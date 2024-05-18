https://ukraina.ru/20240518/1055145333.html

Взрыв слышали на другом конце города: подполье сообщило о мощном ударе ВС РФ по аэродрому в Миргороде

Взрыв слышали на другом конце города: подполье сообщило о мощном ударе ВС РФ по аэродрому в Миргороде - 18.05.2024 Украина.ру

Взрыв слышали на другом конце города: подполье сообщило о мощном ударе ВС РФ по аэродрому в Миргороде

В ночь на 18 мая российские силы нанесены удары по военному аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег

2024-05-18T10:52

2024-05-18T10:52

2024-05-18T10:53

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В ночь на субботу ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области, сообщил Лебедев. По словам Лебедева, два мощных взрыва прогремели в районе аэродрома, после чего наблюдалась сильная детонация. Сейчас проехать в этот район могут только жители города, которые там работают или имеют регистрацию. При этом на блокпостах ужесточили проверки, добавил он.Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по складам со взрывчаткой Павлоградского химического завода в Днепропетровской области. По информации подполья, там хранились взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо.Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин также заявил о поражении энергообъекта в регионе, передают РИА Новости."Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Пронина.

https://ukraina.ru/20240513/1055023680.html

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новости, полтавская область, аэродромы, ракетный удар, вс рф, вкс, сво, павлоград, днепропетровск