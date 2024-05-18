https://ukraina.ru/20240518/1055137125.html

Что это, глупость или измена? Украинские эксперты о мрачных перспективах страны

Что это, глупость или измена? Украинские эксперты о мрачных перспективах страны - 18.05.2024 Украина.ру

Что это, глупость или измена? Украинские эксперты о мрачных перспективах страны

На Украине гадают, будут ли в стране свет и тепло и просчитывают, не погрузится ли подконтрольная киевскому режиму территория буквально в каменный век. Просчитывают и последствия продолжающегося наступления ВС РФ в Харьковской области.

2024-05-18T10:36

2024-05-18T10:36

2024-05-18T10:36

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О вполне реальной перспективе погружения страны в каменный век заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, МО РФ работает и будет работать над тем, "чтобы не оставалось в живых ни одного теплоэлектрогенерационного объекта в Украине ни в одной сфере – ни в гидро, ни в ТЭЦах, ни в атомных электростанциях".Эксперт выразил предположение, что это сейчас одно из главных направлений борьбы. Он пояснил: в современном мире, "если вы хотите победить врага, нужно уничтожить все возможности его вырабатывать электроэнергию и теплогенерацию, чтобы у него все остановилось, и распался весь его народно-хозяйственный комплекс, и чтобы весь социум, вся страна, государство – развалилось, и они погрузились в каменный век".По словам Соскина, самое главное в современной войне – уничтожить энергодостаточность городов, что и будет сделано, и делается уже. Эксперт указал, что ВС РФ не оставят без внимания и Западную Украину, "вся Галичина будет сидеть без света".Как только страна погрузится в полный блэкаут, фактически "прекратится работа всего государственного аппарата, Кабинет министров и все остальное работать не сможет", добавил эксперт. Он уточнил, что для этого русским надо уничтожить снабжение Киева, уничтожить Киевскую и Каневскую ГЭС."Я думаю, они это успешно сделают…", - сказал Соскин, добавив, что в дальнейшем будут уничтожены газоперекачивающие станции на трубопроводах. И к середине лета страна будет в тотальном блэкауте, будут уничтожены все транзитные возможности, рухнет банковская система.Еще раньше рухнет доверие к власти. Политолог подчеркнул, что "все понимают, что нельзя уже победить, все понимают, что Украина просто лежит на амбразуре, что она принесена в жертву "золотым миллиардом", Западом в угоду его интересам – для того, чтобы Украина сдерживала РФ".Обсуждают в экспертном сообществе и тяжелую для киевского режима ситуацию в Харьковской области, где продолжаются наступательные действия ВС РФ. Ожидания не самые радужные. Харьков может стать вторым Алеппо, его начнут ровнять с землей ствольной артиллерией, нагнетает украинский политтехнолог Андрей Золотарев.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, ВС РФ создают в регионе плацдармы для дальнейшего продвижения, а Киеву приходится остатки резервов бросать на эти кризисные участки фронта. Но ведь такие участки могут возникнуть и на других направлениях, например, под Часовым Яром или в Сумской области. А уже были заявления о проблемах с резервами, и это "тревожный звоночек"."Вот тогда действительно события могут приобрести уже не кризисный, а просто катастрофический характер", - предостерег Золотарев. Относительно выявившейся проблемы с фортификационными сооружениями на харьковском направлении он отметил, что тут "возникает вопрос – что это, глупость или измена?".Напомним, на Украине разгорелся грандиозный скандал в связи с обнаружившимся отсутствием фортификационных сооружений и минных полей на "первой линии".Об опасности для Харькова говорит и украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, "несмотря на то, что прорыв пока относительно незначителен, его последствия могут быть достаточно тяжелыми для фронта".Он тоже допустил, что если российская армия выйдет в район Липцев, то сможет обстреливать Харьков ствольной артиллерией."Эти артиллерийские удары приведут к тому, что население массово покинет Харьков, сам город превратится в зону гуманитарной катастрофы, это будет иметь очень депрессирующее влияние на состояние общественного мнения и наших союзников", - предостерег Бортник в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*.По мнению политолога, помимо создания буферных зон, целью ВС РФ может быть "захват Купянска, захват значительной части этой территории, где можно будет восстанавливать историю с Харьковскими республиками или губерниями".Стоит добавить, что у российской армии в настоящее время нет планов брать Харьков. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.В регионе продвижение ВС РФ продолжается. Как сообщил в своем телеграм-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, уже освобождена территория более 200 квадратных километров, темп продвижения очень серьезный, "у ВСУ панические настроения".* - признан иноагентом в РФ

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https://ukraina.ru/20240517/1055118041.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, блэкаут, вс рф, харьков, соскин, андрей золотарев, политика, экономика, эксперты