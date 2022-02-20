Пенсии на Украине могут в перспективе сократить, сообщила министр соцполитики Марина Лазебная. Причина кроется в демографических изменениях. Тем временем в Киеве готовят реформу, которая прибавит денег банкам, а не пожилым людям

Трудоспособное население Украины неуклонно сокращается, преимущественно из-за массовой миграции рабочих. За рубежом работают около 8 миллионов украинцев. Однако и количество пенсионеров сокращается примерно такими же темпами, в том числе в результате медицинской реформы.

Экс-министр посоветовал украинцам самим копить на пенсию © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Международная организация труда недавно предупреждала в своем отчете «Будущее пенсионной системы Украины», что 60 процентов украинцев через 30 лет останутся без пенсий.

«В настоящее время только 36 процентов населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет в Украине платят взносы в государственную пенсионную систему. Когда охват населения находится на таком низком уровне, применение строгого принципа уплаты взносов с точки зрения пригодности означает, что в конечном счете более 60 процентов людей пожилого возраста не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов», — говорится в отчете МОТ.

В октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступал перед студентами Львовской политехники. Глава правительства сделал заявление, которое шокировало миллионы украинцев. По словам Шмыгаля, через 10-15 лет государство не сможет выплачивать пенсии.

Бортник рассказал, как власти демотивировали украинцев платить налоги © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем лет через 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — объяснил Шмыгаль.

Иными словами, премьер-министр страны откровенно делает выбор между интересами компаний и возможностью выживания для миллионов пожилых украинцев. В то же время заместитель Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин говорит, что глава правительства даже чересчур оптимистичен относительно сроков. По подсчетам Шубина, уже через пять лет будет невозможно платить пенсии.

Между тем Министерство социальной политики предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц младше 50 лет и добровольные — для лиц старше 50 лет. По словам министра Марины Лазебной, взносы предварительно составят 2 процента от работодателя и 2 процента от работника. Деньги из накоплений будут вкладываться в пенсионные фонды — негосударственные или государственный — которые будут заниматься их инвестированием. Лазебная подчеркнула также, что введение подобной системы неизбежно.

Еще в сентябре в Киеве состоялась пресс-конференция о перспективах украинской пенсионной реформы, в которой приняли участие глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко и эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Нынешние 40-летние украинцы могут забыть о пенсии - министр © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Нынешние 40-летние украинцы могут забыть о пенсии - министр © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Как отмечает Павловский, такой подход имеет смысл при стабильном экономическом росте, иначе существует высокий риск, что он даст только огромную финансовую пирамиду. В предлагаемых украинскими министрами вариантах не прописаны никакие гарантии сохранения средств, не говоря уже об инфляции, которая может полностью съесть все пенсионные отчисления за несколько лет.

В заключение Павловский подчеркнул, что все реформы, включая пенсионную и медицинскую, имеют смысл лишь при экономическом росте. В противном случае эти проекты — лишь попытки отдельных политиков и чиновников погреть руки на соцвыплатах украинцев. По его словам, накопительная система вводится на Украине исключительно в интересах финансовых спекулянтов.

Павловский также напомнил, что недавно десятки тысяч американцев остались без своих пенсионных накоплений, когда разорилась компания «Эмрон». На Украине был аналогичный случай, когда 12 000 сотрудников Национального банка, где попытались ввести подобную систему, оказались ни с чем, так как их отчисления были выведены в офшоры.

Еще в 2007 году Нацбанк Украины (НБУ) сформировал для своих сотрудников отдельный пенсионный фонд, в который они переводили 3 процента своих зарплат, чтобы получить дополнительную пенсию со временем. Эти средства НБУ вкладывал в «прибыльные предприятия». В итоге вложенные средства испарились вскоре после победы Евромайдана — в 2015 году. Пропало в общей сложности около миллиарда гривен.

И исчезли они потому, что экономические «гении» государственного Нацбанка вкладывали эти средства исключительно в убыточные предприятия (как правило, неликвидные частные банки). В целом же в этой схеме просматриваются все признаки аферы, в результате которой пострадало около тысячи рядовых сотрудников регулятора. Если в государственном банке так обошлись со своими же коллегами, то можно представить, каковы аппетиты финансистов в отношении обычных украинцев.

В то же время Андрей Новак на пресс-конференции отметил, что накопительная система необходима украинским банкам, которые испытывают нехватку средств для инвестиций на длительный период. Он также подчеркнул, что дефицит солидарной пенсионной системы будет сохраняться всегда, а экономического роста можно просто не дождаться.

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Она призывает решать проблему низких доходов стариков в рамках нынешней солидарной системы. По ее словам, кризис в Пенсионном фонде связан с тем, что единый социальный взнос (ЕСВ) снизили в 2016 году по инициативе экс-министра финансов Натальи Яресько, которая требовала, чтобы фонд содержал сам себя. Ткаченко утверждает, что Пенсионный фонд не может не быть недефицитным. Он испытывает проблемы и в других странах, в том числе в Германии, где нехватка средств в Пенсионном фонде покрывается за счет федерального бюджета. Однако на Украине государственная казна «кормит» совсем других людей.

Иными словами, для повышения пенсий необходимо урезать другие расходы. Как говорит Ткаченко, нынешняя солидарная пенсионная система на Украине рушится не сама по себе, а ее рушат сознательно и намеренно.

Современное украинское государство определилось со своими приоритетами. В их число входят западные кредиторы, силовики, националистические культурные проекты и украинские чиновники, выводящие миллиарды в офшоры. Пенсионеры, по мнению экспертов, и прочие социально незащищенные категории граждан в число приоритетов не входят. Им остается лишь надеяться на самих себя.

Однако даже в этом государство может попытаться получить денег с населения, создав под видом накопительной системы еще одну финансовую пирамиду, но уже в виде «обязаловки», поскольку украинским банкирам нужны долгосрочные вклады.