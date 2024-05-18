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Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании
Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании - 18.05.2024 Украина.ру
Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-05-18T13:10
2024-05-18T13:10
2024-05-18T13:10
видео
харьков
китай
армен гаспарян
владимир путин
общественная палата
россия
сво
министр обороны
харьковская область
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00:18 – О визите президента Владимира Путина в Китай;08:57 – Об уничтожении православных святынь на Украине;20:07 – О новом министре обороны России и ситуации на харьковском направлении;34:03 – О событиях на международном треке;41:59 – О законах и традициях.
харьков
китай
россия
харьковская область
турция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, харьков, китай, армен гаспарян, владимир путин, общественная палата, россия, сво, министр обороны, харьковская область, визит, томос, филарет, си цзиньпин, итоги, андрей белоусов, лавра, рпц, церковь, турция, эрдоган, франция, иноагент, сергей шойгу, цензура, видео
Видео, Харьков, Китай, Армен Гаспарян, Владимир Путин, общественная палата, Россия, СВО, министр обороны, Харьковская область, визит, томос, Филарет, Си Цзиньпин, итоги, Андрей Белоусов, Лавра, РПЦ, Церковь, Турция, Эрдоган, Франция, иноагент, Сергей Шойгу, цензура
Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:18
– О визите президента Владимира Путина в Китай;08:57
– Об уничтожении православных святынь на Украине;20:07
– О новом министре обороны России и ситуации на харьковском направлении;34:03
– О событиях на международном треке;41:59
– О законах и традициях.