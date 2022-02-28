Переговоры между Москвой и Киевом начались в понедельник в Белоруссии. Боевые действия продолжаются, в республиках Донбасса заявляют, что националисты используют мирное население в качестве «живого щита»

Делегации Украины и России наконец-то встретились в Белоруссии, предоставившей площадку для мирных переговоров. Начало переговоров между Украиной и Россией приветствует Пекин, об этом заявил глава МИД КНР, передает РИА Новости. Европа наблюдает. Переговоры приветствовали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и правительство Германии. При этом Запад продолжает поставки оружия в Украину.

Вряд ли процесс переговоров будет простым. Еще до начала переговоров офис президента Украины назвал ключевыми вопросами немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Но в настоящих условиях это трудно будет выполнить, в Москве ключевыми считают совсем другие вопросы, которые и были заявлены как цели спецоперации. Иностранцы в ВСУ, счастье в ЛНР, тревога в Черновцах. Хроника событий на Украине на 14:00 28 февраля © Facebook, ТМ Мілітарист

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он в результаты переговоров «не очень верит».

В республиках Донбасса считают, что Киев может вести переговоры лишь о том, каковы будут условия сложения оружия — об этом сказал представитель ЛНР Родион Мирошник. По его словам, пока не будут достигнуты жесткие договоренности, боевые действия будут продолжаться.

И они продолжаются. Корреспондент РИА Новости передает из Донецка о взрывах в городе. В ДНР сообщают, что ВСУ обстреляли Киевский район города, выпущено 12 снарядов.

В офисе Украины президента заявили, что Киев полностью контролируется ВСУ, но сообщили о том, что в пригородах шли тяжелые бои (об этом 28 февраля сообщил журналистам советник главы ОП Михаил Подоляк).

На Украине выпускают заключённых, чтобы «загладили свою вину». Хроника событий на Украине на 13.00 28 февраля © Facebook, ТМ Мілітарист Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы республики НМ подходят к Мариуполю, город скоро может быть блокирован. Он обратился с призывом к военнослужащим украинской армии с призывом разоружать националистов и сохранить жизни населению.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что Мариуполь очень хорошо укреплен, в город стягиваются снятые с других участков подразделения, а на месте орудуют неонацисты, которые не выпускают мирных жителей и используют их в качестве живого щита.

Информационный фронт. Украинский мобильный оператор «Киевстар» заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи Украины в понедельник, 28 февраля.