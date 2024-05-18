Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal - 18.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240518/1055146297.html
Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal
Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal - 18.05.2024 Украина.ру
Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal
Киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым могут наносить удары Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона
2024-05-18T12:22
2024-05-18T12:28
новости
сша
украина
джо байден
the wall street journal
пентагон
всу
терроризм
война
удары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055099996_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_c68ef0eee5d0bb781c893911deb7c137.jpg
Украинские власти обратилась к американской администрации с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.Также в Киеве попросили помощи в "определении целей" на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.Издание сообщает, что украинские власти обратились с такой просьбой на фоне успехов российской армии. При этом согласие США будет означать серьезное изменение в политике администрации Джо Байдена.По словам других источников издания из числа чиновников США, запрос Украины был направлен на прошлой неделе и находится на рассмотрении.Ранее Politico сообщало, что Киев на фоне продвижения ВС РФ на севере Харьковской области требует от Вашингтона разрешить ударить по территории РФ американским оружием. В США заявили, что одним условий отправки дальнобойного оружия на Украину является то, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по России."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
https://ukraina.ru/20240518/1055146096.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055099996_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_1cabf1d7cd71e1a9575a88aba1cc2c89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, джо байден, the wall street journal, пентагон, всу, терроризм, война, удары, вооружения
Новости, США, Украина, Джо Байден, The Wall Street Journal, Пентагон, ВСУ, терроризм, война, удары, вооружения

Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal

12:22 18.05.2024 (обновлено: 12:28 18.05.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Войткевич / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела г. Токмака
Последствия обстрела г. Токмака - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Юрий Войткевич
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым могут наносить удары Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона
Украинские власти обратилась к американской администрации с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.
Также в Киеве попросили помощи в "определении целей" на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.
Издание сообщает, что украинские власти обратились с такой просьбой на фоне успехов российской армии. При этом согласие США будет означать серьезное изменение в политике администрации Джо Байдена.
По словам других источников издания из числа чиновников США, запрос Украины был направлен на прошлой неделе и находится на рассмотрении.
Ранее Politico сообщало, что Киев на фоне продвижения ВС РФ на севере Харьковской области требует от Вашингтона разрешить ударить по территории РФ американским оружием. В США заявили, что одним условий отправки дальнобойного оружия на Украину является то, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по России.
"Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
- РИА Новости, 1920, 18.05.2024
11:47
ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - СальдоКоличество пострадавших при украинском обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области, передают РИА Новости
 
НовостиСШАУкраинаДжо БайденThe Wall Street JournalПентагонВСУтерроризмвойнаударывооружения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ
14:53На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода
14:27Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны
13:16Жалобы и опасения Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 мая
13:10Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании
13:01Дрон атаковал машину коммунальщиков в Курской области, есть погибший - Смирнов
12:36Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж
12:22Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal
11:47ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо
11:44"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе
11:24Зеленский ожидает несколько волн российского наступления на Украине - AFP
11:17Москва-Пекин. Новый формат глобального мира
10:52Взрыв слышали на другом конце города: подполье сообщило о мощном ударе ВС РФ по аэродрому в Миргороде
10:48Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары
10:36Что это, глупость или измена? Украинские эксперты о мрачных перспективах страны
10:30Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
10:27Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток
09:58Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая
09:52Зеленский отклонил призыв президента Макрона к олимпийскому перемирию этим летом
09:30Володин: руководство ЕС может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит
Лента новостейМолния