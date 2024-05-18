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Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании

Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании - 18.05.2024 Украина.ру

Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2024-05-18T13:10

2024-05-18T13:10

2024-05-18T13:10

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харьковская область

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00:18 – О визите президента Владимира Путина в Китай;08:57 – Об уничтожении православных святынь на Украине;20:07 – О новом министре обороны России и ситуации на харьковском направлении;34:03 – О событиях на международном треке;41:59 – О законах и традициях.

харьков

китай

россия

харьковская область

турция

франция

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