Последние два месяца все мировые СМИ говорят либо о начале «войны в Донбассе», либо о «российском вторжении» на Украину, однако, когда вы ходите по улицам прифронтового Донецка (линия соприкосновения проходит буквально в 3-4 км от центра города), то, что обычно называют «дыханием войны», совершенно не чувствуется

В городе полная тишина: артиллерийские залпы не слышны ни днем, ни ночью. Нет никакого ажиотажа и паники. Магазины полны самого разнообразного товара, никакого дефицита нет. Ни военных, ни военной техники на улицах не видно.

За несколько дней автор этих строк насчитал только двух военных в центре города: один шел с рюкзаком по бульвару Шевченко в районе Кальмиусского водохранилища, другой подходил к зданию бывшей Донецкой ОГА. Все без оружия. На лицах безмятежность и равнодушие. Александр Ходаковский: Западные инструкторы контролируют ВСУ и могут устроить провокацию, которая приведет к войне © предоставлено Александром Ходаковским

Комендантского часа в пятницу и на выходных нет. Театральные постановки и концерты в местной филармонии почти каждый день. Одна из афиш зазывает прийти послушать мировые хиты в исполнении местного оркестра. На афише: Майкл Джексон, Фредди Меркьюри, Патрисия Каас и какие-то российские поп-звезды. Все одеты в русские вышиванки. Меркьюри с баяном.

По всему городу на зданиях развешены огромные бигборды — «Русский Донбасс». Всюду российские и ДНРовские флаги.

— У нас в войну не верят даже дети, — смеется частный предприниматель Елена, пившая со мной и своим мужем лимонад в одном из ресторанов на центральной улице Артема, когда я поинтересовался ее прогнозом. — Всё идет, как шло раньше. Ничего не изменилось. Говорят, и говорят, но ничего не происходит.

Самое непостижимое в Донецке то, что все рестораны, ночные клубы и кофейни забиты под завязку молодежью. Откуда у нее деньги в фактически блокадном Донецке, никто объяснить не может. Причем молодые люди со своими девушками пьют отнюдь ни одно кофе или чай, а «гульбенят» по полной программе — с шампанским, виски, коньяком, красными и белыми винами, пивом, разнообразными алкогольными коктейлями. На столах — стейки, роллы, салаты. Все пьяны. Танцполы забиты. В основном «зажигают» девушки. «Аль-Джазира»: война на Украине больше не нужна России и США © коллаж Украина.Ру

В одном из ресторанов автор статьи видел, как гулял Фарид из Баку. Он заказал у ди-джея кавказскую джигитовку и начал танцевать. Русские девчонки, сначала ему громко аплодировали, а потом, не долго думая, подхватили танец. Когда Фарид встал на одно колено, они стали со знанием дела по очереди виться в танце вокруг него.

Никакой агрессии среди присутствующих не было.

Правда, когда автор этих строк, захотел поговорить о войне с одной из девушек, гулявших в ресторане — с высокой, длинноволосой блондинкой в обтягивающих черных джинсах, то к нему быстро подлетел ее высокий кавалер, бывший в подпитии, и довольно агрессивно произнес:

— Слышь, чувак, не стартуй! Это моя жена!…

Жена договорить ему не дала, быстро оттолкнув в сторону:

— Чего ты на людей бросаешься?! Это журналист из Москвы.

После того, как я подтвердил ее информацию, конфликт был исчерпан.

Очень часто на улицах вечернего Донецка можно встретить группки молодежи (человек 7-8), которые радостно и громко поют то ли рэп, то песню какой-то, видимо, известной молодежной российской поп-группы.



Украинцы те же русские — сражаться будут упорно

Если простые дончане в войну категорически не верят, то «люди знающие» и «причастные к военным тайнам» все как один в беседах со мной говорили: степень вероятности начала боевых действий впервые с 2014-2015 г.г. высока как никогда. Один из наших вип-собеседников охарактеризовал ситуацию следующим образом:

— Боевые действия, если им суждено быть в начале этого года, могут начаться уже в феврале, пока нет распутицы. Всё зависит от итогов переговоров России с США и НАТО. Если Россия посчитает, что американцы не удовлетворили ее требования, то у нее будут развязаны руки. Это не значит, что российские танки сразу же получат приказ идти на Киев, Харьков или Мариуполь. Нет. Это значит, что у России больше не будет сдерживающих факторов. Будет украинская провокация, сдерживать себя уже никто не будет… В общем, всё может начаться в течение этих двух недель. Если не начнется в феврале, то всё перенесут на конец весны, когда распутицы закончится.

Также все собеседники нашего издания подтвердили, что в Донбасс в очень серьезных количествах прибыли «вернувшиеся в окопы ополченцы 2014 года» из России. Именно так именует их один из боевых командиров, попросивший Украина.ру не называть их «российскими добровольцами», «российскими ЧВК», «российскими отставниками». Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— И так понятно, о ком идет речь. Они уже месяц как здесь. Они все на передке. БК, техника и так далее в полном комплекте. Все ждут приказа. И украинцы, и натовцы о них хорошо осведомлены, — рассказал изданию Украина.ру один из боевых командиров «ополчения 2014 года» по имени Артем.

По его словам, никаких шапкозакидательских настроений в войсках нет. Все настроены серьезно и отлично понимают, что украинская армия образца 2022 года — это не украинская армия 2014-2015 годов. Легко не будет.

— Мы ведь понимаем, что нам противостоят те же самые русские люди, которые окажут самое упорное сопротивление. Технически они обеспечены тоже хорошо. Например, на юге, в районе Коминтерново они плотно разбросали мины, которые похожи на теннисные мячики. Если боевой вертолет начинает над ними летать, то они сразу же автоматически взводятся и при малейшей попытке их передвинуть взрываются. Байрактары тоже очень серьезно, но тут у нас есть российские РЭБы. Спецназ у украинцев подготовлен очень хорошо. Идти в лоб никто не будет. Будем сначала подавлять ВСУ артой, а потом идти, — не сомневается Артем.

О том, где начнутся боевые действия в Донбассе или в других местах, он говорить не хочет.

— Понимаешь, это военная тайна. Скажу тебе так: я не знаю. Но если бы знал, то все равно не сказал. Знаю одно, вроде как всё решится в этом году. Дай-то Бог!