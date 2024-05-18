Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании - 18.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240518/1055147160.html
Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании
Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании - 18.05.2024 Украина.ру
Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-05-18T13:10
2024-05-18T13:10
видео
харьков
китай
армен гаспарян
владимир путин
общественная палата
россия
сво
министр обороны
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/12/1055147040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b21442b99195bec7f4c8fc5586a7baa8.jpg.webp
00:18 – О визите президента Владимира Путина в Китай;08:57 – Об уничтожении православных святынь на Украине;20:07 – О новом министре обороны России и ситуации на харьковском направлении;34:03 – О событиях на международном треке;41:59 – О законах и традициях.
харьков
китай
россия
харьковская область
турция
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/12/1055147040_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e734db200d5601717c6f6887ba2e1bf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, харьков, китай, армен гаспарян, владимир путин, общественная палата, россия, сво, министр обороны, харьковская область, визит, томос, филарет, си цзиньпин, итоги, андрей белоусов, лавра, рпц, церковь, турция, эрдоган, франция, иноагент, сергей шойгу, цензура, видео
Видео, Харьков, Китай, Армен Гаспарян, Владимир Путин, общественная палата, Россия, СВО, министр обороны, Харьковская область, визит, томос, Филарет, Си Цзиньпин, итоги, Андрей Белоусов, Лавра, РПЦ, Церковь, Турция, Эрдоган, Франция, иноагент, Сергей Шойгу, цензура

Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании

13:10 18.05.2024
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:18 – О визите президента Владимира Путина в Китай;
08:57 – Об уничтожении православных святынь на Украине;
20:07 – О новом министре обороны России и ситуации на харьковском направлении;
34:03 – О событиях на международном треке;
41:59 – О законах и традициях.
 
ВидеоХарьковКитайАрмен ГаспарянВладимир Путинобщественная палатаРоссияСВОминистр обороныХарьковская областьвизиттомосФиларетСи ЦзиньпинитогиАндрей БелоусовЛавраРПЦЦерковьТурцияЭрдоганФранцияиноагентСергей Шойгуцензура
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50ПВО уничтожила четыре авиационные бомбы над Белгородчиной - Минобороны РФ
14:53На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кода
14:27Ударное наступление: бойцы освободили село Старица в Харьковской области - Минобороны
13:16Жалобы и опасения Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 мая
13:10Что делать с древними традициями и как не превратить Харьков в руины: Гаспарян о законах и наказании
13:01Дрон атаковал машину коммунальщиков в Курской области, есть погибший - Смирнов
12:36Здесь живут наши: как "Народный фронт" России восстанавливает разрушенную Авдеевку. Спецрепортаж
12:22Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street Journal
11:47ВСУ ударили из "Хаймарсов" по Скадовску в Херсонской области - Сальдо
11:44"С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе
11:24Зеленский ожидает несколько волн российского наступления на Украине - AFP
11:17Москва-Пекин. Новый формат глобального мира
10:52Взрыв слышали на другом конце города: подполье сообщило о мощном ударе ВС РФ по аэродрому в Миргороде
10:48Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары
10:36Что это, глупость или измена? Украинские эксперты о мрачных перспективах страны
10:30Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
10:27Будут вручать круглосуточно. На Украине утвердили новый порядок выдачи повесток
09:58Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая
09:52Зеленский отклонил призыв президента Макрона к олимпийскому перемирию этим летом
09:30Володин: руководство ЕС может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит
Лента новостейМолния