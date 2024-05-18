Дрон атаковал машину коммунальщиков в Курской области, есть погибший - Смирнов
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Украинский ударный дрон атаковал машину местного коммунального предприятия в Курской области. От полученных травм мужчина скончался. Об этом 18 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в телеграм
"В селе Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученной травмы скончался. Выражаю глубокие соболезнования родного и близкого к гибели", - сообщил Смирнов.
Он также отметил, что один сотрудник коммунальных служб получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи окажут ему необходимую помощь. Пострадавший будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ.
В пятницу 17 мая территория Курской области вновь была неоднократно атакована со стороны Украины. В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", сёла Плёхово и Гуево, хутор Олешня Суджанского района, село Гордеевка Кореневского района, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района, обошлось без пострадавших, сообщил ранее Смирнов.
"В деревне Городище Рыльского района украинский коптер дважды сбросил взрывные устройства. Повреждены крыша и окна в двух домовладениях. Два взрывных устройства было сброшено с дронов в селе Гуево, по одному в селе Гоголевка и хуторе Олешня Суджанского района", - добавил врио губернатора.
Также средствами РЭБ были уничтожены дроны вблизи сёл Свердликово и Гоголевка, хутора Олешня Суджанского района и села Сергеевка Глушковского района, отметил Смирнов.
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