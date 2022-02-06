Ранее сообщалось о первой в истории поставке газа из Венгрии на Украину по физическому реверсу. До этого поставки шли по виртуальному реверсу через украинскую ГТС, когда Киев просто отбирал российский газ из своей трубы, проводя впоследствии взаиморасчет с Будапештом.
Однако из-за конфликта Венгрии и Украины вокруг притеснения венгерского меньшинства в Закарпатье венгерские власти лишили Украину такой выгодной возможности, заключив с «Газпромом» договор о поставках газа через обходящий Украину «Турецкий поток».
По данным Лазарева, Киев теперь платит Венгрии за газ $1440 за тысячу кубометров вместо того, чтобы покупать газ напрямую у «Газпрома». Та же Германия, как ранее заявлял президент России Владимир Путин, покупает газ у РФ по $300-350 за тысячу кубов.
«Я в этом вижу государственную измену. Я в этом вижу подрыв национальных интересов в экономическом плане. Потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы что, самое богатое государство в мире?», — сказал Лазарев.
Украина объявила об отказе от закупок российского газа в конце ноября 2015 года, однако продолжила покупать тот же российский газ, но через посредников, переплачивая за него существенные суммы.
Для Киева это была своего рода политическая взятка странам Евросоюза наравне с покупкой американского угля на фоне закрытия собственных шахт для того, чтобы получать поддержку Вашингтона и Брюсселя на международной арене.
При этой поддержке украинская постмайданная власть добилась получения кредитов на общую сумму свыше $70 млрд.