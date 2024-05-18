https://ukraina.ru/20240518/1055146297.html

Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal

Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal - 18.05.2024 Украина.ру

Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal

Киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым могут наносить удары Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона

2024-05-18T12:22

2024-05-18T12:22

2024-05-18T12:28

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Украинские власти обратилась к американской администрации с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.Также в Киеве попросили помощи в "определении целей" на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.Издание сообщает, что украинские власти обратились с такой просьбой на фоне успехов российской армии. При этом согласие США будет означать серьезное изменение в политике администрации Джо Байдена.По словам других источников издания из числа чиновников США, запрос Украины был направлен на прошлой неделе и находится на рассмотрении.Ранее Politico сообщало, что Киев на фоне продвижения ВС РФ на севере Харьковской области требует от Вашингтона разрешить ударить по территории РФ американским оружием. В США заявили, что одним условий отправки дальнобойного оружия на Украину является то, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по России."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.

https://ukraina.ru/20240518/1055146096.html

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новости, сша, украина, джо байден, the wall street journal, пентагон, всу, терроризм, война, удары, вооружения