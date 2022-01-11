Бывший кандидат в президенты Украины, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, которого считают американским агентом, заявил о том, что в ближайшие десятилетия Киеву можно «даже не думать о возвращении Крыма и Донбасса». Готовятся ли украинские элиты понемногу к гипотетической сделке между Россией и США, узнавала Украина.ру

Известный украинский политик заявил о том, что в ближайшие десятилетия Киеву можно «даже не думать о возвращении Крыма и Донбасса».

Казалось бы, после таких слов его должны были немедленно задержать, наказать санкциями Совбеза, и, как минимум, направить под домашний арест — как это было в случае Виктора Медведчука. Или, по крайнем мере, натравить на предателя нацистские банды, чтобы они принудили его к публичному покаянию.

Однако, у Владимира Зеленского решили не замечать скандальную фразу. Потому что ее произнес патентованный украинский патриот — бывший министр обороны во времена Виктора Ющенко, бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, которого никак нельзя записать в агенты Кремля. Потому что он давно имеет репутацию агента Белого дома.

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову. Невозможно вернуть Донбасс, ОРДЛО, в котором уже более миллиона граждан РФ, с российскими паспортами. В котором те, кто родился во время войны, уже идут в школу. А те, кто учился в первых классах, уже выпускаются и берут оружие. Там русский дух витает. По опросам, более 80% хотят в Россию», — рассказал он в эфире всеукраинского телеканала «Украина 24». Рябков назвал переговоры с США в Женеве потрясающими © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Оторопевший ведущий попытался оспорить эти крамольные тезисы, потому что они тянут на Украине на статью о государственной измене. Оппонируя Гриценко, он заявил, что в Крыму и на Донбассе осталось множество национально сознательных украинцев, последовательных противников «восточного агрессора» — однако они по каким-то причинам до сих пор не смогли оттуда уехать.

«Те, кто хотел, то выехал. А кто не хотел, остался там. Кто хочет жить под Путиным, тот и живет», — жестко ответствовал ему бывший оранжевый министр, который внезапно решил назвать своими именами давно понятные вещи. И вполне возможно, что эта откровенность проявилась у него далеко неспроста.

Анатолий Гриценко давно известен связями с американским истеблишментом. Еще в 1993 году он прослушал курс в Военном институте иностранных языков Министерства обороны США, а затем учился на оперативно-стратегическом факультете американской Академии военно-воздушных сил, постигая там основы военной доктрины Пентагона.

Гриценко считали в Вашингтоне в доску своим — по мнению журналистов, Государственный департамент какое-то время всерьез рассматривал своего протеже в качестве возможного кандидата на пост главы украинского государства. Однако в итоге сделали выбор в пользу «штатского» банкира Ющенко, которому больше повезло с внешностью и супругой.

Попав в состав правительства Юлии Тимошенко, этот «американский» министр приложил все усилия для того, чтобы как можно скорее втянуть Украину в орбиту военного блока НАТО. Гриценко старался реформировать Вооруженные силы Украины на западный лад и санкционировал проведение международных военных учений на территории Украины, в которых принимали участие солдаты из европейских стран и США.

Этот был зенит политической карьеры Гриценко. В последующие годы он закрепил за собой сомнительную репутацию вечно непроходного кандидата на выборах президента страны, удобного спарринг-партнера, которого каждый раз использовали в своих целях более удачливые конкуренты. Анатолий Степанович позиционировал себя как сильного политика, козыряя званием отставного полковника — но избиратели упорно верили в этот образ, предпочитая голосовать за других спасителей Украины.

Тем не менее, американцы держали своего полковника в запасе — на всякий случай. Гриценко постоянно светился с заезжими политиками вроде Курта Волкера и сохранял определенное влияние в качестве неформального руководителя неправительственных структур, так или иначе аффилированных с американскими грантодателями. А его вторая жена Юлия Мостовая — бывшая супруга покойного политолога Александра Разумкова, главный редактор газеты «Зеркало недели» — помогала поддерживать связи с западными посольствами, которые использовали это издание для контролируемого слива политической информации.

Это значит, что слова про Крым и Донбасс могут быть не случайными, и бывший министр транслирует новую повестку Госдепа, который желает донести ее до ведома украинских элит — чтобы постепенно склонить их к принятию будущей глобальной сделки между Россией и США.

Ведь Анатолий Гриценко озвучил свою «предательскую» позицию на фоне переговоров, которые проходят сейчас в Женеве. И хотя на них пока не достигнуто никаких видимых результатов, комментаторы указывают на косвенные признаки закулисного диалога. Особенно учитывая недавний визит в Москву, который совершили советники немецкого канцлера и французского президента — демонстративно игнорируя пропагандистский слоган «ни слова об Украине без Украины».

«Конечно делать выводы об успехе или провале переговоров в Женеве пока рано. Но я вижу один позитив. Шерман сказала, о том, что никаких переговоров не было, а была встреча для прояснения позиций сторон. А Псаки в истерическом тоне заявила, что можно ожидать дезинформации от РФ, что, якобы, до чего-то договорились. Ни до чего не договорились — не верьте русским.

Для меня это означает, что до чего-то все же договорились, но условились пока об этом не сообщать, чтобы делать вид, что без Европы договорились про европейскую безопасность или про Украину без Украины. Полуоптимистический тон Рябкова говорит тоже в пользу моего предположения. Можно высказать какие-то гипотезы о чём могли договориться, но я пока воздержусь», — пишет об этом украинский политолог Михаил Погребинский. США на переговорах в Женеве отказались от попыток навязать России свое мнение - Рябков © Фотохост БРИКС / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанк

В этой связи возможна еще одна тайная интрига — в том случае, если заявления Гриценко были согласованы с Дмитрием Разумковым, который претендует сейчас на звание лидера оппозиции, и может попытаться оседлать новую «мирную» конъюнктуру.

Юлия Мостовая приходилась ему мачехой, а отношения между ними считаются достаточно непростыми. Однако Анатолий Гриценко всегда считал себя обязанным Александру Разумкову, который дал ему путевку в политику, и уважительно высказывается о его сыне. Так что не стоит списывать со счетов возможную координацию их действий и заявлений.

Остается подождать реакции остальных представителей украинского политического бомонда. Не начнут ли они говорить о мире и компромиссе с Россией, повторяя вброшенный тезис «американского» полковника?