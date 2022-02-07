В понедельник, 7 февраля, министерство культуры и информационной политики Украины совместно с известными поварами представили Манифест украинской кухни. Желая отвлечь население страны от войны, ему предложили новый конфликт - кулинарный

О презентации документа Минкульт сообщил в пятницу, 4 февраля.

«Известнейшие шеф-повара Украины и представители государственной власти совместно провозгласят Манифест о возрождении украинской кухни, её популяризации в мире, поиск новых формул древних блюд и развитие отечественного гастротуризма», — говорилось в анонсе мероприятия.

На презентации обещали присутствие и главы ведомства — министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Министр на мероприятие, посвящённое кулинарии, попал неслучайно. Украина который год подряд пытается напомнить о себе миру, присваивая блюда кухни восточных славян, в том числе и русских.

От борща до котлет

Издание Украина.ру писало о стартовавшей на Украине и за её пределами кампании по признанию борща исключительно украинским блюдом — то есть придуманным на Украине. При этом представить внятную теорию о происхождении слова «борщ» украинцы не могут, в то время как русские сразу указывают на растение борщевик, которое в старину называли борщ и из которого готовили похлёбку. Чей борщ? Украинцы задумали через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © РИА Новости, А. Усанов / Перейти в фотобанк

Баталии за борщ происходят на наивысшем уровне. В 2019 году в аккаунте России в Τwitter появилась запись с рецептом борща, который назвали русским блюдом. В ответ украинцы устроили под записью форменное светопреставление. Они обвиняли русских в воровстве, писали, что борщ — украинское блюдо.

Когда популярная актриса Саша Грей у себя в блоге выложила видео приготовления борща, анонсировав его заставкой с Кремлём на фоне, в комментарии к видео набежали украинские пользователи с претензиями и заявлениями, что борщ — украинское блюдо.

И это несмотря на то, что подобная похлёбка известна задолго до появление украинцев как народа. Дошло до того, что борщ стал вопросом государственной важности.

«В настоящее время досье «Культура приготовления украинского борща» отправляется в Париж, чтобы включить в представительский список ЮНЕСКО. Будем надеяться как можно скорее добраться до него. У нас все перспективы», — заявил в 2021 году министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Инициатором данного шага стал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Он — один из подписантов манифеста. Прославился этот повар не столько своими блюдами и победами в престижных международных конкурсах, сколько войной за украинскость борща.

Эта борьба и узнаваемость принесли Клопотенко и политические дивиденды. Именно этому шеф-повару доверили делать меню для украинских школ совместно с украинской первой леди — Еленой Зеленской. Зеленская и Клопотенко обещали: с 2022 года соли и сахара в меню образовательных учреждений будет по минимуму, а вот молочных продуктов, овощей и мяса — наоборот, как можно больше.

Но вышло по-другому. Чей борщ? История популярного блюда, ставшего большой политикой © CC0, Pixabay

«Ребенок пришел из детского сада голодным. Если раньше ребенок не ел с утра молочную кашу, то мог спокойно съесть хлеб с маслом и сыром и запить чаем и до обеда спокойно дожить. Теперь масло не дают, чай и компот без сахара. Суп на воде с плавающей чуть-чуть картошкой и морковкой. Мяса ноль, пол-яйца в день. Что за диета для малышей?» — жаловались родители под постами Клопотенко в соцсетях.

Некоторые также обращали внимание, что обеды в детсадах и школах подорожали. А есть дети стали хуже.

Но пример Клопотенко вдохновил других украинских шеф-поваров. Так, ещё один украинский шеф-повар — Юрий Ковриженко — обвинил Россию не только в похищении борща.

«То же самое с котлетой по-киевски, которую советская власть пыталась максимально присвоить себе. В то же время есть документально подтвержденные свидетельства, что во время правления гетмана Скоропадского в 1918 году, до того, как большевистская Россия захватила Украину, котлету по-киевски готовили в одном из ресторанов "Метрополь", на Крещатике», — заявил он 3 февраля.

Шеф-повар, однако, позабыл рассказать, в какой армии служил Скоропадский до 1918 года и насколько гетман ощущал себя украинцем.

Но досталось от Ковриженко не только СССР.

«Россия привыкла забирать все лучшее из разных стран. Российская кухня — это расстегаи и щи. Имперская, а потом уже советская власть привыкла монополизировать все лучшее с тех территорий, которые были на то время в составе», — заявил Ковриженко.

Он — ещё один подписант манифеста украинской кухни. Кстати, того же Клопотенко Ковриженко не жалует. Обучая врагов. Зачем российские рестораторы привечают поваров с Украины © СС0, Pixabay

«Я — один из главных критиков Евгения, и вообще всего, что он делает. В профессиональном сообществе все прекрасно знают, что Евгений не умеет готовить. Он — продукт шоу-бизнеса. У него есть огромная команда, которая за него готовит и всё делает», — заявил он в этой же передаче.

Но это не помешало ему пойти по пути Клопотенко, обвинив русских в кулинарном воровстве.

Украинские шеф-повара борются за лишение русской кухни не только из ура-патриотизма, но и из банального желания урвать часть денег, которые текут в Россию сегодня.

Гастровойны: деньги и лекарство от тревоги

В октябре 2021 года в Москве прошла презентация Michelin по российской столице. Первые в истории России звёзды получили девять московских ресторанов. Россия стала 33-й страной, где выпустили этот гастрономический путеводитель. Москва стала первым городом в СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звёздами и специальными знаками.

Однако и северная столица России — Санкт-Петербург не уступает по количеству мест, где можно очень вкусно поесть. Некоторые из заведений города, например, бар El Copitаs не раз попадали в ведущие мировые рейтинги. Тот же El Copitаs в рейтинге World's 50 Best Bars в 2021 году занял восьмое место.

Украинские шеф-повара внимательно следили за российским успехами. В начале 2021 года Санкт-Петербург посетили повара из Одессы — Ирина и Юлия Ангеловы. Среди прочего они известны своей дружбой с бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили, а также выпечкой пирожных «Визитка Яроша», обыгрывающих символику запрещённого в РФ «Правого сектора». Были Ангеловы и волонтёрками, поддерживая воюющую в Донбассе украинскую армию.

Но такие симпатии не помешали Ангеловым приехать в Санкт-Петербург для того, что в мире называется промышленной или конкурентной разведкой.

«Harvest. Ресторан про овощи и не только. Теперь мы знаем, чем заманить Мишлен. После возвращения вас ждет новейший сэт «С мечтой о Мишлене», — хвасталась Ирина Ангелова после визита в один из лучших ресторанов Санкт-Петербурга. Туманные перспективы. Без России одесская кухня обречена © commons.wikimedia.org, Wizard85

Ну а коллеги Ангеловых тем временем обвиняли россиян и всю русскую кухню во вторичности и в воровстве.

Но что украинскому Минкульту до желания украинских поваров урвать и себе славы, знаменитости и зарубежных посетителей, пусть не столько за счёт своего мастерства, сколько используя обвинения в адрес российских шеф-поваров и русской кухни в целом во вторичности?

У Минкульта есть другая задача: кулинарной войной и громким манифестом, де-факто её провозглашающим отвлечь украинцев от нагнетаемой западными СМИ истерии по поводу «вторжения России». Внимание украинцев нужно срочно переключать на другой конфликт — такой же выдуманный, как и «российское вторжение», но потенциально гораздо менее опасный.