До сих пор режим Владимира Зеленского успешно маневрировал между войной и миром, не желая, в сущности, ни того, ни другого. Но придёт время, когда такой выбор Киеву всё же придётся сделать. И не обязательно выбирать будут именно Зеленский и его «слуги»

Об этом говорили украинские политологи на заседании «круглого стола», прошедшего в пресс-центре агентства Интерфакс-Украина в понедельник, 7 февраля.

Западные гости и «пятая колонна»

Погребинский описал три варианта, как Украине закончить войну в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский. Так объяснил многочисленные визиты на Украину западных политиков политолог и социолог Виктор Небоженко.

По его словам, Украина — «больное государство», в котором внешние факторы влияют на политику сильнее, чем внутренние: «Угроза войны с Россией не прошла», Украина — в центре огромного геополитического шторма, и стала объектом очень тонких игр внешнеполитических игроков. Запад давит на Украину, но не вполне понятно, это что: «толкают на конфликт с Россией или это такая форма помощи?».

При этом Россия тоже активно влияет на украинскую политику, обладая большими возможностями «пятой кремлёвской колонной» в Украине, продолжил Небоженко. По его мнению, к этой «пятой колонне» надо относиться серьёзно, она — «от средств массовой информации — до Вооружённых сил», не говоря уже про политологов и экспертов. Все они будто бы подталкивают к тому, что Киеву «надо идти навстречу Минским соглашениям», а эти соглашения, как считает Небоженко — «уже умерли».

Эксперт напомнил, что секретарь СНБО Данилов прямо сказал, что Минские соглашения «не соответствуют национальным интересам».

«Но, если они не соответствуют национальным интересам, то критикуйте, или арестовывайте, или что-то делайте с авторами Минских соглашений», — сказал эксперт (с этим посылом согласился доктор политических наук Игорь Петренко, отметивший: «сажать — не сажать, а разобраться надо).

А Небоженко отметил, что, по его мнению, Минский процесс должен куда-то передвинуться из Минска. Но куда — в Стамбул? Тогда вопрос встанет уже не о Донбассе, но о Крыме… Итак, давление на Киев идёт со всех сторон, и Запад давит, и Россия, а политическое руководство в Украине — неопытное, не проявившее способности формировать собственную украинскую точку зрения.

Кличко призвал Украину отказаться от Минских соглашений © udar.party

Если Порошенко посадят на 15 суток

Параллельно в стране идёт подготовка к выборам, появляются новые партии, недавно провёл съезд Виталий Кличко, напомнил Небоженко. По его мнению, одна часть семьи Кличко на выборах поведёт партию УДАР в в парламент, другая часть — пойдёт на президентские выборы. А финансировать всё это будут олигархи.

Эксперт отметил с иронией, что «неожиданно бешеный успех пришёл в «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — туда решил пойти бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко». И теперь, если Зеленский решит посадить Порошенко хотя бы на 15 суток, то Луценко может быть лидером партии на это время.

Впрочем, в перспективность проекта верят не все. Так, политкосультант Валентин Гладких отметил, что все помнят Юрия Луценко еще по Соцпартии: «Революционер, куда ветер — туда и он…».

Перед страной много вызовов, главный из них — безопасность, и это вплетено в геополитический контекст, считает политолог Игорь Петренко. Он согласился с тем, что сейчас происходит много визитов западных политиков в Киев, но отметил, что каждый из игроков преследует свои собственные интересы — и в той части, где их интерес совпадает с интересом Украины, нужно сотрудничать, продвигая свой «суверенный интерес».

По мнению эксперта, Зеленский пытается это делать. С одной стороны, декларируемая (Западом и, в меньшей степени, Киевом — Ред.) «угроза нападения» со стороны РФ дает возможность получать политическую поддержку со стороны партнеров, получать вооружения. С другой стороны, есть прекрасное понимание, что это плохо влияет на экономику, отметил Петренко, добавив, что только Нацбанк израсходовал 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию курса, и это — «следствие настроений».

По мнению эксперта, Киев пытается не втягиваться полностью в ту игру, что ведут западные партнеры, и это — положительный сигнал. Украина готовится к войне: Запад нагнетает, власти успокаивают, а люди паникуют © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Осыпание власти

Мир сегодня зашатался, международный порядок — в стадии слома, равно как и режимы во многих странах, заявил политолог Вадим Карасев. По его словам, на этом фоне и внутренние опоры власти Зеленского в Украине тоже зашатались — происходит «осыпание» режима.

Что говорит о таком «осыпании» власти? По словам эксперта, это кризис монобольшинства — «его фактически нет». Законы будут принимать при помощи «диффузных большинств».

«Кризис монобольшинства приводит к концу монобольшевизма… Это хороший сигнал оппозиционным группам», — сказал Карасев.

Он добавил: при этом слабеет поддержка Запада — ранее Зеленскому прощали всё, а сегодня видим взаимное раздражение. Возможно, Запад теперь ищет новых или старых политиков, которые могли бы справиться с ситуацией в новых условиях, предположил эксперт, назвав некоторых из них — Кличко, Аваков…

Власть продолжает балансирование между войной и «Минском». По словам Карасева, война Зеленскому не нужна, власть в таком случае не удержится, могут вырваться вперёд «патриотические силы». Но попытка выполнения «Минска-2» может дать тот же результат. Тем не менее, скоро станет вопрос ребром: либо война, либо «Минск», считает эксперт.

Он напомнил об опыте Франции (в период «Четвёртой республики») в решении алжирской проблемы — тогда «вернули с пенсии» генерала де Голля, и тот проблему решил, но не так, как ожидали те, кто его звал — «отдал Алжир» и прекратил войну. Пятая республика существует до сих пор. И в Украине проблему войны надо решить, она не даёт стране дышать и развиваться, отметил Карасев.

По словам Карасева, ещё одна опора режима зашаталась: Зеленский отказался от олигархического консенсуса. Часть олигархов — за него, часть против, и те, кто против, будут искать новые возможности. Режим Зеленского уже сейчас в режиме отступления, в режиме обороны. Давит Запад, Россия давит, давит и Китай, который тоже — по своим причинам — высказался за выполнение Украиной Минских соглашений. Война будет, но не раньше августа. Что 2022 год принесёт Украине и миру © president.gov.ua

Что касается причин, то Карасев напомнил, что для Пекина проблема Тайваня — «это продолжение эпохи большой гражданской войны, и товарищ Си видит свою миссию в том, чтобы эту эпоху завершить». В решении этой проблемы будет координация с Россией, считает эксперт.

«Как это было с Ющенко»

Итак, Зеленский — в обороне, инициатива у него перехвачена. Запад заявляет об угрозе со стороны России, Зеленский это опровергает, но это — оборонительная позиция, отметил Карасев. Он продолжил: внутри страны разгораются скандал за скандалом, и тут президенту тоже приходится оправдываться и объясняться.

На фоне этого внутри страны формируется «патриотический пояс», подчеркнул эксперт, пояснив: патриоты — это те, кто готов сражаться с внешней угрозой. Однако, по его словам, «есть и другие» — те, кто не считает серьёзной угрозу «вторжения России».

Карасев отметил, что есть несколько сценариев развития событий, в том числе, в стране возможны досрочные парламентские выборы — теперь в этом заинтересован и Запад. Сами же выборы, если они состоятся, приведут к тому, что монобольшинства в Раде не будет — «стало быть, власть Зеленского станет просто более формальной… это будет то примерно, что было с Ющенко».

В таком случае реальная политика уйдёт из Офиса президента в Кабмин, где премьер — кто-то из тех политиков, которые Западом давно разгаданы — будет выбирать «между войной и Минском».

Потом проведут президентские выборы, и там уже постараются, чтобы главными кандидатами не были ни Зеленский, ни Порошенко — «с ними всё понятно». А кто?

«Тимошенко, Кличко, Аваков… Может быть, ещё кто-то появится», — сделал прогноз Карасев, уточнив, что он говорит про второй тур выборов. Не нужно искать новых политиков на Украине - Карасев © скриншот с видео NEWSONE

Другой сценарий — формирование нового правительства — «правительство народного доверия», которое предлагает Юлия Тимошенко. Она, по словам политолога, готова подставить плечо Зеленскому — «ради стабильности в стране, ради того, чтобы не расшатывать». Тимошенко, напомнил Карасев, критикует Минские соглашение и делает ставку на то, чтобы вернуть страну к миру — «но не по Минскому сценарию, а по Будапештскому меморандуму».

Если во внутренней политике выход из ловушек для Зеленского — это работа с таким новым правительством, то во внешней политике возможен вариант переформатирования Минского процесса в Стамбульский формат, сказал Карасев. Он добавил, что на это, по его мнению, может пойти и Москва, поскольку в таком формате можно решить вопрос «без Запада», как это ранее уже удавалось сделать в ряде горячих точек.