https://ukraina.ru/20240518/1055144256.html

Володин: руководство ЕС может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит

Володин: руководство ЕС может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит - 18.05.2024 Украина.ру

Володин: руководство ЕС может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о запрете вещания ряда российских СМИ - это не что иное, как стремление закрыть доступ европейским жителям Европы к правдивой и объективной информации. Об этом Председатель Госдумы сообщил телеграм

2024-05-18T09:30

2024-05-18T09:30

2024-05-18T09:30

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Не имея аргументов убедить граждан в своей правоте, руководство ЕС сразу блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации, заявил Володин.17 мая Евросоюз принял решение о запрете на своей территории вещания РИА Новости, "Известий", Российской газеты и Voice of Europe. В заявлении говорится, что запрет на вещание не будет препятствовать сотрудникам СМИ в ЕС осуществлять деятельность, не связанную с вещанием.В опубликованном официальном журнале ЕС постановлении по решению указывается, что оно вступает в силу на следующий день после публикации, то есть в субботу 18 мая.Фактический запрет на вещание на территории Евросоюза ряда российских начнет действовать не ранее 25 июня, а также потребует дополнительных исполнительных решений Совета ЕС, говорится в пояснении, опубликованном в официальном журнале."Приложение XV к постановлению ЕС №833/2014 меняется в соответствии с приложением к настоящему решению. Это изменение будет применяться к указанным в нем одной или нескольким организациям начиная с 25 июня 2024 года при условии, что Совет ЕС, рассмотрев конкретные случаи, выпустит соответствующие исполнительные акты", - говорится в тексте пояснения.

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новости, вячеслав володин, сми, запрет, риа новости, ес, украина-ес, евросоюз, госдума