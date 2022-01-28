О чём не сказал Байден. У Зеленского появились опаснейшие конкуренты

В четверг, 27 января 2022 года, в Киеве случилась невероятная по украинским меркам «пэрэмога» (она же победа). Президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонил президент США Джо Байден. Второй раз за месяц, что, казалось бы, должно подтвердить, что Вашингтон определился с «любимой женой Госдепа» - это именно Зеленский

Все как бы говорит в пользу этого. Да, Байден в ранге вице-президента США говорил, что с украинским пятым президентом Петром Порошенко видится чаще, чем с женой, но все же по два раза в месяц не донимал его звонками. А тут донял.

Более того, как сообщил сам Зеленский, разговор был долгий. Такой, что даже успел попросить дать денег.

«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины», — признался президент Украины в Твиттере.

И все. Никакой конкретики.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, конечно, попытался придать эпохальности событию и рассказал, что темами собеседников были вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы. Но кто же ему, Никифорову, поверит?

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Во-первых, то, что как и первый звонок в ночь на 3 января 2022 года, второй разговор состоялся сразу после контактов США с Россией. В начале января Байден сообщил Зеленскому, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным: о стратегической стабильности и новой архитектуре безопасности в Европе. Сейчас — после того, как США и НАТО передали свои отрицательные ответы на российские предложения по вопросам все той стабильности и безопасности.

А значит, вероятность эскалации конфронтации между двумя державами резко возросла. И беда Украины в том, что она — важнейший фактор во всем этом деле. Ну, как фактор и важнейший… Украину США пытаются использовать как кистень в драке с Россией, инструмент и рычаг давления на нее, плацдарм и полигон для антироссийских геополитических поганок. Причем особо не церемонясь с Украиной, зачастую используя ее втемную и только потом доводя до ее руководства новые вводные и ценные указания.

Главный и воспетый принцип украинской дипломатии времен Порошенко — «ничего об Украине без Украины» — давно отброшен за ненадобностью.

Короче, звонил Байден или кто-либо из американских руководителей Зеленскому лишь для того, чтобы глава Украины (как смешно это звучит относительно Зеленского) хоть представлял, где его страну будут использовать и с какой целью.

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А с другой, если не получится первый вариант, то Киев заставляют выполнить «Минские соглашения-2» («Минск-2») о мире в Донбассе и по-прежнему оставаться гнойником между Россией и Евросоюзом, мешая их политико-экономическому сближению и оттягивая российские ресурсы от Китая на Европу.

Но Зеленский занял удивительную позицию. Он не хочет ни воевать, ни выполнять «Минск-2».

Его соратники, глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба, в один голос отвергли одну их главных договоренностей, которая была предварительно достигнута в «нормандской формате» 26 января сего года в Париже советниками глав государств «нормандии» (Германии, России, Украины и Франции). А именно — о прямых переговорах Киева о мире с Донецком и Луганском, как того и требует «Минск-2».

«Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. Подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» на ровном месте….В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем», — сказал Ермак.

«Этого не случится, это вопрос принципа….Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними», — вторил ему Кулеба.

Поставлены под сомнение и другие пункты «Минска-2», о чем говорили советники: об особом статусе Донбасса, о выборах, об амнистии и т. д. И означает это одно: после встречи советников определен срок — две недели, во время которых стороны якобы должны выработать некий общий документ о выполнении «Минска-2», следовательно, ничего этого не будет. Равно как и поставлены под вопрос указания Вашингтона о выполнении «Минска-2», о чем не устают говорить и политики, и эксперты. И если такое указание действительно было, то это прямое непослушание, бунт на корабле, буря в корыте, куда могут не посыпать корма.

Но Зеленский на это пошел, значит, вполне может быть поставлено продление «ярлыка на княжение» для него лично и статус «любимой жены Госдепа» может перейти кому-нибудь другому.

В-третьих, для пущей сговорчивости Зеленского, его власть продолжают шатать, подводя под это теоретическую и практическую базу. Киевский международный институт социологии (КМИС) недавно подкинул данные своего соцопроса, по которым 62,5% респондентов не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок (хотят этого только 30,3%). А 64,7% уверены, что Украина при Зеленском движется в неправильном направлении, и только 17,6% утверждают обратное. При этом 53,6% опрошенных хотят досрочных парламентских выборов, а 47,2% — президентских.

Для Зеленского люфт для маневра, конечно, еще есть, но буквально впритык.

Но гораздо более опасными для Зеленского являются его вполне реальные конкуренты, которых американские кураторы пока держат в узде и не дают слишком уж быть копытом. Они призваны, как вы понимаете, пока давить на президента и делать его более сговорчивы. И это, увы, не только бредящий реваншем экс-президент Порошенко и его команда, которые стали главным оппозиционным движением.

24 января 2022 года в Киеве презентовали организацию «Команда Разумкова». Да-да, Дмитрия Разумкова, экс-спикера Верховной Рады Украины, которого «ушли» с поста из-за разногласий с Зеленским и сразу определили в «сменщика Зели» и «самого перспективного молодого политика». Рейтинги Разумкова и его возможной политической силы-опоры начали стремительно надувать, а потом и вообще сделали альтернативным соискателем «президентской булавы».

Александр Асафов: Байден хочет показать США, что именно он погасит конфликт между Россией и Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов Ольгой Туний (должно порадовать толерантно-гендерную часть мирового мейнстрима). В состав организации также вошли все члены межфракционного депутатского объединения «Разумная политика», которое уже поставило под удар существование «прозеленского» монобольшинства партии «Слуга народа» («СН») и управляемость Радой. И в ближайшее время эта «команда» займется процедурой создания политической партии.

Но главное в «Команде Разумкова» то, кого ставят за ее спиной и кто сам там встал, не кроясь. Это самый богатый человек Украины и олигарх Ринат Ахметов, которого уже обвиняли в попытках организовать госпереворот в прошлом году. Сейчас олигарх, по слухам, по «рекомендациям» из посольства США в Украине снизил интенсивность помощи конкурентам Зеленского и не отсвечивает, но подконтрольные ему СМИ продолжают «мочить» Зеленского и его людей.

Второй «столп» Разумкова — это экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, который и не скрывает симпатий к молодому дарованию укро-политики. Он сам пропагандирует свою близость «с Димой»:

А Аваков — это серьезно. И потому, что он с соизволения заокеанских кураторов много дет был гарантом мирных пересменок и апгрейдов украинской власти, от парламентских до президентских. И потому, что ему приписывают неглавное кураторство над самыми боевитыми, нарванными и организованными неонацистами и неофашистами из парамилитарных структур Украины. Грубо говоря, при желании Аваков может контролировать улицу и уличные протесты, которых, как огня, боится Зеленский и его команда.

И наконец — самое главное и актуальное! — у Авакова уже есть презентованный, кстати, в США свой план урегулирования донбасской проблемы. Эта так называемые «жабьи прыжки» к миру от Авакова очень напоминают хорватский вариант урегулирования проблемы сепаратизма, но только по мирному, так называемому эрдутскому сценарию. Ну и денег у самого Авакова — тоже хоть завались: ему приписывают контроль над значительными потоками контрабанды на западной границе страны.

Так что перед Зеленским стоят серьезные проблемы. Ему и его кураторам есть над чем подумать. Впрочем, не исключено, что кураторы уже подумали.