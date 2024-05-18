Володин: руководство ЕС может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о запрете вещания ряда российских СМИ - это не что иное, как стремление закрыть доступ европейским жителям Европы к правдивой и объективной информации. Об этом Председатель Госдумы сообщил телеграм
Не имея аргументов убедить граждан в своей правоте, руководство ЕС сразу блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации, заявил Володин.
"Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит", - подчеркнул Председатель Госдумы.
17 мая Евросоюз принял решение о запрете на своей территории вещания РИА Новости, "Известий", Российской газеты и Voice of Europe. В заявлении говорится, что запрет на вещание не будет препятствовать сотрудникам СМИ в ЕС осуществлять деятельность, не связанную с вещанием.
В опубликованном официальном журнале ЕС постановлении по решению указывается, что оно вступает в силу на следующий день после публикации, то есть в субботу 18 мая.
Фактический запрет на вещание на территории Евросоюза ряда российских начнет действовать не ранее 25 июня, а также потребует дополнительных исполнительных решений Совета ЕС, говорится в пояснении, опубликованном в официальном журнале.
"Приложение XV к постановлению ЕС №833/2014 меняется в соответствии с приложением к настоящему решению. Это изменение будет применяться к указанным в нем одной или нескольким организациям начиная с 25 июня 2024 года при условии, что Совет ЕС, рассмотрев конкретные случаи, выпустит соответствующие исполнительные акты", - говорится в тексте пояснения.
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