Запад уже не знает, что делать с Украиной. А иностранные наёмники ломают голову, как из Украины выбраться, чтобы спасти свои жизни. В свою очередь Александр Лукашенко советует Владимиру Зеленскому принять условия РФ

Лукашенко поделился подробностями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS рассказал, как его страна ощущает на себе конфликт на территории Украины.

«В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Белоруссии. К счастью, нам удалось их сбить. Если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать», — предупредил Лукашенко.

По его словам, украинская сторона нарушает белорусскую границу летательными аппаратами, а 23-24 февраля планировала нанесение удара с 4 точек по Белоруссии. «По примеру Лукашенко». Ищенко о том, почему Украина отказалась забрать себе все Приднестровье © РИА Новости, Нина Зотина

Однако белорусский лидер практически убеждён, что Минску с Киевом воевать не придётся.

«Россия в этой войне не проиграет. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я. Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня ещё возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдёт, то, поверьте, ему придётся с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — сказал Лукашенко.

Он уверен, что спецоперация РФ на Украине закончится в ближайшее время — и закончится миром.

Так вот какая она, Украина, на самом деле

На протяжении 8 лет вооружённого конфликта в Донбассе на Украину ехали иностранные наёмники, желающие пополнить ряды ВСУ, а с началом российской спецоперации в страну хлынула новая волна. Однако реальность с их ожиданиями не совпала.

Британский наёмник в интервью журналу «1843» сказал, что расценил возможность присоединиться к украинским войскам как обман, ему «подали мечту о помощи». Он хотел обучать украинцев навыкам оказания первой помощи, а по прибытии его чуть не отправили в «ужаснейшие зоны боевых действий». Не пожелав воевать на передовой, мужчина уехал с Украины через 9 часов после приезда и убедил ещё 20 человек поступить аналогично.

«Мне неинтересно становиться героем или умирать», — сказал он. «Не в Донбасс». Военный эксперт о том, куда бы пошли западные наемники на Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Условия контракта, которые, по рассказам нескольких иностранцев, крайне невыгодны, до момента прибытия на Украину не оглашают, в частности, то, что заключается он на бессрочный период. К тому же новобранцев удивило, что противостоять предстоит «настоящей стране с настоящей армией, вооружением и превосходными тактическими возможностями».

Американец Генри Хойфт, обещавший защищать Украину до последнего патрона, рассказал, что иностранцев хотели послать в Киев без оружия, обмундирования, опознавательных знаков, всего с 10 патронами на автомат, и вся группа наёмников из США, Канады и Великобритании отказалась ехать.

«Тогда нам сказали: "Валите отсюда или мы вам будем стрелять в спины"», — добавил он.

Просто покинуть страну пограничники иностранцам не дали, тогда наёмникам пришлось снять военную форму и надеть жилеты Красного креста.

«Здесь грёбаная ловушка, вам просто не дадут здесь выжить», — сказал Хойфт.

«К суровой реальности этих «солдат удачи» вернул нанесённый Вооружёнными силами России точечный удар по тренировочной базе наёмников подо Львовом. Хотелось бы верить, что такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выражали желание приезжать на Украину. Подобный приём им будет обеспечен», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в частности напомнила властям Японии, которые не пресекают набор среди своих подданных для участия в боевых действиях на Украине, что ответственность за их жизни несёт исключительно Токио.

В отличие от Японии Южная Корея с середины февраля запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности, однако нарушители всё равно нашлись, не напугал их даже штраф в размере до 10 миллионов вон (около $8 150). Двое из добровольцев уже вернулись на Родину и после карантина по COVID-19 ожидают полицейского расследования их поступка, а бывший офицер спецназа Ли Гын, остался на Украине один. Он попытался бежать в Польшу, но пограничники не пропустили, от помощи южнокорейских властей сначала отказался, но потом всё же попросил оказать содействие в эвакуации с Украины.

Всем трём наёмникам, самовольно сбежавшим из страны, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.

Запад обезумел

Чем дальше, тем чаще звучат заявления об истинных причинах сложившейся ситуации на Украине. И это вовсе не Россия, как пытаются убедить мировое сообщество западные политики.

«Украинский кризис был во многом спровоцирован агрессивной политикой НАТО по расширению на восток. Запад впал в абсолютное безумие, продемонстрировав полный психоз», — говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

Авторы указывают на то, что НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они вместе с альянсом действовали против России, но это неразумно и крайне низменно. Думал, это блеф. Трампа удивило поведение Путина в ситуации с Украиной © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По имеющейся информации, склонить на свою сторону по украинскому вопросу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытался даже члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Яна Цзечи на встрече 14 марта в Риме, но безуспешно.

Однако далеко не все могут оказать Вашингтону такое сопротивление. Как сказал накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, стран, которые поддерживают Россию, большинство, но они испытывают беспрецедентное давление со стороны США. По словам министра, он «знал, что американцы на многое готовы, чтобы не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного и равноправного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, даже подумать не мог в страшном сне».

«НАТО — это марионетка США, устаревшая военная организация, которая многократно продемонстрировала свою безжалостную военную агрессию. Альянс стал главной угрозой глобальной безопасности. Эту организацию уже давно следовало распустить», — подытоживает Global Times.