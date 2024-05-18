https://ukraina.ru/20240518/1055147766.html

На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода

На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода - 18.05.2024 Украина.ру

На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода

С 18 мая на Украине начинает действовать новый закон о мобилизации, позволяющий призвать на службу еще больше молодежи. Теперь записаться в ряды ВСУ можно по QR-коду, об этом пишет издание "Фокус"

2024-05-18T14:53

2024-05-18T14:53

2024-05-18T14:55

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На Украине существенно усиливается мобилизация: 18 мая вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Мужчин проверят через систему "Оберег": если там не будет актуальных сведений, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в территориальные центры комплектования (ТЦК).При этом есть несколько способов обновить личные данные: через электронный кабинет, который заработает с 18 мая, в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП, аналог российских МФЦ. - Ред.) или в военкоматах. После обновления данных украинские военнообязанные должны пройти следующий этап: прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), на которую пригласят соответствующей повесткой.По информации издания, годным к военной службе предлагают воспользоваться услугами рекрутинга: пойти служить на желаемую должность в боевое подразделение. Человек лишается такого права выбора после получения специального распоряжения — согласно закону ТЦК распределяет его в учебный центр.Электронный кабинет с 18 мая запустится в экспериментальном режиме. По словам представителей Минобороны Украины, операции в приложении займут 15 минут личного времени и примерно через столько же будет обратная связь. Тут же будет сгенерирован QR-код, его можно скачать и показывать при проверке документов.

https://ukraina.ru/20240518/1055147621.html

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новости, украина, всу, минобороны украины, военкомат, федор вениславский, вооруженные силы украины, документы, повестка, мобилизация, закон