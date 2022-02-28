Делегации Украины и России наконец-то встретились в Белоруссии, предоставившей площадку для мирных переговоров. Начало переговоров между Украиной и Россией приветствует Пекин, об этом заявил глава МИД КНР, передает РИА Новости. Европа наблюдает. Переговоры приветствовали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и правительство Германии. При этом Запад продолжает поставки оружия в Украину.
Вряд ли процесс переговоров будет простым. Еще до начала переговоров офис президента Украины назвал ключевыми вопросами немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Но в настоящих условиях это трудно будет выполнить, в Москве ключевыми считают совсем другие вопросы, которые и были заявлены как цели спецоперации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он в результаты переговоров «не очень верит».
В республиках Донбасса считают, что Киев может вести переговоры лишь о том, каковы будут условия сложения оружия — об этом сказал представитель ЛНР Родион Мирошник. По его словам, пока не будут достигнуты жесткие договоренности, боевые действия будут продолжаться.
И они продолжаются. Корреспондент РИА Новости передает из Донецка о взрывах в городе. В ДНР сообщают, что ВСУ обстреляли Киевский район города, выпущено 12 снарядов.
В офисе Украины президента заявили, что Киев полностью контролируется ВСУ, но сообщили о том, что в пригородах шли тяжелые бои (об этом 28 февраля сообщил журналистам советник главы ОП Михаил Подоляк).
В то же время представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы республики НМ подходят к Мариуполю, город скоро может быть блокирован. Он обратился с призывом к военнослужащим украинской армии с призывом разоружать националистов и сохранить жизни населению.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что Мариуполь очень хорошо укреплен, в город стягиваются снятые с других участков подразделения, а на месте орудуют неонацисты, которые не выпускают мирных жителей и используют их в качестве живого щита.
Информационный фронт. Украинский мобильный оператор «Киевстар» заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи Украины в понедельник, 28 февраля.