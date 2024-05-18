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Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере Харьковщины

Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере Харьковщины - 18.05.2024 Украина.ру

Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере Харьковщины

Бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру объяснил панику в украинских пабликах относительно наступления российских военных на севере Харьковщины

2024-05-18T07:40

2024-05-18T07:40

2024-05-18T07:40

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"У них (ВСУ) просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону. Ведь линия фронта на северном направлении очень длинная, около 600 километров от границы с Белоруссией до границы с ЛНР. И я думаю, что наши действовали следующим образом. Они нашли участки, наиболее слабозащищённые по каким-то причинам. У них могла быть ротация, передислокация частей. И в этот момент зашли. Это обычная военная хитрость, потому что у противника же есть проблемы с мобилизацией, с насыщением личного состава", - объяснил политолог.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, вс рф, новости, россия, харьков, алексей самойлов, вооруженные силы украины