О чём не сказал Байден. У Зеленского появились опаснейшие конкуренты

Все как бы говорит в пользу этого. Да, Байден в ранге вице-президента США говорил, что с украинским пятым президентом Петром Порошенко видится чаще, чем с женой, но все же по два раза в месяц не донимал его звонками. А тут донял.
Более того, как сообщил сам Зеленский, разговор был долгий. Такой, что даже успел попросить дать денег.
«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины», — признался президент Украины в Твиттере.
И все. Никакой конкретики.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, конечно, попытался придать эпохальности событию и рассказал, что темами собеседников были вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы. Но кто же ему, Никифорову, поверит?
Поэтому важными для этого телефонного разговора Байден-Зеленский являются совсем другие факторы и параметры.
Во-первых, то, что как и первый звонок в ночь на 3 января 2022 года, второй разговор состоялся сразу после контактов США с Россией. В начале января Байден сообщил Зеленскому, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным: о стратегической стабильности и новой архитектуре безопасности в Европе. Сейчас — после того, как США и НАТО передали свои отрицательные ответы на российские предложения по вопросам все той стабильности и безопасности.
А значит, вероятность эскалации конфронтации между двумя державами резко возросла. И беда Украины в том, что она — важнейший фактор во всем этом деле. Ну, как фактор и важнейший… Украину США пытаются использовать как кистень в драке с Россией, инструмент и рычаг давления на нее, плацдарм и полигон для антироссийских геополитических поганок. Причем особо не церемонясь с Украиной, зачастую используя ее втемную и только потом доводя до ее руководства новые вводные и ценные указания.
Главный и воспетый принцип украинской дипломатии времен Порошенко — «ничего об Украине без Украины» — давно отброшен за ненадобностью.
Короче, звонил Байден или кто-либо из американских руководителей Зеленскому лишь для того, чтобы глава Украины (как смешно это звучит относительно Зеленского) хоть представлял, где его страну будут использовать и с какой целью.
Во-вторых, Зеленский вполне себе представляет, что с ним и с Украиной пытаются делать. Как страну, Украину уже давно превратили в бесхребетный лимитроф, лишенный экономического и политического суверенитета, который и месяца не протянет без иностранных финансовых инъекций (потому что Зеленский традиционно и просил у Байдена денег). А посему Украину, с одной стороны, усиленно толкают на войну с Россией и заставляют замутить для этого провокацию в Донбассе, чтобы Россия ответила и втянулась. Для этого придумана истерика планетарного масштаба о «российском вторжении».
А с другой, если не получится первый вариант, то Киев заставляют выполнить «Минские соглашения-2» («Минск-2») о мире в Донбассе и по-прежнему оставаться гнойником между Россией и Евросоюзом, мешая их политико-экономическому сближению и оттягивая российские ресурсы от Китая на Европу.
Но Зеленский занял удивительную позицию. Он не хочет ни воевать, ни выполнять «Минск-2».
Его соратники, глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба, в один голос отвергли одну их главных договоренностей, которая была предварительно достигнута в «нормандской формате» 26 января сего года в Париже советниками глав государств «нормандии» (Германии, России, Украины и Франции). А именно — о прямых переговорах Киева о мире с Донецком и Луганском, как того и требует «Минск-2».
«Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. Подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» на ровном месте….В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем», — сказал Ермак.
«Этого не случится, это вопрос принципа….Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними», — вторил ему Кулеба.
Поставлены под сомнение и другие пункты «Минска-2», о чем говорили советники: об особом статусе Донбасса, о выборах, об амнистии и т. д. И означает это одно: после встречи советников определен срок — две недели, во время которых стороны якобы должны выработать некий общий документ о выполнении «Минска-2», следовательно, ничего этого не будет. Равно как и поставлены под вопрос указания Вашингтона о выполнении «Минска-2», о чем не устают говорить и политики, и эксперты. И если такое указание действительно было, то это прямое непослушание, бунт на корабле, буря в корыте, куда могут не посыпать корма.
Но Зеленский на это пошел, значит, вполне может быть поставлено продление «ярлыка на княжение» для него лично и статус «любимой жены Госдепа» может перейти кому-нибудь другому.
В-третьих, для пущей сговорчивости Зеленского, его власть продолжают шатать, подводя под это теоретическую и практическую базу. Киевский международный институт социологии (КМИС) недавно подкинул данные своего соцопроса, по которым 62,5% респондентов не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок (хотят этого только 30,3%). А 64,7% уверены, что Украина при Зеленском движется в неправильном направлении, и только 17,6% утверждают обратное. При этом 53,6% опрошенных хотят досрочных парламентских выборов, а 47,2% — президентских.
Для Зеленского люфт для маневра, конечно, еще есть, но буквально впритык.
Но гораздо более опасными для Зеленского являются его вполне реальные конкуренты, которых американские кураторы пока держат в узде и не дают слишком уж быть копытом. Они призваны, как вы понимаете, пока давить на президента и делать его более сговорчивы. И это, увы, не только бредящий реваншем экс-президент Порошенко и его команда, которые стали главным оппозиционным движением.
24 января 2022 года в Киеве презентовали организацию «Команда Разумкова». Да-да, Дмитрия Разумкова, экс-спикера Верховной Рады Украины, которого «ушли» с поста из-за разногласий с Зеленским и сразу определили в «сменщика Зели» и «самого перспективного молодого политика». Рейтинги Разумкова и его возможной политической силы-опоры начали стремительно надувать, а потом и вообще сделали альтернативным соискателем «президентской булавы».
И вот теперь — презентация команды во главе с экспресс-секретарем Разумкова Ольгой Туний (должно порадовать толерантно-гендерную часть мирового мейнстрима). В состав организации также вошли все члены межфракционного депутатского объединения «Разумная политика», которое уже поставило под удар существование «прозеленского» монобольшинства партии «Слуга народа» («СН») и управляемость Радой. И в ближайшее время эта «команда» займется процедурой создания политической партии.
Но главное в «Команде Разумкова» то, кого ставят за ее спиной и кто сам там встал, не кроясь. Это самый богатый человек Украины и олигарх Ринат Ахметов, которого уже обвиняли в попытках организовать госпереворот в прошлом году. Сейчас олигарх, по слухам, по «рекомендациям» из посольства США в Украине снизил интенсивность помощи конкурентам Зеленского и не отсвечивает, но подконтрольные ему СМИ продолжают «мочить» Зеленского и его людей.
Второй «столп» Разумкова — это экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, который и не скрывает симпатий к молодому дарованию укро-политики. Он сам пропагандирует свою близость «с Димой»:
А Аваков — это серьезно. И потому, что он с соизволения заокеанских кураторов много дет был гарантом мирных пересменок и апгрейдов украинской власти, от парламентских до президентских. И потому, что ему приписывают неглавное кураторство над самыми боевитыми, нарванными и организованными неонацистами и неофашистами из парамилитарных структур Украины. Грубо говоря, при желании Аваков может контролировать улицу и уличные протесты, которых, как огня, боится Зеленский и его команда.
И наконец — самое главное и актуальное! — у Авакова уже есть презентованный, кстати, в США свой план урегулирования донбасской проблемы. Эта так называемые «жабьи прыжки» к миру от Авакова очень напоминают хорватский вариант урегулирования проблемы сепаратизма, но только по мирному, так называемому эрдутскому сценарию. Ну и денег у самого Авакова — тоже хоть завались: ему приписывают контроль над значительными потоками контрабанды на западной границе страны.
Так что перед Зеленским стоят серьезные проблемы. Ему и его кураторам есть над чем подумать. Впрочем, не исключено, что кураторы уже подумали.