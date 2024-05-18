На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода - 18.05.2024 Украина.ру
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На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода
На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода - 18.05.2024 Украина.ру
На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода
С 18 мая на Украине начинает действовать новый закон о мобилизации, позволяющий призвать на службу еще больше молодежи. Теперь записаться в ряды ВСУ можно по QR-коду, об этом пишет издание "Фокус"
2024-05-18T14:53
2024-05-18T14:55
новости
украина
всу
минобороны украины
военкомат
федор вениславский
вооруженные силы украины
документы
повестка
мобилизация
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На Украине существенно усиливается мобилизация: 18 мая вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Мужчин проверят через систему "Оберег": если там не будет актуальных сведений, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в территориальные центры комплектования (ТЦК).При этом есть несколько способов обновить личные данные: через электронный кабинет, который заработает с 18 мая, в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП, аналог российских МФЦ. - Ред.) или в военкоматах. После обновления данных украинские военнообязанные должны пройти следующий этап: прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), на которую пригласят соответствующей повесткой.По информации издания, годным к военной службе предлагают воспользоваться услугами рекрутинга: пойти служить на желаемую должность в боевое подразделение. Человек лишается такого права выбора после получения специального распоряжения — согласно закону ТЦК распределяет его в учебный центр.Электронный кабинет с 18 мая запустится в экспериментальном режиме. По словам представителей Минобороны Украины, операции в приложении займут 15 минут личного времени и примерно через столько же будет обратная связь. Тут же будет сгенерирован QR-код, его можно скачать и показывать при проверке документов.
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новости, украина, всу, минобороны украины, военкомат, федор вениславский, вооруженные силы украины, документы, повестка, мобилизация, закон
Новости, Украина, ВСУ, Минобороны Украины, военкомат, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, документы, повестка, мобилизация, Закон

На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода

14:53 18.05.2024 (обновлено: 14:55 18.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНачало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области
Начало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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С 18 мая на Украине начинает действовать новый закон о мобилизации, позволяющий призвать на службу еще больше молодежи. Теперь записаться в ряды ВСУ можно по QR-коду, об этом пишет издание "Фокус"
На Украине существенно усиливается мобилизация: 18 мая вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Мужчин проверят через систему "Оберег": если там не будет актуальных сведений, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в территориальные центры комплектования (ТЦК).
При этом есть несколько способов обновить личные данные: через электронный кабинет, который заработает с 18 мая, в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП, аналог российских МФЦ. - Ред.) или в военкоматах.
После обновления данных украинские военнообязанные должны пройти следующий этап: прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), на которую пригласят соответствующей повесткой.
По информации издания, годным к военной службе предлагают воспользоваться услугами рекрутинга: пойти служить на желаемую должность в боевое подразделение. Человек лишается такого права выбора после получения специального распоряжения — согласно закону ТЦК распределяет его в учебный центр.

"Все подзаконные нормативно-правовые акты для начала работы ЦНАП и актуализации персональных данных работают. Сейчас происходит техническое согласование и настройки доступа к системе "Оберег". Думаю, что с 18 мая система полностью заработает, украинцы смогут выбрать, как им лучше действовать", — рассказал изданию член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский.

Электронный кабинет с 18 мая запустится в экспериментальном режиме. По словам представителей Минобороны Украины, операции в приложении займут 15 минут личного времени и примерно через столько же будет обратная связь. Тут же будет сгенерирован QR-код, его можно скачать и показывать при проверке документов.
Подразделение ВДВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
14:27
Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - МинобороныРоссийские войска освободили село Старица в Харьковской области и отразили четыре атаки украинской армии. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
15:50ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ
14:53На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода
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