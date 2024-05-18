"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе - 18.05.2024 Украина.ру
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"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе
"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе - 18.05.2024 Украина.ру
"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе
На этой неделе украинские военнослужащие и военные эксперты были встревожены возможным наступлением ВС РФ на северо-востоке страны, а также выясняли, кто виноват в быстром продвижении российских войск на харьковском направлении.
2024-05-18T11:44
2024-05-18T11:44
эксклюзив
украина
всу
россия
сво
вс рф
сша
нато
харьков
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На этом фоне много шума наделало интервью украинского военного с позывным "Ронин" изданию "Зеркало недели", которое резко разнится с официальными уверениями командования ВСУ о "контролируемой ситуации". Он утверждает, что фронт скоро может рухнуть, если не будет пополнения. "Нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому", - говорит "Ронин".Сначала Украина кричала, что у нее нет денег на войну, пока США не разблокировали помощь, потом, что нет вооружений, пока не начались новые поставки. Теперь оказывается, что нет людей, несмотря на постоянные похищения на улицах. В целом же, получается, что нет ничего, а украинским властям хотелось бы, чтобы страны НАТО воевали против России своими людьми, своим оружием, за свои деньги, но потом "по дружбе" отдали Украине территории."Ронин" в интервью также критически отзывается о качестве предыдущих волн пополнения, заявляя, что тогда старались больше грести наркоманов, алкоголиков, людей из села, которые не могли откупиться. Из-за необходимости быстро пополнять части срок обучения сократили с трех до одного месяца, что военный называет "конвейером без закрепления навыков". Он сравнивают подготовку украинский бойцов с подготовкой россиян, которые тренируются по 6 месяцев и даже отрабатывают штурм конкретного укрепрайона сначала на полигоне.Он также критически отзывается о тренировках по натовским стандартам, оторванным от реалий украинского конфликта. "Что такое натовские стандарты? Это, например, когда ты приходишь к медику и спрашиваешь, что делать в такой-то ситуации. А он говорит: "Нужна аэроэвакуация" - "Нет аэроэвакуации" - "Как нет?". Немая сцена", - рассказывает "Ронин".Командиры, по его словам, людей вообще не берегут, что понимают и сами рядовые военнослужащие, которые чаще предпочитают отсиживаться в подвалах, чем выполнять задание. По этой же причине многие солдаты бегут из части, особенно если их переводят в штурмовики. Однако дезертиров, ушедших в самоволку, обычно не наказывают, так как если наказывать всех, то некому будет воевать. При этом, по его словам, деньги для украинских военнослужащих уже не являются стимулом, так как высока вероятность этими деньгами уже не воспользоваться или стать калекой на всю жизнь.Сравнивая ситуацию в ВСУ с российской армией, "Ронин" говорит, что россияне реально растут, развивают свою армию, работают над ошибками, что идет вразрез с украинской пропагандой. "С той стороны не идиоты, они учатся. Почему перестали нормально работать "Хаймарсы" и "Эскалибуры"? Потому что они научились сбивать геолокацию. Разработали свои "Ланцеты", которые стоят мизер, а убивают танки и те самые "Палладины", цена которых абсолютно несоизмерима", - говорит украинский военный.Самое опасное для ВСУ, по словам украинского военного, что россияне воюют системно. "Их десантура уже поняла, чего делать не надо, они пытаются беречь своих людей. Техника у них следующая: пробуют бить по всему фронту, а когда видят слабое место, начинают бить туда уже всеми силами. Окапываться умеют прекрасно и очень быстро. Как только зацепятся, сразу окапываются. Могут потерять людей, но выкурить их оттуда потом уже очень сложно", - рассказывает "Ронин".На Украине же, говорит "Ронин" привыкли медиа-реальность путать с самой реальностью. "Медиа-президент стал президентом страны, но он и дальше живет медиа-реальностью", - говорит украинский военный в адрес Зеленского.Еще один украинский военнослужащий, сержант роты БПЛА Егор Фирсов рассказал в эфире телеканала "Новое время", что харьковское наступление – лишь обманный маневр, чтобы ВСУ сняли подразделения с донецкого направления. Он отмечает некоторые изменения в тактике российских войск в районе Авдеевки и Очеретино, утверждая, что российские офицеры теперь ходят на штурм вместе со своими людьми, что улучшает их координацию и эффективность. В то же время все украинские военные эксперты давно отмечают нехватку офицеров в ВСУ, как и то, что они стараются руководить своими людьми откуда-нибудь издалека.Украинский генерал Сергей Кривонос из пула пятого президента Петра Порошенко в эфире телеканала "Прямой" также отмечал на этой неделе, что ВС РФ в десять раз нарастила использование дронов, что дало ей серьёзное тактическое преимущество над ВСУ. "И если ещё месяца два назад количество дронов, используемых врагом, исчислялось на уровне 50-70, то сейчас на оперативно-тактическом участке Хортица противник использует 550-570 fpv-дронов в сутки", - рассказывает Кривонос.На днях генерал также посетовал, что воевать на Украине некому, поэтому придется опускать планку мобилизации до 20 лет. "К сожалению, эта ситуация уже подходит, потому что как бы не оттягивали принятие непопулярных решений, мы или потеряем Украину, или будем вынуждены идти на такие шаги, когда возрастной ценз нужно опускать. Такая вот у нас стратегия", - сказал генерал.В интервью экс-депутату Рады Анне Гопко медик ВСУ и радикальная националистка Оксана Корчинская говорит, что в украинской армии всё очень плохо и с эвакуацией раненых. "По всей линии фронта у нас эвакуация с задержкой. У нас не было таких проблем в 2014 году, потому что не было fpv-дронов и не было ситуации, когда мы отрезаны", – говорит Корчинская. По ее словам, в Херсонской области эвакуация может длиться несколько суток, а в Запорожской и Донецкой области многих довозят до медпункта через 17-24 часов, что увеличивает количество смертей от ранений.В целом же на этой неделе на фоне харьковского наступления ВС РФ в среде украинских военных экспертов наблюдаются крайне тревожные настроения, близкие к паническим. Офис президента через подручные СМИ пытается купировать эти настроения, продолжая заявлять о контролируемой ситуации. Украинские военные требуют усилить мобилизацию из-за катастрофической нехватки людей, хотя на улицах украинских городов и сел и без того хватают всех, кого могут.О том, как развивалась спецоперация на минувшей неделе, об основных такктических и стратегических задачах, которые решали ВС РФ в прошедшие семь дней можно прочитать в статье военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары
https://ukraina.ru/20240517/1055128609.html
https://ukraina.ru/20240517/1055128402.html
https://ukraina.ru/20240517/1055126983.html
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, всу, россия, сво, вс рф, сша, нато, харьков
Эксклюзив, Украина, ВСУ, Россия, СВО, ВС РФ, США, НАТО, Харьков

"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе

11:44 18.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На этой неделе украинские военнослужащие и военные эксперты были встревожены возможным наступлением ВС РФ на северо-востоке страны, а также выясняли, кто виноват в быстром продвижении российских войск на харьковском направлении.
На этом фоне много шума наделало интервью украинского военного с позывным "Ронин" изданию "Зеркало недели", которое резко разнится с официальными уверениями командования ВСУ о "контролируемой ситуации". Он утверждает, что фронт скоро может рухнуть, если не будет пополнения. "Нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому", - говорит "Ронин".
Сначала Украина кричала, что у нее нет денег на войну, пока США не разблокировали помощь, потом, что нет вооружений, пока не начались новые поставки. Теперь оказывается, что нет людей, несмотря на постоянные похищения на улицах. В целом же, получается, что нет ничего, а украинским властям хотелось бы, чтобы страны НАТО воевали против России своими людьми, своим оружием, за свои деньги, но потом "по дружбе" отдали Украине территории.
"Ронин" в интервью также критически отзывается о качестве предыдущих волн пополнения, заявляя, что тогда старались больше грести наркоманов, алкоголиков, людей из села, которые не могли откупиться. Из-за необходимости быстро пополнять части срок обучения сократили с трех до одного месяца, что военный называет "конвейером без закрепления навыков". Он сравнивают подготовку украинский бойцов с подготовкой россиян, которые тренируются по 6 месяцев и даже отрабатывают штурм конкретного укрепрайона сначала на полигоне.
Вчера, 13:33
В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ Российские подразделения расширяют свое присутствие в Харьковской области и по состоянию на пятницу, 17 мая, зона боевых действий расширилась на 70 километров, заявил главком украинской армии Александр Сырский
Он также критически отзывается о тренировках по натовским стандартам, оторванным от реалий украинского конфликта. "Что такое натовские стандарты? Это, например, когда ты приходишь к медику и спрашиваешь, что делать в такой-то ситуации. А он говорит: "Нужна аэроэвакуация" - "Нет аэроэвакуации" - "Как нет?". Немая сцена", - рассказывает "Ронин".
Командиры, по его словам, людей вообще не берегут, что понимают и сами рядовые военнослужащие, которые чаще предпочитают отсиживаться в подвалах, чем выполнять задание. По этой же причине многие солдаты бегут из части, особенно если их переводят в штурмовики. Однако дезертиров, ушедших в самоволку, обычно не наказывают, так как если наказывать всех, то некому будет воевать. При этом, по его словам, деньги для украинских военнослужащих уже не являются стимулом, так как высока вероятность этими деньгами уже не воспользоваться или стать калекой на всю жизнь.
Сравнивая ситуацию в ВСУ с российской армией, "Ронин" говорит, что россияне реально растут, развивают свою армию, работают над ошибками, что идет вразрез с украинской пропагандой. "С той стороны не идиоты, они учатся. Почему перестали нормально работать "Хаймарсы" и "Эскалибуры"? Потому что они научились сбивать геолокацию. Разработали свои "Ланцеты", которые стоят мизер, а убивают танки и те самые "Палладины", цена которых абсолютно несоизмерима", - говорит украинский военный.
Самое опасное для ВСУ, по словам украинского военного, что россияне воюют системно. "Их десантура уже поняла, чего делать не надо, они пытаются беречь своих людей. Техника у них следующая: пробуют бить по всему фронту, а когда видят слабое место, начинают бить туда уже всеми силами. Окапываться умеют прекрасно и очень быстро. Как только зацепятся, сразу окапываются. Могут потерять людей, но выкурить их оттуда потом уже очень сложно", - рассказывает "Ронин".
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Вчера, 13:29
Путин озвучил план России по ХарьковуУ России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков". Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 мая журналистам в Харбине
На Украине же, говорит "Ронин" привыкли медиа-реальность путать с самой реальностью. "Медиа-президент стал президентом страны, но он и дальше живет медиа-реальностью", - говорит украинский военный в адрес Зеленского.
Еще один украинский военнослужащий, сержант роты БПЛА Егор Фирсов рассказал в эфире телеканала "Новое время", что харьковское наступление – лишь обманный маневр, чтобы ВСУ сняли подразделения с донецкого направления. Он отмечает некоторые изменения в тактике российских войск в районе Авдеевки и Очеретино, утверждая, что российские офицеры теперь ходят на штурм вместе со своими людьми, что улучшает их координацию и эффективность. В то же время все украинские военные эксперты давно отмечают нехватку офицеров в ВСУ, как и то, что они стараются руководить своими людьми откуда-нибудь издалека.
Украинский генерал Сергей Кривонос из пула пятого президента Петра Порошенко в эфире телеканала "Прямой" также отмечал на этой неделе, что ВС РФ в десять раз нарастила использование дронов, что дало ей серьёзное тактическое преимущество над ВСУ. "И если ещё месяца два назад количество дронов, используемых врагом, исчислялось на уровне 50-70, то сейчас на оперативно-тактическом участке Хортица противник использует 550-570 fpv-дронов в сутки", - рассказывает Кривонос.
На днях генерал также посетовал, что воевать на Украине некому, поэтому придется опускать планку мобилизации до 20 лет. "К сожалению, эта ситуация уже подходит, потому что как бы не оттягивали принятие непопулярных решений, мы или потеряем Украину, или будем вынуждены идти на такие шаги, когда возрастной ценз нужно опускать. Такая вот у нас стратегия", - сказал генерал.
- РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Вчера, 13:05
ВСУ перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский - El País Киев перебросил резервные подразделения на Харьковское направление. Об этом сообщили журналисты испанской газеты El País со ссылкой на украинских военнослужащих
В интервью экс-депутату Рады Анне Гопко медик ВСУ и радикальная националистка Оксана Корчинская говорит, что в украинской армии всё очень плохо и с эвакуацией раненых. "По всей линии фронта у нас эвакуация с задержкой. У нас не было таких проблем в 2014 году, потому что не было fpv-дронов и не было ситуации, когда мы отрезаны", – говорит Корчинская. По ее словам, в Херсонской области эвакуация может длиться несколько суток, а в Запорожской и Донецкой области многих довозят до медпункта через 17-24 часов, что увеличивает количество смертей от ранений.
В целом же на этой неделе на фоне харьковского наступления ВС РФ в среде украинских военных экспертов наблюдаются крайне тревожные настроения, близкие к паническим. Офис президента через подручные СМИ пытается купировать эти настроения, продолжая заявлять о контролируемой ситуации. Украинские военные требуют усилить мобилизацию из-за катастрофической нехватки людей, хотя на улицах украинских городов и сел и без того хватают всех, кого могут.
О том, как развивалась спецоперация на минувшей неделе, об основных такктических и стратегических задачах, которые решали ВС РФ в прошедшие семь дней можно прочитать в статье военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары
 
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11:47ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо
11:44"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе
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