа — это полная и безоговорочная капитуляция Украины