Экспертов, по материалам которых создавался 117-страничный доклад, волнуют вопросы экологии, долговой кризис, экономическое противостояние, миграция, кибербезопасность и другое. Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что все эти проблемы — результат растущего неравенства. С фоном в виде пандемии, конечно

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook Пандемия и неравенство

Авторы доклада Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщиюат, что в беднейших 52 странах, в которых проживает 20% населения Земли, вакцинировано только 6% населения. При этом в странах с высоким уровнем дохода вакцинировать удалось 67,2%.

И дело не только в том, что у одних есть деньги, а у других — нет. В XXI веке происходит то же самое, что описывал Стейнбек в «Гроздьях гнева» в 30-гг. прошлого века касательно еды. Уничтожаются миллионы доз неиспользованных в богатых странах вакцин (по причинам чрезмерных запасов и продуцирования антинаучных «антиваксерских» мифов).

Тем временем 2,1 миллиона человек — максимальная расчетная избыточная смертность в Африке к 2021 году. Омикрон в благополучных странах — непосредственный результат того, что с Африкой не поделились вакцинами.

По прогнозам ВЭФ, к 2024 рост ВВП в развивающихся странах (кроме Китая) упадет на 5,5% ниже ожидаемого до пандемии, в то время как развитые страны вырастут на 0,9%, то есть практически не вырастут, но даже это увеличит глобальный разрыв в доходах. Всего же мировая экономика упадет на 2,3% по сравнению с допандемийными ожиданиями. Еще 51 млн человек на планете окажется в состоянии крайней бедности.

Эти экономические последствия пандемии будут усугубляться «несбалансированностью рынка труда, протекционизмом, увеличение пробелов в цифровых технологиях, образовании и навыках». Крайняя бедность усилит поляризацию («эрозия социальной сплоченности») и обиду внутри обществ, что неизбежно приведет к вспышке ксенофобии и национализма.

Оказывается, «неравенство в отношении вакцин и, как следствие, риск неравномерности восстановления экономик усугубляет социальные разногласия и геополитическую напряженность». Вот вам и кризис неравномерности развития капитализма в изложении ВЭФ.

ООН и ВОЗ вопиют о необходимости более равного распределения, пусть даже не из гуманных соображений, но просто потому, что мы все на одной планете и «успешным» никак не получится отгородиться непроницаемой стеной от «неуспешных». Но они все еще пытаются, и эта попытка не более рациональна, чем конспирологическая истерика радикальных антивакцинаторов.

Экология и неравенство

Почему в Украине голодают дети? © коллаж Украина.Ру

По их данным, изменение климата уже проявляется в виде засух, пожаров, наводнений, дефицита ресурсов и вымирания видов. В 2020 несколько городов по всему миру испытали невиданные экстремальные температуры: 42,7°C в Мадриде и —19°C (72-летний минимум) в Далласе.

Климатические изменения будут плодить неравенство. Но плодить неравенство будет и борьба с этими изменениями. «Беспорядочный климатический переход», как сказано в докладе, будет еще больше разъединять страны и раскалывать общества, создавая барьеры для сотрудничества. Причина беспорядочности — в сложности технологических, экономических и социальных изменений такого масштаба (та самая неравномерность развития) и недостаточности текущих государственных обязательств.

С одной стороны, страны, продолжающие идти по пути зависимости от углеродоемкой отрасли (развивающиеся страны), рискуют потерять конкурентное преимущество как из-за роста цен на сырье, так и из-за международных ограничений. С другой, отход от углеродоемких отраслей, в которых в настоящее время заняты миллионы рабочих, вызовет «экономическую нестабильность, углубит безработицу и усилит социальную и геополитическую напряженность», а переход, который не учитывает социальные последствия, «усугубит неравенство внутри стран и между ними, усиление геополитических трений».

Хоть отказывайся, хоть не отказывайся — для бедных все плохо. И для природы, кстати, тоже не очень — «принятие поспешной экологической политики будет вести к неизвестным рискам от развертывания непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий».

Миграция и неравенство

К 2050 году эксперты ВЭФ прогнозируют 200 миллионов так называемых климатических беженцев. В тех же Ираке и Афганистане высыхание водоемов и вызванная военными действиями деградация ирригационных систем вызывает сельскохозяйственную катастрофу.

Огромное количество крестьян, традиционно выращивавших для всего мира гранаты и другие фрукты, бросают свою землю, потому что на ней больше ничего не растет. Правительства в экономически слабых и разрушенных войной странах не могут эффективно восстанавливать инфраструктуру и субсидировать фермерские хозяйства. В то же время они не могут и предложить разорившимся фермерам работу в городах.

Надежда на святая-святых неолиберальных экономистов — иностранные инвестиции для выравнивания слабых экономик без внутреннего ресурса — провалились также, как и надежда на «зеленый переход». В странах с низким уровнем дохода в 2021 году ПИИ (прямые иностранные инвестиции) сократились на 9%.

Поэтому миллионы людей уезжают в более богатые страны просто, чтобы выжить. 60% экспертов, готовивших доклад, видят «миграцию и беженцев» как сферу, в которой международные усилия по смягчению последствий «не начаты» или находятся в «ранней стадии разработки». В 2020 году только из-за военных конфликтов появилось более 34 миллионов вынужденных переселенцев — исторический максимум.

Например, денежные переводы трудовых мигрантов составили 25% ВВП Сальвадора и Гондураса. Правительства подобных стран часто делают ставку на денежные переводы от мигрантов, что исключает с их стороны даже попытку организовать для своего населения приемлемые условия жизни, устранить разрыв в доходах.

На момент создания доклада США столкнулись с 11 миллионами незаполненных рабочих мест в целом, в Евросоюзе не хватает 400 000 работников только в автотранспортной отрасли. Одновременно с этим, принимающие мигрантов богатые страны создают все больше и больше препятствий для мобильности — связанное с пандемией закрытие границ, усиление экономического протекционизма, разжигание национализма среди местных рабочих, которых убеждают, что переселенцы «крадут» у них рабочие места.

Гуманитарные кризисы усугубятся, поскольку уязвимые группы не имеют иного выбора, кроме как отправиться в опасное путешествие. 4800 человек — предполагаемое количество мигрантов, погибших или пропавших без вести в 2021 году.

Цифровизация и неравенство

Пандемия усилила зависимость от цифровых систем. За последние 18 месяцев промышленность подверглась быстрой цифровизации, сотрудники перешли на удаленную работу, где это возможно, а способствующие «удаленке» платформы и устройства разрослись. 800 млрд долларов — предполагаемый рост стоимости цифровой коммерции к 2024 году.

Но растущая цифровая зависимость усиливает киберугрозы. В 2020 году количество вредоносных программ выросло на 435%. В то же время 3 млн — дефицит необходимых во всем мире специалистов по кибербезопасности.

Вместе с тем растут и нематериальные риски — дезинформация, мошенничество и отсутствие цифровой безопасности. Киберугрозы будут препятствовать и так проблематизированному сотрудничеству между государствами.

Объективная необходимость развития цифровизации требует и космической гонки. 70 000 — расчетное количество спутников для запуска в ближайшие десятилетия. Это огромный бизнес и огромные деньги, за которые будут бороться любыми способами. Отсутствие же общих правил для действующих в космосе субъектов может приводить к межгосударственным конфликтам, особенно при испытании космического оружия.

Воздействие космической активности на окружающую среду также надо учесть. Повышается риск столкновений космических объектов, что может привести к распространению космического мусора и воздействовать на орбиты, на которых находится инфраструктура для ключевых систем на Земле. Повреждение приносящего миллиарды долларов прибыли космического оборудования может привести к серьезным социальным последствиям, вплоть до военных действий.

Что ждет Украину

«Главная угроза для Украины — сама Украина»: соцсети об итогах переговоров Россия — НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

— длительная экономическая стагнация: почти нулевой или медленный рост экономики в течение многих лет;

— крах государства: распад государства в результате внутреннего конфликта, нарушения верховенства закона, эрозии институтов, военного переворота, региональной или глобальной нестабильности;

— провал в борьбе с изменением климата: неспособность правительств и бизнеса обеспечить, ввести в действие или инвестировать в эффективные меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, сохранить экосистемы, защитить население и организовать переход к углеродно-нейтральной экономике;

— неспособность стабилизировать ценовые скачки: неспособность контролировать неуправляемый рост (инфляцию) или снижение (дефляцию) общего уровеня цен на товары и услуги;

— межгосударственный конфликт: военный двусторонний или многосторонний конфликт между государствами с глобальными последствиями: биологические, химические, кибер- и/или физические атаки, военные интервенции, опосредованные войны и так далее.

Итак, при сохранении нынешнего курса властей Украину в течение ближайших 10 лет могут ждать: экономический и экологический кризис, брошенное на произвол судьбы население, неконтролируемая инфляция (о дефляции в экономической системе Украины говорить не приходится), то есть рост бедности, война и распад государства.

Неожиданно, не правда ли?

Кстати, касательно брошенного на произвол судьбы населения и сравнения с самыми неблагополучными странами — экономисты говорят о 8-11% ВВП, которые дают Украине денежные переводы трудовых мигрантов (в Гондурасе — 25%). Это колоссальные средства, которые позволяют не только не заботиться о нескольких миллионах своих граждан, но и облагать налогами то, что они присылают из-за рубежа. Такое положение вещей, как утверждают эксперты ВЭФ, консервирует научную и экономическую отсталость, зато продуцирует социальное неравенство и связанный с этим социальный взрыв.

В связи с этими данными любопытно выглядят свежие заявления заместителя госсекретаря США Нуланд и помощника президента США по нацбезопасности Салливана о том, что поводом для российского вторжения на Украину станет внутренняя дестабилизация и попытка госпереворота. Разговоры про вторжение — это политические байки с известными целями, а вот слова о возможной внутренней дестабилизации неожиданно оказываются не лишенными объективных оснований.

Интересно то, что среди рисков для Украины не значится терроризм, что в который раз доказывает манипуляции украинских СМИ и политиков, разжигающих ксенофобию и шпиономанию на фоне бесконечных сообщений о «пророссийских террористах».

«Эрозия социальной сплоченности», «кризис средств к существованию» и т.д. — все в докладе связано с неравенством. ВЭФ и ООН говорят об этом уже не один год.

Какой же предлагается выход? Делиться, или. т.н. стейкхолдер-капитализм. Пусть капиталисты станут социально-ответственными. Пусть станут, конечно. Только кто их заставит? Моральная проповедь международных организаций, которые в год собирают по всему миру на гуманитарную помощь меньше денег, чем прямо сейчас есть на счетах у любого олигарха из страны «третьего мира», что мертвому припарки.

Система продуцирует неравенство, бедность, войну — это не секрет. Но если раньше такие «издержки» могли быть хоть как-то оправданы развитием экономики, ростом производительных сил, то сейчас это развитие почти прекратилось, а значит для «издержек» системы больше не осталось оправданий. Это понимают очень многие, но о реальном решении проблемы говорить страшно.

Целиком доклад можно прочитать здесь.