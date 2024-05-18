Что это, глупость или измена? Украинские эксперты о мрачных перспективах страны
На Украине гадают, будут ли в стране свет и тепло и просчитывают, не погрузится ли подконтрольная киевскому режиму территория буквально в каменный век. Просчитывают и последствия продолжающегося наступления ВС РФ в Харьковской области.
О вполне реальной перспективе погружения страны в каменный век заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, МО РФ работает и будет работать над тем, "чтобы не оставалось в живых ни одного теплоэлектрогенерационного объекта в Украине ни в одной сфере – ни в гидро, ни в ТЭЦах, ни в атомных электростанциях".
Эксперт выразил предположение, что это сейчас одно из главных направлений борьбы. Он пояснил: в современном мире, "если вы хотите победить врага, нужно уничтожить все возможности его вырабатывать электроэнергию и теплогенерацию, чтобы у него все остановилось, и распался весь его народно-хозяйственный комплекс, и чтобы весь социум, вся страна, государство – развалилось, и они погрузились в каменный век".
По словам Соскина, самое главное в современной войне – уничтожить энергодостаточность городов, что и будет сделано, и делается уже. Эксперт указал, что ВС РФ не оставят без внимания и Западную Украину, "вся Галичина будет сидеть без света".
Как только страна погрузится в полный блэкаут, фактически "прекратится работа всего государственного аппарата, Кабинет министров и все остальное работать не сможет", добавил эксперт. Он уточнил, что для этого русским надо уничтожить снабжение Киева, уничтожить Киевскую и Каневскую ГЭС.
"Я думаю, они это успешно сделают…", - сказал Соскин, добавив, что в дальнейшем будут уничтожены газоперекачивающие станции на трубопроводах. И к середине лета страна будет в тотальном блэкауте, будут уничтожены все транзитные возможности, рухнет банковская система.
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Еще раньше рухнет доверие к власти. Политолог подчеркнул, что "все понимают, что нельзя уже победить, все понимают, что Украина просто лежит на амбразуре, что она принесена в жертву "золотым миллиардом", Западом в угоду его интересам – для того, чтобы Украина сдерживала РФ".
Обсуждают в экспертном сообществе и тяжелую для киевского режима ситуацию в Харьковской области, где продолжаются наступательные действия ВС РФ. Ожидания не самые радужные. Харьков может стать вторым Алеппо, его начнут ровнять с землей ствольной артиллерией, нагнетает украинский политтехнолог Андрей Золотарев.
По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, ВС РФ создают в регионе плацдармы для дальнейшего продвижения, а Киеву приходится остатки резервов бросать на эти кризисные участки фронта. Но ведь такие участки могут возникнуть и на других направлениях, например, под Часовым Яром или в Сумской области. А уже были заявления о проблемах с резервами, и это "тревожный звоночек".
"Вот тогда действительно события могут приобрести уже не кризисный, а просто катастрофический характер", - предостерег Золотарев. Относительно выявившейся проблемы с фортификационными сооружениями на харьковском направлении он отметил, что тут "возникает вопрос – что это, глупость или измена?".
Напомним, на Украине разгорелся грандиозный скандал в связи с обнаружившимся отсутствием фортификационных сооружений и минных полей на "первой линии".
Вчера, 02:21Конец света. Украина в ожидании блэкаутаРазговоры о возможном полном обесточивании Украины ведутся, но сейчас они, кажется, перестают быть только разговорами. Методичные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима начинают приносить свои печальные для Украины плоды.
Об опасности для Харькова говорит и украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, "несмотря на то, что прорыв пока относительно незначителен, его последствия могут быть достаточно тяжелыми для фронта".
Он тоже допустил, что если российская армия выйдет в район Липцев, то сможет обстреливать Харьков ствольной артиллерией.
"Эти артиллерийские удары приведут к тому, что население массово покинет Харьков, сам город превратится в зону гуманитарной катастрофы, это будет иметь очень депрессирующее влияние на состояние общественного мнения и наших союзников", - предостерег Бортник в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*.
По мнению политолога, помимо создания буферных зон, целью ВС РФ может быть "захват Купянска, захват значительной части этой территории, где можно будет восстанавливать историю с Харьковскими республиками или губерниями".
Стоит добавить, что у российской армии в настоящее время нет планов брать Харьков. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
14 мая, 07:08Зеленский станет обычным "ухилянтом". Украинские эксперты и политики о судьбе режима На Украине обсуждают события на фронте и надвигающийся политический кризис, который, впрочем, может быть и отложен. На фронте происходит наступление ВС РФ на севере Харьковской области. А внутри Украины истекают последние дни официальных полномочий президента Владимира Зеленского
В регионе продвижение ВС РФ продолжается. Как сообщил в своем телеграм-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, уже освобождена территория более 200 квадратных километров, темп продвижения очень серьезный, "у ВСУ панические настроения".
* - признан иноагентом в РФ