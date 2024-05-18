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Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере Харьковщины
Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере Харьковщины - 18.05.2024 Украина.ру
Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере Харьковщины
Бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру объяснил панику в украинских пабликах относительно наступления российских военных на севере Харьковщины
2024-05-18T07:40
2024-05-18T07:40
2024-05-18T07:40
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"У них (ВСУ) просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону. Ведь линия фронта на северном направлении очень длинная, около 600 километров от границы с Белоруссией до границы с ЛНР. И я думаю, что наши действовали следующим образом. Они нашли участки, наиболее слабозащищённые по каким-то причинам. У них могла быть ротация, передислокация частей. И в этот момент зашли. Это обычная военная хитрость, потому что у противника же есть проблемы с мобилизацией, с насыщением личного состава", - объяснил политолог.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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всу, вс рф, новости, россия, харьков, алексей самойлов, вооруженные силы украины
ВСУ, ВС РФ, Новости, Россия, Харьков, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины
Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере Харьковщины
Бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру объяснил панику в украинских пабликах относительно наступления российских военных на севере Харьковщины