https://ukraina.ru/20240518/1055147621.html

Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны

Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны - 18.05.2024 Украина.ру

Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и отразили четыре атаки украинской армии. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-05-18T14:27

2024-05-18T14:27

2024-05-18T14:31

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Также отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области, добавили в пресс-службе.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также сообщается об уничтожении склада боеприпасов ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: машина РСЗО "Град", 155 мм самоходка "Krab" польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", а также 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", уточнили в пресс-службе ведомства.

https://ukraina.ru/20240518/1055146723.html

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новости, харьковская область, сумская область, всу, минобороны рф, наступление, освобождение, сво, техника, склады, рсзо 9к51 "град"