О «большой сделке», как о своеобразном обмене «геополитическими активами» между США и Россией, говорят уже давно. И почти всегда в качестве важного актива выступает Украина, что и не удивительно – России совершенно не нужна враждебная страна под боком. С приходом к власти администрации Байдена очертания «большой сделки» стали достаточно очевидными

На настоящий момент «большая сделка» с точки зрения США выглядит так: Россия отказывается от вторжения на Украину, а ей за это ничего не будет. Если вы считает, что это несправедливо, то вы зря так считаете.

Конечно, Россия — последняя страна, которой была бы выгодна война с Украиной. Причём неважно — масштабная или не особенно. Это требует привлечения больших ресурсов, ценой этого будут новые санкции… Война с Украиной неприемлема и с точки зрения идеологической — народ-то один! В конце концов, как показал опыт 2014 года, результатом военного успеха нередко становится объединение врагов. Как на Украине, так и в Европе.

«Большая сделка»: фантазии и реальность © REUTERS, Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade

При этом ключи от «российского вторжения» находятся вовсе не в Москве, а в Вашингтоне. Россия, безусловно, сама нападать не собирается. А вот Украина вполне может начать действия, на которые хочешь или не хочешь придётся отвечать. И дело не только в Донбассе (хотя как раз там Киев может достичь быстрых успехов). Что мешает начать диверсионную войну на территории России? В случае со взрывом маршрутки в Воронеже в августе прошлого года версия теракта рассматривается вполне серьёзно…

Сейчас, правда, оказалось, что этот вопрос управляется не только из Вашингтона, но и из Киева. Причем киевские власти от отведенной им роли отнюдь не в восторге. Если сам режим с высокой степенью вероятности уцелеет (русские добрые, добивать не будут), то вот перспективы конкретных персонажей этого режима не очень радужные.

Как ни странно, но большая война между Россией и Украиной США невыгодна только в чуть меньшей степени.

Нет, Украину им не жалко. Даже несмотря на то, что это очень удобный объект неоколониального грабежа (уж кто-кто, а Байден это знает совершенно точно). В конце концов, ещё Барак Обама озвучил точку зрения, если не популярную, то имеющую хождение среди определенной части элит США: Украина — не более чем временно оккупированная территория России, которую все равно придется возвращать. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

Дело в другом. Если Россия действительно вернет Украину силовым путем (а загнать ситуацию в глухой угол, из которого другого выхода не будет, можно), то придется выполнять обещанное. Наобещали же США много. Фактически речь будет идти об экономической и политико-дипломатической изоляции России. Даже если не будет санкций на экспорт нефти и газа или отключения России от SWIFT.

России от этого будет плохо, но при этом США нанесут существенный (хотя вряд ли невосполнимый) ущерб евроатлантическому единству, утратит рычаги хоть какого-то влияния на Россию и, главное, рухнет вся система международных отношений, в целом выгодная США.

В результате мир внезапно может оказаться в ситуации разделенности между двумя военно-политическими блоками, причем, еще более внезапно, восточный блок будет иметь военное и экономическое превосходство над западным. Чего ранее никогда не было.

Впрочем, даже если такого развития событий удастся избежать (а США сделали очень много для того, чтобы избежать его было нельзя), глобальная политическая ситуация всё равно будет слишком непредсказуемой.

В чем же задача США?

Именно в этом — «продать» России сохранение статус-кво, но так, чтобы полученный результат выглядел плодом дипломатических усилий США, а не нежелания России нападать на Украину.

Собственно, именно этим и объясняется нынешняя медийная истерика — Россия вот готова напасть и только усилия США и лично Джо Байдена…

Тут явно задействованы не худшие драматурги Голливуда:

— многочисленные карты с пунктами размещения российских войск (в самых удивительных местах) и аккуратными стрелками вглубь территории Украины;

— заявления официальных лиц о неминуемых страшных карах, которые обрушатся на «агрессора»;

— слезогонные интервью с невменяемой домохозяйкой на фоне лично Путиным разрушенной кухни, зато в тапках и с ружьем;

— подготовка к эвакуации посольств (каковые посольства эвакуируются в последнюю очередь, а то и вообще остаются — как остались российское и китайское посольства под бомбами «мирной» НАТОвской авиации в Белграде).

В общем, кто-то пересмотрел фильм «Хвост виляет собакой» (в российском прокате — «Плутовство»). Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

При этом важно не переиграть — влезать в военное противостояние на стороне Украины не нужно и давать Украине гарантии членства в НАТО тоже не нужно. Впрочем, отказаться от политики «открытых дверей» нельзя — это основополагающая конструкция НАТО. Отказ от «открытых дверей» ставит под вопрос существование Организации Североатлантического договора как таковой.

Проблемой тут стала, как ни удивительно, позиция украинской стороны. Та самая Украина, чье руководство постоянно требовало западной помощи и санкций против России, внезапно начала упираться и рассказывать, что угроза вторжения не такая уж большая. Причём делает это вполне аргументировано.

Итак, что говорят западные СМИ? Говорят, что Россия сосредоточила против Украины 120 тыс. человек (кстати, столько же — в ООС, но это ладно, они ж обороняются).

Протяженность российско-украинской границы — ок. 3000 км. Делим, получаем плотность войск «агрессора» — 40 человек на километр фронта.

Заглядываем в профильную литературу… Да вот, хотя бы, советский военный теоретик Владимир Тринадафиллов «Характер операций современных армий» (М., 1936):

«Оборона на одном из театров, на фронте 400 км (учитывая и особенности обороны в Полесье), требует:

а) до 50 пехотных дивизий при нормальных дивизионных участках (8 км на пехотную дивизию);

б) до 33 пехотных дивизий при широких дивизионных участках (12 км на пехотную дивизию) и

в) до 20 пехотных дивизий при растянутых дивизионных участках (20 км на пехотную дивизию)».

В стрелковой дивизии РККА по штату 1935 года 13 тысяч человек. Итого — от 1625 до 650 человек на километр фронта в обороне (в наступлении нужно раза в три больше).

Нет, понятно, что сейчас не воюют так, как в 30-40-е годы. Но все же 40 человек на километр фронта — плотность не для наступления и не для обороны, а для гарнизонно-караульной службы…

Но дело, конечно, не в этом. На фоне медийной истерики из страны уходят капиталы (а их и так негусто), среди народа же возникают нездоровые настроения: одни требуют от власти заняться, наконец, обороной, другие — пойти на переговоры хоть с кем-то, а третьи просто штурмуют Верховную Раду.

Понятно, что заявления украинской власти портят игру Вашингтону и вообще выглядят неприлично — не дело украинских руководителей влазить в большую политику. Они послушные должны быть. А Зеленский — непослушен.

Это обстоятельство, кстати, ставит под вопрос реальность выполнения Минских соглашений, которое некоторые наблюдатели видят в нынешней повестке дня.

Зеленский просто не захочет выполнять соглашения. А если захочет, то его довольно быстро, возможно даже почти демократическим путем, снимут, а новый глава государства будет клясться в верности соглашениям, но выполнять тоже ничего не будет. Да и не сможет — в парламенте невозможно сформировать большинство под такую задачу.

В конце концов, самим США выполнение Минских соглашений не так, чтобы очень нужно. Выполнение Минска очень сильно подорвет внешнеполитические позиции России (потому что возвращение Донбасса в состав Украины неминуемо закончится зачисткой), но в Москве это понимают и примут меры. Так что лучше все оставить как есть: Донбасс — очень удобная площадка для давления Россию.

Но вот Зеленского стоило бы наказать за чрезмерную самостоятельность… Так что не исключаем, что результатом нынешних процессов станет очередной Майдан (в нем на этот раз обвинят Россию и возможно даже введут какие-то санкции) и приход к власти новых персонажей. Еще более неадекватных (в возвращение Порошенко верится с трудом).