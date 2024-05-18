Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны - 18.05.2024 Украина.ру
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Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны
Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны - 18.05.2024 Украина.ру
Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и отразили четыре атаки украинской армии. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-05-18T14:27
2024-05-18T14:31
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Также отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области, добавили в пресс-службе.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также сообщается об уничтожении склада боеприпасов ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: машина РСЗО "Град", 155 мм самоходка "Krab" польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", а также 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", уточнили в пресс-службе ведомства.
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новости, харьковская область, сумская область, всу, минобороны рф, наступление, освобождение, сво, техника, склады, рсзо 9к51 "град"
Новости, Харьковская область, Сумская область, ВСУ, Минобороны РФ, наступление, освобождение, СВО, техника, склады, РСЗО 9К51 "Град"

Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны

14:27 18.05.2024 (обновлено: 14:31 18.05.2024)
 
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Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и отразили четыре атаки украинской армии. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении военного ведомства.

Также отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.
За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области, добавили в пресс-службе.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также сообщается об уничтожении склада боеприпасов ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: машина РСЗО "Град", 155 мм самоходка "Krab" польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", а также 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", уточнили в пресс-службе ведомства.
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